«جائزة موناكو الكبرى»: أنتونيلي ينطلق أولاً

انتزع كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، مركز أول المنطلقين في سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، بعد منافسة مثيرة في التجارب التأهيلية السبت، متفوقاً على ماكس فرستابن بفضل لفته الأخيرة.
وكان الإيطالي، البالغ عمره 19 عاماً، متصدر الترتيب العام بعد 4 انتصارات متتالية، أسرع بفارق 0.043 ثانية من فرستابن سائق رد بول، الذي سيبدأ السباق من الصف الأول.
واكتفى فيراري، الذي كان مرشحاً بقوة للفوز بالسباق، بالانطلاق من الصف الثاني، إذ احتل لويس هاميلتون المركز الثالث بفارق 0.228 ثانية، في حين احتل تشارل لوكلير، الفائز بالسباق في عام 2024، المركز الرابع.
واحتل إسحاق حجار، سائق رد بول، المركز الخامس، في حين احتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز السادس.
وسيكون لاندو نوريس، حامل اللقب والفائز في موناكو العام الماضي، في الصف الرابع إلى جانب أوسكار بياستري زميله في فريق مكلارين.
«رولان غاروس»: أندرييفا تُتوّج بلقبها الكبير الأول بفوز سهل على خفالينسكاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5281125-%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D8%AA%D9%88%D9%91%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%A7
الروسية ميرا أندرييفا تحتفل بلقب «رولان غاروس» (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
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باريس:«الشرق الأوسط»
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«رولان غاروس»: أندرييفا تُتوّج بلقبها الكبير الأول بفوز سهل على خفالينسكا
الروسية ميرا أندرييفا تحتفل بلقب «رولان غاروس» (أ.ف.ب)
تُوّجت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة الثامنة عالمياً، بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على البولندية مايا خفالينسكا بسهولة تامة 6-3 و6-2 السبت في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب.
وكانت مواجهة السبت بين لاعبتين لم تُتوجا سابقاً بأي لقب كبير، مع ترجيح كفة أندرييفا التي سبق لها أن وصلت إلى نصف النهائي في «رولان غاروس» عام 2024 وربع النهائي العام الماضي.
وفي المقابل، باتت خفالينسكا أول لاعبة تصل إلى نهائي البطولة الفرنسية بعد مرورها بالتصفيات، والثانية فقط في البطولات الكبرى بعد البريطانية إيما رادوكانو عام 2021 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
واختتمت هذه المواجهة، التي لم تكن في الحسبان، أسبوعين حافلين بالمفاجآت انقلبت خلالهما الموازين بفعل موجة الحر التي ألقت بظلالها على الأسبوع الأول من ثانية البطولات الأربع الكبرى.
وانخفضت الدرجات في الأسبوع الثاني، لكن الحرارة كانت مرتفعة تنافسياً في الملعب مع خروج البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، والأميركية كوكو غوف، بطلة 2025، والبولندية إيغا شفيونتيك، المتوجة أربع مرات في باريس، والأوكرانية مارتا كوستيوك التي كانت من دون هزيمة على الملاعب الترابية في 2026 حتى خسارتها الخميس في نصف النهائي.
وبأسلوبين مختلفين؛ إذ تعتمد أندرييفا على القوة وخفالينسكا العسراء على التنويع في لعبها، أظهرت اللاعبتان قدرات بدنية وذهنية وفنية لا جدال فيها لقلب التوقعات وبلوغ المباراة النهائية. لكن الغلبة في النهاية كانت للروسية البالغة 19 عاماً، مُنهية القصة الخيالية لمنافستها البالغة 24 عاماً، والتي وصلت إلى القرعة الرئيسية للبطولة للمرة الأولى، في مسار غير مسبوق في تاريخ «رولان غاروس» في حقبة الاحتراف التي بدأت عام 1968.
وبعد أن كانت مجهولة قبل ثلاثة أسابيع، نجت البولندية من ثلاثة أدوار في التصفيات قبل أن تحصد ستة انتصارات متتالية في الأدوار الرئيسية.
وكان هذا النجاح غير وارد حتى في حسابات خفالينسكا التي لم تكن واثقة من قدرتها على تمويل بضع ليالٍ إضافية في فنادق باريس بعد فوزها في الدور الثالث.
ومنذ بداية حقبة الاحتراف، لم تنجح سوى رادوكانو في بلوغ نهائي بطولة كبرى بعد مرورها بالتصفيات، لكن البريطانية تُوجت حينها بلقب «فلاشينغ ميدوز» عام 2021.
وخلافاً للبولندية، قدمت أندرييفا أوراق اعتمادها في مناسبات عدة رغم أعوامها الـ19، إن كان في البطولات الكبرى أو في دورات رابطة المحترفات (دبليو تي إيه)، فارضة نفسها من بين المواهب الاستثنائية المرشحة لحرق المراحل وبلوغ القمم. وقد بلغت نصف نهائي «رولان غاروس» عام 2024، وأحرزت عام 2025 لقبَي دورتَي دبي وإنديان ويلز للألف نقطة، لتستقر بثبات ضمن العشر الأوليات في تصنيف «دبليو تي إيه».
وعرفت أيضاً نصيبها من خيبات الأمل، على غرار ما حصل العام الماضي في ربع النهائي على ملعب «فيليب-شاترييه» الذي كان جمهورُه بأكمله يساند منافستها الفرنسية لويس بواسون (361 عالمياً حينها).
وأمام كوستيوك لم تتأثر اللاعبة التي تشرف على تدريبها الإسبانية كونشيتا مارتينيز (وصيفة «رولان غاروس» عام 2000)، لا بإغلاق سقف الملعب حين كانت متقدمة 6-1 و4-1، ولا بخسارتها إرسالها وعودة الأوكرانية إلى الأجواء بتقليصها النتيجة إلى 3-4.
ومن المتوقع أن تصعد خفالينسكا إلى المركز 21 عالمياً على الأقل بعد «رولان غاروس»، لكن التتويج كان سيخلّد اسمها في سجل بطولة لم تُتوج بها سوى بولندية واحدة، هي المصنفة الثالثة عالمياً شفيونتيك التي أحرزت اللقب أربع مرات.
حقق المنتخب البلجيكي فوزاً كبيراً على نظيره التونسي 5-صفر، السبت، في مباراة ودية دولية في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
وتقدم المنتخب البلجيكي في الدقيقة 28 عن طريق لياندرو تروسارد، ثم أضاف زميله شارل دي كيتيلر الهدف الثاني في الدقيقة 53.
وفي الدقيقة 65 سجل المخضرم كيفن دي بروين الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي، فيما أضاف دودي لوكابيكيو الهدف الرابع في الدقيقة 85.
وبعد دقيقتين اختتم نيكولاس راسكين الخماسية لصالح المنتخب البلجيكي، فيما تأثر المنتخب التونسي بالنقص العددي بعد طرد لاعبه إسماعيل غربي في الدقيقة 62.
وجاءت تلك المباراة الودية لتكون الأخيرة للفريقين قبل خوض منافسات البطولة، حيث سيبدأ منتخب تونس مشواره بمواجهة السويد يوم 15 من الشهر الحالي في الجولة الأولى من المجموعة السادسة التي تضم كذلك هولندا واليابان.
على الجانب الآخر، سيفتتح منتخب بلجيكا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب مصر يوم 15 أيضاً، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً إيران ونيوزيلندا.
المنتخب الإيراني يغادر معسكره في تركيا إلى المكسيك استعداداً للمونديالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5281113-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
بعثة المنتخب الإيراني لدى مغادرتهم أنطاليا (أ.ف.ب)
أنطاليا:«الشرق الأوسط»
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أنطاليا:«الشرق الأوسط»
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المنتخب الإيراني يغادر معسكره في تركيا إلى المكسيك استعداداً للمونديال
بعثة المنتخب الإيراني لدى مغادرتهم أنطاليا (أ.ف.ب)
ترك المنتخب الإيراني لكرة القدم، المشارك في كأس العالم، معسكره في تركيا وانتقل إلى المكسيك، السبت، فيما أفادت تقرير بأن بعض أعضاء البعثة الإيرانية ما زالوا ينتظرون تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
وذكر التلفزيون الإيراني أن هداية مومبيني، الأمين العام للاتحاد الإيراني، ونائبه مهدي محمد نبي، من بين 14 عضواً من الجهازين الفني والإداري، الذين لا يحملون تأشيرات الدخول إلى أميركا قبل خوض المباريات في لوس أنجليس وسياتل.
ولم يتضح بعدُ ما إذا كان رئيس الاتحاد، مهدي تاج، قد حصل على تأشيرة دخول.
وباتت مشاركة إيران في المونديال معقدة بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل وأميركا، وكانت تلك الأزمة قد دفعت المنتخب الإيراني إلى نقل معسكره التدريبي من توكسون في أريزونا الأميركية إلى تيخوانا التي تقع على الحدود المكسيكية مع كاليفورنيا.
ويستعد المنتخب لكأس العالم في معسكر تدريبي في أنطاليا التركية، وأعلن الفريق أنه حصل على تأشيرات من سفارة المكسيك في أنقرة.
وغادر لاعبو إيران وهم يرتدون سترات زرقاء فوق قمصان بيضاء، فندق مردان بالاس في أنطاليا اليوم السبت، واستقلوا طائرة خاصة من المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وكان من المقرر سفرهم مباشرة إلى المكسيك.