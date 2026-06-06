عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:45 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

نهائي «إن بي إيه»: نيكس يتقدم على سبيرز 2-0 في عقر داره

اضطر نيكس إلى الصمود أمام اندفاعة مذهلة لسبيرز في الربع الأخير (رويترز)
اضطر نيكس إلى الصمود أمام اندفاعة مذهلة لسبيرز في الربع الأخير (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

نهائي «إن بي إيه»: نيكس يتقدم على سبيرز 2-0 في عقر داره

اضطر نيكس إلى الصمود أمام اندفاعة مذهلة لسبيرز في الربع الأخير (رويترز)
اضطر نيكس إلى الصمود أمام اندفاعة مذهلة لسبيرز في الربع الأخير (رويترز)

صمد نيويورك نيكس أمام عودة قوية لسان أنتونيو سبيرز وفاز عليه مجدداً في عقر داره 105-104 الجمعة، ليتقدم 2-0 في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه).

وخسر نجم سان أنتونيو الفرنسي فيكتور ويمبانياما كرة حاسمة في اللحظات الأخيرة، وأهدر محاولة الفوز قبل ثانيتين من النهاية، ليترك سبيرز في حاجة إلى عودة غير مسبوقة عندما تنتقل السلسلة، المؤلفة من سبع مباريات محتملة، إلى نيويورك للمباراتين الثالثة والرابعة.

ولم يسبق لأي فريق أن رفع الكأس بعد خسارته أول مباراتين من نهائي الدوري على أرضه.

وكان شيكاغو بولز بقيادة مايكل غوردان عام 1993 وهيوستن روكتس عام 1995 الفريقين الوحيدين اللذين فازا بالمباراتين الأوليين من السلسلة النهائية خارج أرضهما، وقد تُوِّجا باللقب في الحالتين.

وحقق نيكس فوزه الثالث عشر توالياً في الأدوار الإقصائية، ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الـ«بلاي أوف»، وسيحظى بفرصة حسم لقبه الأول منذ 1973 أمام جماهيره في ماديسون سكوير غاردن. ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المباراة الثالثة يوم الاثنين.

واضطر نيكس إلى الصمود أمام اندفاعة مذهلة لسبيرز في الربع الأخير، إذ محا صاحب الأرض تخلفه بفارق 14 نقطة بسلسلة من 14 نقطة دون رد.

وتجاوز ويمبانياما بداية بطيئة ليسجل 22 من أصل 29 نقطة في الشوط الثاني.

ومنحت رميته الثلاثية قبل 57.3 ثانية من النهاية سبيرز أول تقدم له منذ الربع الثاني بنتيجة 104-102.

وتعادل الفريقان 104-104 قبل 9.5 ثانية من النهاية، حين التقط ويمبانياما متابعة بعد إخفاق برانسون، لكنه فقد الكرة بتمريرة سيئة اصطدمت بظهر زميله ستيفون كاسل.

وخطف برانسون الكرة وتعرض للخطأ، ثم سجل الرمية الحرة الأولى من محاولتين ليعيد نيكس إلى المقدمة.

وحصل سان أنتونيو على فرصةٍ أخيرة بعد وقت مستقطع، مع 7.5 ثانية متبقية. ووصلت الكرة إلى نجمهم الفارع الطول، لكن تسديدته ارتدت من الحلقة.

وقال ويمبانياما (22 عاماً): «أضعتها. أخطأت. لم نلعب جيداً على مستوى الفريق. كنا بحاجة إلى الفوز بتلك المباراة».

واعترف الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز، الذي قاد نيكس بـ21 نقطة و13 متابعة، بأنه كان يصلي عندما سدد ويمبانياما المحاولة الأخيرة لسبيرز.

وقال تاونز: «لاعب عظيم حصل على تسديدة رائعة، لكنها لم تدخل».

وللمباراة الثانية توالياً، قدم تاونز أداءً دفاعياً مميزاً دفع ويمبانياما خارج منطقة راحته.

وقال تاونز: «إنه لاعب فريد في جيله. عليك أن تجعل الأمر صعباً عليه. استخدمت خبرتي وحجمي ومهارتي لمحاولة تعقيد الأمور عليه».

وسجل كل من برانسون وميكال بريدجز 20 نقطة، وأضاف البريطاني أو جي أنونوبي 17 نقطة، بينما سجل لاندري شامت 13 نقطة من مقاعد البدلاء لنيكس.

وأضاف ويمبانياما تسع متابعات وأربع صدات وسرقتين، فيما سجل دي آرون فوكس 20 نقطة لسبيرز.

ومنعاً للعودة إلى نيويورك متأخراً 0-2، هاجم سبيرز منطقة السلة مبكراً.

وألهب ويمبانياما الجماهير، حيث كان لمشجعي نيكس حضورٌ صاخب، بأول سلة له في المباراة، ساحقة بيده اليسرى منح الفريق تقدماً 15-10.

ورفعت متابعة فوكس من تمريرةٍ عالية من ديفين فاسيل الفارق إلى 10 نقاط قبل أقل من دقيقتين على نهاية الربع الأول.

وسّع سبيرز تقدمهم إلى 12 نقطة قبل أن يرد نيكس في ربعٍ ثانٍ متوتر، ويتقدم للمرة الأولى 49-48 بسلة شامت قبل 3:39 دقيقة على نهاية الشوط الأول.

واستعاد سان أنتونيو التقدم، لكن ثلاثية تاونز فوق ويمبانياما منحت نيكس أفضلية 56-52 مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يوسعها إلى 12 نقطة ويختتم الربع الثالث متقدما 84-75.

وقال مدرب نيكس مايك براون: «يا لها من مباراة. مباراة رائعة. هم اندفعوا، ونحن اندفعنا. هم اندفعوا، ونحن اندفعنا».

تابع «كان بإمكاننا الاستسلام في أكثر من مرة، لكن لاعبينا واصلوا القتال... مهما كانت السلسلة التي قاموا بها، ومهما كان توقيت المباراة، واصل لاعبونا رفع معنويات بعضهم بعضاً».

مواضيع
دوري السلة الأميركي الرياضة أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ويمبانياما: على لاعبي سبيرز العودة للعب بـ«أسلوبهم الطبيعي»

رياضة عالمية جدارية كبرى للفرنسي فيكتور ويمبانياما نجم سان أنتونيو سبيرز (أ.ف.ب)

ويمبانياما: على لاعبي سبيرز العودة للعب بـ«أسلوبهم الطبيعي»

أكد الفرنسي فيكتور ويمبانياما نجم سان أنتونيو سبيرز أن فريقه يحتاج إلى العودة للعب بـ«أسلوبه الطبيعي».

«الشرق الأوسط» (سان أنتونيو)
رياضة عالمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

نهائي «إن بي إيه»: ترمب سيحضر المباراة الثالثة في نيويورك

يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المباراة الثالثة من سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية كارل أنتوني (رويترز)
رياضة عالمية

نهائي «إن بي إيه»: كارل أنتوني تاونز شوكة في خاصرة ويمبانياما

ساهم لاعب ارتكاز نيويورك نيكس الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز بشكل كبير، الأربعاء، في إخراج نجم سان أنتونيو سبيرز العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما عن طوره.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية جيلين برانسون لاعب فريق نيويورك نيكس رقم 11 يسدد الكرة أمام فيكتور ويمبانياما (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

نهائي «إن بي إيه»: نيكس يوجه اللكمة الأولى لسبيرز في معقله

واصل نيويورك نيكس سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى 12 توالياً، ووجه اللكمة الأولى في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه).

«الشرق الأوسط» (سان أنتونيو )
رياضة عالمية فريق نيويورك نيكس (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«إن بي إيه»: نيكس يتطلع لأول لقب منذ 53 عاماً

يتطلع فريق نيويورك نيكس لإهداء مدينته أول لقب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين منذ عام 1973.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الرياضة رياضة عالمية

«جائزة المجر للموتو جي بي»: مارك ماركيز أول المنطلقين

مارك ماركيز متسابق دوكاتي ينطلق أولاً في المجر (أ.ف.ب)
مارك ماركيز متسابق دوكاتي ينطلق أولاً في المجر (أ.ف.ب)
  • بودابست: «الشرق الأوسط»
TT
  • بودابست: «الشرق الأوسط»
TT

«جائزة المجر للموتو جي بي»: مارك ماركيز أول المنطلقين

مارك ماركيز متسابق دوكاتي ينطلق أولاً في المجر (أ.ف.ب)
مارك ماركيز متسابق دوكاتي ينطلق أولاً في المجر (أ.ف.ب)

تجاوز مارك ماركيز حادث السقوط الذي تعرض له خلال التجارب التأهيلية، لينتزع مركز الانطلاق الأول للمرة الثانية توالياً في سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية السبت، متفوقاً على مواطنه الإسباني بيدرو أكوستا على حلبة بالاتون بارك.

وبدا في البداية أن سقوط متسابق دوكاتي المبكر سيمنح أكوستا أفضلية الانطلاق أولاً، غير أن تراجع الأداء في القطاع الأخير أبقى متسابق «كيه تي إم» في المركز الثاني، فيما عاد ماركيز بقوة ليحسم الصدارة.

وأكمل فيرمين ألديغير متسابق غريسيني ريسنغ، الصف الأمامي، في حين عزز ماركيز موقعه بزمن لفة سريعة بلغ دقيقة و36.785 ثانية، موجهاً رسالة واضحة إلى منافسيه. وقال ماركيز: «حاولت أن أكون أكثر شراسة هذا الصباح، وأن أستثمر طاقتي بشكل أكبر. أمس كنت أقود بأسلوب حذر، محاولاً الحفاظ على الإيقاع». وأضاف: «اليوم بذلت أقصى ما لدي. الانطلاق من المقدمة سيكون عاملاً مساعداً، لكن المنافسة على الفوز لن تكون سهلة على مدار السباق. سنرى إن كنا قادرين على المنافسة على منصة التتويج، فالبداية تلعب دوراً مهماً».

ويجسد هذا الإنجاز عودة قوية لماركيز الذي خضع الشهر الماضي لجراحة مزدوجة في الكتف والقدم. وقال مدير فريق دوكاتي دافيدي تاردوتسي: «نعلم أن اللفة الواحدة ليست المشكلة، لكن السباق قصة مختلفة. جسده كان بحاجة إلى وقت للتعافي».

وجاء فابيو دي جيانانتونيو متسابق «في آر 46» في المركز الرابع، رغم تعرضه لحادث في المنعطف الأول بالموقع ذاته الذي سقط فيه ماركيز. وضم الصف الثاني الإيطاليين فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي، وماركو بيتسيكي متصدر البطولة من فريق أبريليا، بينما حل خورخي مارتن، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام وزميل بيتسيكي في المركز الثامن.

مواضيع
الرياضة سباق للدراجات المجر
الرياضة رياضة عالمية

إيران تُندد بـ«معاملة تمييزية» من الولايات المتحدة بعد رفض عدة تأشيرات

تمييز في منح تأشيرات أميركا للاعبي وجهاز منتخب إيران (أ.ب)
تمييز في منح تأشيرات أميركا للاعبي وجهاز منتخب إيران (أ.ب)
  • طهران: «الشرق الأوسط»
TT
  • طهران: «الشرق الأوسط»
TT

إيران تُندد بـ«معاملة تمييزية» من الولايات المتحدة بعد رفض عدة تأشيرات

تمييز في منح تأشيرات أميركا للاعبي وجهاز منتخب إيران (أ.ب)
تمييز في منح تأشيرات أميركا للاعبي وجهاز منتخب إيران (أ.ب)

انتقدت إيران، السبت، الولايات المتحدة، الدولة المشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم، لما وصفته بـ«المعاملة التمييزية» لعدم منحها تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني لحضور البطولة.

وتساءلت السفارة الإيرانية بتركيا في منشور عبر منصة «إكس»: «لماذا لا تُعلنون رفض منح التأشيرات لعدد كبير من أعضاء الجهاز الإداري والتنفيذي والمستشارين الفنيين وغيرهم ممن يُعدّون جزءاً لا يتجزأ من أي منتخب وطني لكرة القدم؟»، في إشارة إلى إعلان سابق للسفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك بمنح تأشيرات دخول للاعبين.

وأضافت السفارة: «لقد صعّدتم الآن المعاملة التمييزية المتعمدة ضد المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى أعلى مستوياتها».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم أخبار إيران إيران أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«وديّات المونديال»: كندا تختتم تحضيراتها بتعادل مع آيرلندا

جانب من مباراة كندا وآيرلندا الودية (رويترز)
جانب من مباراة كندا وآيرلندا الودية (رويترز)
  • مونتريال: «الشرق الأوسط»
TT
  • مونتريال: «الشرق الأوسط»
TT

«وديّات المونديال»: كندا تختتم تحضيراتها بتعادل مع آيرلندا

جانب من مباراة كندا وآيرلندا الودية (رويترز)
جانب من مباراة كندا وآيرلندا الودية (رويترز)

تعادل المنتخب الكندي مع نظيره الآيرلندي 1-1، الجمعة، في مونتريال، في آخر مباراة تحضيرية له قبل كأس العالم، إذ يطمح إلى حصد أولى نقاطه في البطولة وبلوغ الدور الثاني.

وباعتباره أحد البلدان المضيفة المشاركة في التنظيم، أنهى منتخب كندا استعداداته للمونديال بتعادل، بعدما كان قد تغلب الأحد على أوزبكستان 2-0، وهي بدورها من المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وبأسلوب سريع ونزعة هجومية، افتتح أصحاب الأرض التسجيل إثر ركلة ركنية نفذها ستيفن أوستاكيو وحولها المدافع الآيرلندي جايك أوبراين بالخطأ إلى مرمى فريقه (23).

وعاد المنتخب الآيرلندي في الشوط الثاني عبر ركلة جزاء نفذها تروي باروت، تصدى لها الحارس الكندي ماكسيم كريبو، قبل أن يتابعها تشيدوزي أوغبيني إلى الشباك (61).

وفي الدقائق الأخيرة، أنقذ الحارس الأول لـ«الحمر» فريقه بتصديه على مرحلتين لتسديدة قريبة من مايسون ميليا (83).

وقال مدرب كندا الأميركي جيسي مارش: «من الواضح أننا كنا نود تسجيل مزيد من الأهداف وتحقيق الفوز، لكنني أعتقد أن الطاقة منذ صافرة البداية، وطريقة مقاربة المباراة، والأفكار في اللعب، كانت جيدة جداً».

وأضاف: «رأيت فريقاً يلعب بحرية وبشكل صحيح»، معرباً عن ارتياحه، ومؤكداً أن «هذه المجموعة قوية وملتزمة».

وأوقعت القرعة كندا في مجموعة ثانية تبدو في المتناول، تضم البوسنة وقطر وسويسرا، المرشحة الأبرز لانتزاع الصدارة.

وسيخوض المنتخب الكندي مباراته الأولى في 12 يونيو (حزيران) في تورونتو أمام البوسنة والهرسك. وفي هذا اللقاء، من المرجح أن يفتقد جيسي مارش مجدداً قائده، الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ ألفونسو ديفيس (25 عاماً)، المصاب منذ مايو (أيار)، الذي لم يلتحق بزملائه إلا في أواخر الشهر من دون أن يشارك في المباراتين الأخيرتين.

ويتمثل هدف المدرب في تحقيق أول فوز لكندا في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، إذ خسر «كانوكس» المباريات الست التي خاضوها في مونديالي 1986 في المكسيك و2022 في قطر، وبلوغ الدور الأول، ولمَ لا إنهاء دور المجموعات في الصدارة لخوض مباراة ثمن النهائي على أرضه.

مواضيع
كأس العالم فيفا رياضة كندا