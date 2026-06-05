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الرياضة رياضة عالمية

مدرب كوريا الجنوبية يتطلع للظهور السابع في المونديال

هونغ ميونغ بو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية (رويترز)
هونغ ميونغ بو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية (رويترز)
  • سول: «الشرق الأوسط»
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  • سول: «الشرق الأوسط»
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مدرب كوريا الجنوبية يتطلع للظهور السابع في المونديال

هونغ ميونغ بو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية (رويترز)
هونغ ميونغ بو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية (رويترز)

قال هونغ ميونغ بو، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، إن فريقه سيدخل منافسات كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، وهو يسعى لتشريف بلاده وتقديم مستوى مميز في البطولة.

وأوقعت القرعة منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى بالبطولة إلى جانب المضيف المكسيك وجنوب أفريقيا والتشيك.

واقترب مدرب كوريا الجنوبية من الوصول لمشاركته السابعة كلاعب ومدرب في المونديال.

وسبق لهونغ ميونغ بو أن شارك كلاعب للمرة الأولى في المونديال في نسخة عام 1990 في إيطاليا في عمر 21 عاماً فقط، ثم وجد في نسختي 1994 و1998، وكان قائد الفريق في نسخة عام 2002، وبعد اعتزاله اللعب توجه إلى ألمانيا مع المنتخب في نسخة 2006، حيث أصبح مساعداً للهولندي ديك أدفوكات، فيما شهدت نسخة عام 2014 بالبرازيل ظهوره السادس في المونديال وهو يسعى جاهداً لتحقيق إنجاز في ظهوره السابع.

وقال مدرب كوريا الجنوبية عن كأس العالم: «إنها حلم كل لاعب، معظم اللاعبين يبدأون مسيرتهم لأنهم يحبون اللعبة ويريدون التطور وتمثيل منتخب بلادهم، وحينما يتمكنون من ذلك يوجهون أنظارهم فوراً إلى كأس العالم، وهي حلم كل اللاعبين».

وبسؤاله عن الأثر الذي تركته مشاركة كوريا الجنوبية في مونديال 2002 بعد احتلال المركز الرابع في البطولة أجاب: «فترة التسعينات كانت صعبة على البلاد لأننا مررنا بالكثير من الأزمات الاقتصادية، وفي 2002 بدا الأمر وكأن البلاد تتعافى من ذلك، وكان الناس متحمسين بعد كل ما مروا به».

وأضاف: «كفريق، كنا نرى مدى ترقب الناس لكأس العالم، ودخلنا البطولة بأمل إسعادهم، خاصة بعد تلك الأوقات الصعبة، وفي النهاية، كان إدخال كل هذا الفرح إلى بلادنا أمراً رائعاً للغاية، لقد وحدت كأس العالم البلاد وهذا ما يجعله حدثاً مميزاً، وأنا فخور بما قدمته في تلك البطولة».

وتحدث مدرب كوريا الجنوبية عن سون هيونغ مين قائلاً: «لقد لعب دوراً مهماً في المنتخب على مدار سنوات، وأتوقع أن يقدم مساهمة كبيرة في تلك النسخة من كأس العالم أيضاً، إنه لاعب خبير في الوقت الحالي وهذا يعني أنه يفهم جيداً ما يتطلبه اللعب في ذلك المستوى وما تتطلبه المنافسة في كأس العالم».

وأضاف: «أتمنى ألا يضغط على نفسه كثيراً وأن يحافظ على لياقته البدنية، ليكون قادراً على تقديم المساهمة التي نعلم جيداً أنه قادر على تقديمها، أتفهم ثقل المسؤولية على القائد، وأحاول تخفيف ذلك الضغط قدر الإمكان».

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تيلور تودّع حلبة الملاكمة بأسلوب مثالي

نجمة الملاكمة الآيرلندية كاتي تيلور (رويترز)
نجمة الملاكمة الآيرلندية كاتي تيلور (رويترز)
  • دبلن: «الشرق الأوسط»
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  • دبلن: «الشرق الأوسط»
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تيلور تودّع حلبة الملاكمة بأسلوب مثالي

نجمة الملاكمة الآيرلندية كاتي تيلور (رويترز)
نجمة الملاكمة الآيرلندية كاتي تيلور (رويترز)

ستحظى النجمة الآيرلندية كاتي تيلور بنهاية مثالية لمسيرتها الحافلة، حيث تستعد أسطورة الملاكمة لاعتزال الرياضة في استاد كروك بارك الشهير في دبلن، في مواجهة مرتقبة تعد بنهاية مثيرة لأحد أعظم المشاوير الرياضية في تاريخ اللعبة.

وستواجه البطلة بلا منازع في وزن فوق الخفيف، البالغة من العمر 39 عاماً، الفرنسية فلورا بيلي في الاستاد الذي يتسع لـ82 ألف متفرج، لتحقق بذلك حلماً عبّرت عنه لأول مرة في فبراير (شباط) الماضي، عندما أعلنت عن رغبتها في الاعتزال بعد خوض نزال أخير في دبلن.

وتسعى تيلور أيضاً لتصبح بطلة بلا منازع للمرة الثالثة في 5 سبتمبر (أيلول) المقبل عندما تواجه الفرنسية بيلي (28 عاماً)، التي تمتلك سجلاً يشمل 12 انتصاراً دون أي هزيمة.

وقالت تيلور، الجمعة: «يبدو هذا بمثابة الطريقة المثالية لإنهاء مسيرتي، بأن أصبح بطلة بلا منازع مجدداً في استادنا الوطني الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب الآيرلنديين».

وأضافت: «أنا ممتنة جداً لتحقق هذا الأمر، ولا يمكنني أن أشكر أبناء هذا البلد بما يكفي على الدعم الذي حظيت به على مدار سنوات».

ويحمل الاستاد الذي تقام عليه الألعاب الغيلية، وهي الرياضات التقليدية الآيرلندية، أهمية خاصة للبطلة الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية في لندن 2012، التي وصفت الملعب بأنه «كاتدرائية الرياضة الآيرلندية».

وتابعت تيلور: «أعدنا الملاكمة بالفعل إلى كروك بارك. كان هذا الهدف على قائمة أمنياتي المهنية، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، لكن هذا الأمر يفوق خيالي».

واستطردت: «ستكون هذه اللحظة الأكثر تميزاً في مسيرتي بأكملها. أن أحظى بفرصة نزال في استاد كروك بارك الممتلئ عن آخره، وهو الموقع الأكثر شهرة لدينا، إنه بالفعل كاتدرائية الرياضة الآيرلندية».

ولم تخض تيلور، التي تمتلك سجلاً احترافياً رائعاً يضم 25 انتصاراً مقابل هزيمة واحدة، أي نزال منذ فوزها على أماندا سيرانو في المواجهة الثالثة بينهما بنيويورك في يوليو (تموز) الماضي.

وكانت الخسارة الوحيدة على الصعيد الاحترافي لتيلور أمام شانتيل كاميرون في عام 2023، قبل أن تثأر لهزيمتها وتفوز عليها في نزال الإعادة في وقت لاحق من العام ذاته.

وتوقع إيدي هيرن، مروج المباريات، أن يجذب هذا الحدث «أكبر حضور جماهيري في تاريخ الرياضة النسائية لرياضية في لعبة فردية» مستذكراً مسيرة تيلور الاستثنائية.

وقال هيرن: «بالنظر إلى مسيرتها، بدءاً من إرسالها رسالة مباشرة تقول فيها إنها تريد الاحتراف، وصولاً إلى نزالاتها أمام سيرانو ومواجهاتها أمام كاميرون، كانت الرحلة لا تصدق».

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حارس الإكوادور: جاهزون للتحدي!

هيرنان غالينديز حارس مرمى المنتخب الإكوادوري (أ.ف.ب)
هيرنان غالينديز حارس مرمى المنتخب الإكوادوري (أ.ف.ب)
  • كيتو: «الشرق الأوسط»
TT
  • كيتو: «الشرق الأوسط»
TT

حارس الإكوادور: جاهزون للتحدي!

هيرنان غالينديز حارس مرمى المنتخب الإكوادوري (أ.ف.ب)
هيرنان غالينديز حارس مرمى المنتخب الإكوادوري (أ.ف.ب)

قال هيرنان غالينديز، حارس مرمى المنتخب الإكوادوري، إن فريقه تغير كثيراً منذ مشاركته الأخيرة في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، مؤكداً أنهم سيحاولون استغلال خبرتهم في نسخة 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وأوقعت القرعة منتخب الإكوادور في المجموعة الخامسة بالبطولة إلى جانب ألمانيا وكوت ديفوار وكوراساو.

وقال غالينديز، حارس مرمى هوراكان الأرجنتيني، إن تشكيلة فريقه الحالية التي تضم لاعبين نجوماً مثل مويسي كايسيدو (تشيلسي الإنجليزي) وبييرو هينكابي (آرسنال) وويليان باتشو (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ستدخل البطولة بخبرة أكثر مما كانت عليه في قطر 2022، خاصة بعدما قدم الفريق مشواراً قوياً في تصفيات أميركا الجنوبية للمونديال واحتل المركز الثاني في الترتيب العام ولم تتلق شباكه سوى خمسة أهداف في 18 مباراة بالتصفيات.

وفي حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قال غالينديز: «كانت مسيرتي أشبه بالمعجزة، حيث عدت إلى الإكوادور بعدما هبط فريقي روزاريو سنترال، وكنت أعاني من الاكتئاب وكل ما أردته هو مواصلة لعب كرة القدم، لم أفكر في شيء آخر، وهذا هو سبب حديثي الدائم مع إينير فالنسيا حول أن تلك البطولة ستكون آخر كأس عالم لكلينا».

وبسؤاله عن التغييرات التي حلت بالفريق منذ عام 2022 قال غالينديز: «دخلنا البطولة في قطر دون خبرة كبيرة، لكننا لم نعد مبتدئين في البطولة، أنا أكثر نضجاً وخبرة بعدما قمت بالكثير من العمل على المستوى الذهني، أشعر بأنني أصبحت حارس مرمى أفضل، علي فقط أن أثبت ذلك في الحدث الكبير».

وحول منافسي الإكوادور في المجموعة الخامسة قال غالينديز: «لا توجد مباراة سهلة في كأس العالم، نعلم أن كوت ديفوار فريق قوي على المستوى البدني وأغلب لاعبيهم يلعبون في فرنسا وإنجلترا، إنهم منافس قوي للغاية، بالنسبة لكوراساو فهم يشاركون للمرة الأولى وهذا حدث كبير لهم لأنهم يحملون آمال بلادهم على أكتافهم، وهذه مباراة صعبة أخرى، بالنسبة لألمانيا فهي غنية عن التعريف، علينا فقط التعامل مع كل مباراة على حدة، وأن نعلم أن كل مباراة ستكون المنافسة فيها قوية على النقاط الثلاث، وأن نتجنب التفكير في الاحتمالات الأخرى».

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الرياضة رياضة عالمية

ميسي يزيّن تشكيلة «كل النجوم» للدوري الأميركي

الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي (أ.ف.ب)
الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ميسي يزيّن تشكيلة «كل النجوم» للدوري الأميركي

الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي (أ.ف.ب)
الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي (أ.ف.ب)

اختير الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، الجمعة، ضمن تشكيلة اللاعبين الـ11 الأوائل في الدوري الأميركي لكرة القدم للمشاركة في مباراة كل النجوم المقبلة، المقرر إقامتها، الشهر المقبل، في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية.

وسيواجه منتخب نجوم الدوري الأميركي، الذي يضم على الأقل 5 لاعبين مشاركين في كأس العالم، فريقاً من نجوم الدوري المكسيكي في 29 يوليو (تموز) المقبل.

وجرى اختيار قائمة «أفضل 11 لاعباً» في الدوري الأميركي عبر تصويت مشترك بين اللاعبين والجماهير ووسائل الإعلام، وضمت 5 لاعبين مشاركين في كأس العالم، وهم: ميسي، والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لاعب لوس أنجليس إف سي، والأميركيان تيم ريم لاعب شارلوت، وسيباستيان برهالتر لاعب فانكوفر، إضافة إلى الجنوب إفريقي مبيكيزيلي مبوكازي لاعب شيكاغو.

كما ضمت القائمة الأولية حارس المرمى برايان شواكي (ناشفيل)، والمدافعين أنطوني ماركانيش (مينيسوتا يونايتد) والهندوراسي آندي ناحار (ناشفيل)، ولاعبي الوسط زافيير غوزو (ريال سالت ليك)، والألماني هاني مختار (ناشفيل)، إضافة إلى المهاجم البلجيكي هوغو كويبرز (شيكاغو).

ويُعد مبوكازي ثاني لاعب من جنوب أفريقيا يتم اختياره لمباراة كل النجوم في الدوري الأميركي بعد دوكتور كومالو عام 1996، بينما أصبح سون ثاني كوري جنوبي يشارك في هذه المباراة بعد المدرب الحالي لمنتخب كوريا الجنوبية ولاعب لوس أنجليس غالاكسي السابق هونغ ميونغ-بو عام 2003.

ومن المقرر أن تضم التشكيلة النهائية لنجوم الدوري الأميركي أيضاً 13 لاعباً يختارهم مدرب الفريق دين سميث، مدرب شارلوت المضيف، إضافة إلى لاعبين اثنين يختارهما مفوض الدوري دون غاربر.

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