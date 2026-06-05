«جائزة موناكو»: هاميلتون يؤكد هيمنة «فيراري» على التجارب الحرة

سجل لويس هاميلتون، سائق فريق «فيراري»، الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية لسباق «جائزة موناكو الكبرى»، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، ليهيمن فريق «فيراري» على التجربتين.

وسجل بطل العالم سبع مرات أسرع زمن للفة، حيث سجل زمناً بلغ دقيقة و13.026 ثانية ليتفوق على زميله بالفريق تشارلز لوكلير بفارق 0.111 ثانية.

وفي وقت سابق، استهل لوكلير السباق الذي يقام في بلده بأفضل طريقة ممكنة وسجل أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى.

وجاء الهولندي ماكس فيرستابن، سائق «ريد بول»، في المركز الثالث في التجربتين.

وجاء الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر ترتيب فئة السائقين، في المركز الخامس في التجربة الحرة الثانية، خلف زميله بفريق «مرسيدس» جورج راسل.

ولم تكن بداية حامل اللقب البريطاني لاندو نوريس، سائق «مكلارين»، جيدة.

فبعد أن حصد المركز السادس في التجربة الحرة الأولى، واجه مشاكل تقنية في وقت متأخر من التجربة الحرة الثانية، حيث توقفت سيارته على المضمار.

واضطر إلى عدم استكمال التجربة محتلاً المركز التاسع عشر.

وتحسّن مركز أوسكار بياستري، سائق «مكلارين» الثاني، من المركز الثامن في التجربة الحرة الأولى إلى المركز السابع.

وجاء إسحاق حجار، سائق «ريد بول»، في المركز السادس بعد أن اصطدم بالحائط في التجربة الحرة الأولى.

وهيمن فريق «مرسيدس» على الموسم حتى الآن، حيث فاز أنتونيلي بآخر أربعة سباقات بعد أن فاز راسل بسباق الموسم الافتتاحي في أستراليا.

ويتصدر أنتونيلي ترتيب فئة السائق برصيد 131 نقطة، بفارق 43 نقطة أمام راسل.

ويعد سباق موناكو هو أول سباق يقام في أوروبا. ويكاد يكون التجاوز على شوارع المضمار الأسطوري الضيقة مستحيلاً هذه الأيام، لكن قد تكون الفرص أفضل قليلاً هذه المرة بعد تغييرات القوانين لهذا الموسم.

ويظل احتلال مركز الانطلاق الأول حاسماً للفوز بالسباق الذي يقام في إمارة موناكو.

وتقام السبت التجربة الحرة الثالثة ثم التجربة الرسمية، في حين ينطلق السباق الأحد.