المستثمر حسن إسميك ينهي اتفاقية التعاون مع نادي ميونيخ 1860

عرض المستثمر حسن إسميك قرار إنهاء اتفاقية التعاون مع نادي ميونيخ 1860، بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) سابقاً، على أحد المستشارين القانونيين.

وأنهى النادي اتفاقية الشراكة مع إسميك، التي استمرت 15 عاماً، الخميس، بعد هبوطه إلى الدرجة الرابعة بسبب مشاكل مالية.

وقال إسميك لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، الجمعة: «إذا كان النادي يعتقد أن إنهاء اتفاقية التعاون هو الخيار الأمثل لمستقبله، فهذا قراره».

وأضاف: «من جانبنا، سندرس هذه الخطوة بعناية من الناحية القانونية، وسنحرص على حماية جميع حقوقنا التعاقدية خلال هذه العملية».

وأوضح: «ما يحزنني حقاً ليس إنهاء الاتفاقية بحد ذاته، بل انتهاء مسيرة 15 عاماً دون أن نتمكن جميعاً من بناء مستوى الثقة والتعاون اللازمين لمضي النادي قدماً».

وكان النادي عضواً مؤسساً في «بوندسليغا» عام 1963، وفاز باللقب عام 1966، كما تُوج بلقبين في كأس ألمانيا، ووصل إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1965.

لكن فريق ميونيخ 1860 لم يلعب في دوري الدرجة الأولى منذ عام 2004، وظل في دوري الدرجة الثالثة منذ عام 2018.

واحتل الفريق المركز الثامن في الموسم الماضي بدوري الدرجة الثالثة الألماني، لكنه لم يتمكن من توفير مبلغ 2.7 مليون يورو (3.14 مليون دولار)، الأربعاء، وهو الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الألماني لكرة القدم، للحصول على ترخيص جديد للعب في دوري الدرجة الثالثة، وذلك وفقاً للتقارير.

ونتيجة لذلك، هبط نادي ميونيخ 1860 إلى دوري الدرجة الرابعة الألماني، كما حدث عام 2017 للسبب نفسه.

وأرجع النادي السبب إلى «عدم وفاء المساهم حسن إسميك وشركاته التابعة بالتزامات التمويل»، بينما صرح رجل الأعمال على صفحته بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي بأنه لم يتم التوصل لاتفاق رغم تقديمه تنازلات.

ولطالما كان إسميك مثيراً للجدل منذ أن بدأ الاستثمار في النادي عام 2011.