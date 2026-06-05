«جائزة موناكو»: ثقة راسل تواجه «خسارة محتملة»

قال البريطاني جورج راسل، زميل الإيطالي كيمي أنتونيلي في فريق مرسيدس، إن لقب بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، في متناول يده، لكن الثنائي قد يخسران معاً في سباق موناكو هذا الأسبوع.

وكان أنتونيلي (19 عاماً) قد حقَّق 4 انتصارات متتالية في السباقات الماضية، ليتقدَّم بفارق كبير وصل إلى 43 نقطة، وفاز مع راسل بجميع سباقات الجائزة الكبرى هذا العام.

وكان شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، قد حقَّق أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى في موناكو، اليوم (الجمعة)، مما يشير إلى إمكانية إنهاء هذه السلسلة.

وجاء سباق كندا ليضفي مزيداً من الإثارة على المنافسة على اللقب، حيث تنافس راسل وأنتونيلي جنباً إلى جنب في كل اللفات، قبل أن يفسد عطل في محرِّك سيارة راسل هذا المشهد.

وقال راسل الخميس: «لديك هامش أمان كبير، تشعر وكأنك إما أن تحافظ عليه أو تخسره، وأعتقد أن اللقب في متناول يده، لذلك أركز على الاستمتاع بكل سباق ومحاولة الفوز به، يجب عليّ أن أستمر في تحقيق ذلك حتى لو كان هو من يحقق أفضل النتائج في الوقت الحالي».

من جانبه قال لوكلير، من موناكو، والذي وقَّع على عقد جديد مؤخراً مع فيراري: «إذا كانت هناك حلبة واحدة فقط أراهن عليها، فهي موناكو».

وأكد لوكلير حديثه في التجارب الأولى، الجمعة، مُسجِّلاً أسرع زمن بفارق 0.226 من الثانية عن زميله في الفريق، البريطاني لويس هاميلتون، وجاء الهولندي ماكس فيرستابن في المركز الثالث، متأخراً بفارق 0.513 من الثانية متجاوزاً أنتونيلي وراسل إلى المركزَين الرابع والخامس.

وقد اصطدم إيزاك حجار، زميل فيرستابن في فريق ريد بول، بالحواجز؛ مما تسبب في توقف مؤقت للسباق.