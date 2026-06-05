مدرب بلجيكا يسعى لتهدئة الزخم المحيط بلوكاكو

يسعى رودي غارسيا مدرب بلجيكا، إلى تهدئة التوقعات بشأن استعادة روميلو لوكاكو لمستواه المعهود، بعدما سجل هدفه الدولي رقم 90 مع منتخب بلاده لكرة القدم هذا الأسبوع.

ولم يشارك لوكاكو أساسياً في أي مباراة مع نابولي هذا الموسم، واكتفى بتسجيل هدف واحد فقط، وغاب لفترات طويلة بسبب إصابة في العضلات الخلفية للفخذ، مما جعل قرار غارسيا بضمه لتشكيلة كأس العالم بمثابة مخاطرة.

لكن الهداف التاريخي لبلجيكا شارك في أول ظهور له مع المنتخب منذ 12 شهراً يوم الثلاثاء الماضي، وهز الشباك سريعاً في الفوز على كرواتيا 2-صفر في رييكا.

ومع ذلك، حذر غارسيا من التعجل في الدفع باللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، في الوقت الذي يواصل فيه برنامجه التأهيلي.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي الجمعة، قبل مواجهة تونس ودياً في بروكسل السبت: «يجب أن نبقي أقدامنا على الأرض».

وأضاف: «لا ينبغي أن نستعجل الأمور. سعدت كثيراً بهدف روميلو في مرمى كرواتيا، تماماً كبقية أفراد الفريق. هذا أمر مهم للغاية لأن روميلو يعيش على تسجيل الأهداف. ومن الناحية الذهنية، كان ذلك إيجابياً للغاية».

وتابع: «لكن الخطر الأكبر الآن هو أن تبدأ وسائل الإعلام والجماهير في الاعتقاد بأنه بات جاهزاً تماماً من جديد. قطع شوطاً طويلاً وما زال أمامه بعض الوقت. والاعتقاد بأنه سيبدأ أساسياً أمام مصر أمر سابق لأوانه بكثير».

وتستهل بلجيكا مشوارها في المجموعة السابعة بكأس العالم بمواجهة مصر في سياتل يوم 15 يونيو (حزيران).

وقال غارسيا عن المباراة الودية المقررة السبت: «لم يشارك تقريباً في المباريات هذا الموسم، وبالكاد تدرب مع المجموعة. لذلك سنحتاج إلى مزيد من الوقت لتجهيزه للعب لأكثر من نصف ساعة. خاصة إذا كنا نريد الحفاظ على سلامته البدنية».

وأضاف: «هناك فرصة كبيرة جداً لكي يشارك لنحو 25 دقيقة أمام تونس، ولكن من المستبعد أن يلعب أكثر من ذلك».