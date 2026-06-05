إقالات المدربين تتوالى بإيطاليا... ساسوولو ينفصل عن غروسو

انفصل فابيو غروسو، المُتوَّج مع إيطاليا بلقب مونديال 2006، عن ساسوولو، حيث أعاد إطلاق مسيرته التدريبية بعد مرور مخيب بليون الفرنسي عام 2023، مع إمكانية تسلُّم مهمة الإشراف على فيورنتينا.

وقال النادي، في بيان صدر عنه في ساعة متأخرة من ليل الخميس، إن «ساسوولو توصَّل إلى اتفاق لإنهاء عقود مدرب الفريق الأول، فابيو غروسو، وأعضاء جهازه الفني».

وتولَّى غروسو (48 عاماً) تدريب ساسوولو منذ يوليو (تموز) 2024 حين كان الفريق في دوري الدرجة الثانية، ونجح في نهاية موسمه الأول بإعادته إلى دوري الأضواء.

وأنهى ساسوولو الموسم الماضي في المركز الـ11.

وتحدَّثت الصحافة الإيطالية منذ أيام عدة عن اقتراب انتقال غروسو إلى فيورنتينا الذي عاش موسماً كارثياً تحت قيادة ستيفانو بيولي، ثم باولو فانولي، لكنه ضمن رغم ذلك بقاءه في الدرجة الأولى، منهياً «سيري آ» في المركز الـ15.

وللمرة الأولى في مسيرته، قد يتولى غروسو، اللاعب السابق في باليرمو وإنتر ويوفنتوس، قيادة أحد الفرق الكبيرة في الدوري الإيطالي، إذ إن تجربته الوحيدة مع نادٍ من الصف الأول كانت في ليون الفرنسي، لكنها لم تدم سوى 3 أشهر بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وأُقيل من ليون بعد 7 مباريات فقط (فوز واحد)، في مشوار تخلله تعرُّضه لإصابة في الوجه خلال الاعتداء على حافلة فريقه قبل الوصول إلى ملعب «فيلودروم» لمواجهة مرسيليا، ونُقل إلى المستشفى قبل أن تُلغَى المباراة.

وكما جرت العادة في إيطاليا، تشهد فترة ما بين الموسمين نشاطاً واسعاً على مقاعد المدربين: فإلى جانب ساسوولو، وربما فيورنتينا، غيَّر أو سيغيِّر كل من بولونيا ونابولي وميلان ولاتسيو مدربيهم، مع احتمال أن يطال التغيير أتالانتا أيضاً.