ويمبانياما: على لاعبي سبيرز العودة للعب بـ«أسلوبهم الطبيعي»

أكد الفرنسي فيكتور ويمبانياما نجم سان أنتونيو سبيرز أن فريقه يحتاج إلى العودة للعب بـ«أسلوبه الطبيعي»، في وقت يسعى فيه للعودة في السلسلة بعد خسارة محبطة أمام نيويورك نيكس في المباراة الافتتاحية من نهائي دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه).

وكان سبيرز قد أهدر تقدماً بفارق 14 نقطة في الشوط الثاني على أرضه ليخسر المباراة الأولى الأربعاء (95-105).

شدد ويمبانياما، الخميس، على أن الفريق قادر على قلب المعطيات في سلسلة الأفضل من سبع مباريات، ببساطة عبر العودة إلى «أسلوبه الطبيعي».

وقال العملاق الفرنسي: «في الحقيقة، أعتقد أن سبب خسارتنا تلك المباراة ليس تقنياً حتى. نحتاج إلى خوض المباراة بحالة ذهنية أفضل»، مضيفاً: «علينا فقط أن نلعب لعبتنا. علينا أن نكون طبيعيين. لسنا بحاجة إلى القيام بأي شيء استثنائي».

وأوضح ويمبانياما الفارع الطول (2.24 م) أنه يقصد بكلمة «الطبيعي»، ذلك الانتباه للتفاصيل والجهد الجماعي اللذين ساهما في تحقيق سبيرز ثاني أفضل سجل في الموسم المنتظم (62-20) خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب (64-18)، قبل أن يقصيه لاحقاً في سبع مباريات بنهائي المنطقة الغربية (4-3).

وقال: «(الطبيعي) يعني أن نثق ببعضنا، وأن نثق بخطة اللعب، وأن ننفذ، وألا نعتمد كثيراً على الموهبة وحدها لتسجيل السلات أو إنقاذ الموقف».

وأردف ابن الـ 22 عاماً: «لعبنا بطريقة معينة طوال الموسم ونجحنا بهذه الطريقة. لا يوجد سبب لتغييرها مع انطلاق النهائيات».

ولا يعني ذلك أن ويمبانياما، الفائز بجائزة أفضل لاعب دفاعي في الموسم المنتظم، لن يسعى إلى تحسين أدائه، بعدما سجل ست رميات فقط من أصل 21، منهياً المباراة بـ26 نقطة الأربعاء، وهو أداء وصفه بأنه «سيئ».