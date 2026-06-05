مفاجأة... الجماهير الألمانية لا تثق في منتخبها

أظهر استطلاع رأي، نشر الجمعة، أن الغالبية العظمى من الجماهير الألمانية لا يتوقعون تتويج منتخب «الماكينات» بكأس العالم لكرة القدم المقبلة.

ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته قناة «زد دي إف» بعنوان «مقياس السياسة»، يعتقد 15 في المائة فقط أن المنتخب الألماني سيفوز بالبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما يشكك 72 في المائة في ذلك.

وبعد خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات في النسختين الماضيتين من المونديال، يعتقد 3 في المائة أن الفريق سيخرج مجدداً قبل دور الـ16 من المونديال.

ويتوقع نحو 15 في المائة الخروج من دور الـ16، بينما يتوقع 33 في المائة وصول المنتخب إلى دور الثمانية.

ويعتقد 15 في المائة آخرون أن ألمانيا ستودع المونديال من قبل النهائي، في حين يتوقع 2 في المائة الهزيمة في المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليو (تموز) المقبل.

ويشهد المونديال المقبل مشاركة 48 منتخباً لأول مرة، حيث تبدأ الأدوار الإقصائية بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى أيضاً.

ويستهل المنتخب الألماني، بقيادة المدرب يوليان ناغلسمان، مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب كوراساو، أحد المنتخبات الأقل حظوظاً في البطولة، في 14 يونيو (حزيران) الحالي.

ويواجه المنتخب الألماني أيضاً منتخبي كوت ديفوار والإكوادور ضمن منافسات المجموعة الخامسة بدور المجموعات.

ويخوض منتخب ألمانيا مباراة ودية السبت، استعداداً لكأس العالم ضد منتخب الولايات المتحدة في شيكاغو.

وأجرت الاستطلاع مجموعة الأبحاث «فالين»، التي يوجد مقرها في مانهايم، خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو الحالي، وشمل 1274 شخصاً.