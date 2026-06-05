مدرب إسبانيا سعيد بالخروج دون إصابات خلال مواجهة العراق الودية

عبر لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا عن سعادته بخروج فريقه دون إصابات من المباراة الودية الأخيرة على أرضه، وانتهز الفرصة لمنح بعض اللاعبين الشبان فرصة المشاركة لأول مرة مع المنتخب الوطني، لكنه أشار إلى أن حدة المنافسة سترتفع بمجرد الوصول إلى أميركا الشمالية للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم.

وتعادلت إسبانيا، أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، مع العراق 1-1، في مباراة ودية أقيمت في لاكورونيا أمس الخميس، ولعبت المباراة بتشكيلة مختلفة تماماً عن المعتاد.

وقال دي لا فوينتي للصحافيين: «كنا نهدف لاختبار اللاعبين وإتاحة الفرصة للاعبين آخرين للمشاركة، ولم تكن هناك إصابات، وهذا ما يهم».

وأضاف: «ندخل الآن مرحلة جديدة بمزيد من الحماس ومشاركة أكبر من اللاعبين. سنكون في الولايات المتحدة غداً (اليوم الجمعة)، وهذا يضع تركيزنا بالضبط حيث يجب أن يكون».

وستلعب إسبانيا، التي ستتخذ من تشاتانوجا بولاية تينيسي مقراً لها خلال كأس العالم، ضد بيرو ودياً في بويبلا بالمكسيك يوم الاثنين، قبل انطلاق مبارياتها في المجموعة الثامنة التي تضم الرأس الأخضر والسعودية وأوروغواي.

وأراح دي لا فوينتي العديد من اللاعبين الأساسيين، من بينهم لامين يامال ونيكو وليامز وديفيد رايا وفيكتور مونيوز ومارك كوكوريا وبيدري وفابيان رويز ومارتن زوبيميندي ورودري وميكل أويارزابال، بسبب مخاوف تتعلق باللياقة البدنية.

وفي المقابل، شارك مارك بيرنال، وجون مارتن، وجونزالو غارسيا، وتورينتس، وخافي جيرا، ومارك بوبيل، وخافي رودريغيز، وليو رومان، في أول مباراة دولية لهم مع المنتخب الأول أمام العراق.

وقال المدرب (64 عاماً): «لقد استحقوا ذلك جميعاً. سمحت لنا هذه المباراة بإشراك لاعبين يستحقون هذه الفرصة. لقد ساعدونا كثيراً».

وأضاف: «إنهم لاعبو المستقبل، وسنراهم قريباً مع المنتخب الأول. حققنا هدفاً آخر».

وتستهل إسبانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة الرأس الأخضر يوم 15 يونيو (حزيران)، رغم استمرار الشكوك حول جاهزية يامال البدنية.

ويتعافى مهاجم برشلونة من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية اليسرى أنهت موسمه مبكراً في أبريل (نيسان) الماضي، وأكد دي لا فوينتي، يوم الأربعاء، أن يامال (18 عاماً) قد يكون جاهزاً للمباراة الافتتاحية، رغم عدم وجود ضمانات.

وقال: «الخطة هي الالتزام بما خططنا له، وهذا الجدول الزمني منحنا الثقة بأنه قد يكون جاهزاً بحلول يوم 15 يونيو».

وأضاف: «الأمور تسير بشكل جيد عموماً، لكن قد يأتي يوم نضطر فيه إلى تأجيل شيء ما».