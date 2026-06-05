مونديال 2026: المكسيك تسحق صربيا وديّاً قبل مباراتها الافتتاحية

سحق المنتخب المكسيكي نظيره الصربي 5-1 ودياً في ملعب «نيميسيو دييس» في تولوكا، خلال مباراته الاستعدادية الأخيرة قبل مباراته الافتتاحية في مونديال 2026 الذي يستضيفه إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.
وافتتح بيتار ستانيتش التسجيل للفريق الزائر (19)، قبل أن يدك لاعبو المدرب خافيير أغيري شباك منافسيهم بخمسة أهداف تناوب عليها يوهان فاسكيس (34)، وراوول خيمينيس (57)، ولويس تشافيس (90)، إضافة إلى هدفين بالنيران الصديقة عن طريق الخطأ سجلهما ستيفان بوكيناتش (45+3) وآدم أفديتش (72).
وحافظت المكسيك على سلسلة اللاهزيمة للمباراة الثامنة توالياً (6 انتصارات مقابل تعادلين) استعداداً للعرس الكروي العالمي الذي تفتتحه أمام جنوب أفريقيا على ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي في 11 يونيو (حزيران).
كما يلعب المنتخب المكسيكي المكنّى «إل تري» بقيادة حارسه المخضرم غييرمو «ميمو» أوتشوا (40 عاماً) الذي يخوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، بمواجهة كوريا الجنوبية والتشيك توالياً في 18 و24 الشهر الحالي ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وحققت المكسيك أفضل نتائجها في كأس العالم خلال البطولتين اللتين أقيمتا على أرضها عامي 1970 و1986 حين بلغت ربع النهائي، قبل الخروج على أيدي إيطاليا (1-4) وألمانيا الغربية (بركلات الترجيح) توالياً.