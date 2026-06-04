عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:45 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

رولان غاروس: أندرييفا وخفالينسكا تكتبان التاريخ ببلوغهما النهائي

ميرا أندرييفا
ميرا أندرييفا
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

رولان غاروس: أندرييفا وخفالينسكا تكتبان التاريخ ببلوغهما النهائي

ميرا أندرييفا
ميرا أندرييفا

سطّرت الروسية ميرا أندرييفا المصنّفة الثامنة عالمياً والبولندية مايا خفالينسكا (114) إنجازين شخصيين، وعلى مستوى البطولة كذلك، ببلوغهما نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الخميس، بفوزهما على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6 - 1 و6 - 3 والروسية ديانا شنايدر 7 - 6 (4/7) و6 - 4 توالياً في نصف نهائي.

في المواجهة الأولى، احتاجت أندرييفا (19 عاما) لساعة و16 دقيقة من أجل حسم المواجهة أمام منافستها الأوكرانية.

وقالت أندرييفا عقب المباراة: «ما زلت أشعر بتوتر شديد للغاية. كنت متوترة جداً قبل خوض هذه المواجهة».

أندرييفا على موعد مع أول نهائي لها في إحدى البطولات الكبرى (إ.ب.أ)

وانتهت المواجهة بين أفضل لاعبتين على الملاعب الترابية هذا الموسم بسرعة غير متوقعة؛ إذ فرضت اللاعبة الروسية سيطرتها الكاملة رغم الرياح، مستفيدة من إرسال قوي مكّنها من فرض إيقاعها منذ البداية.

وتُعد أندرييفا التي بلغت نصف نهائي رولان غاروس عام 2024 وهي في السابعة عشرة من عمرها، على موعد مع أول نهائي لها في إحدى البطولات الكبرى، حيث ستدخل أندرييفا إلى المواجهة الختامية وهي المرشحة الأوفر حظاً للتتويج.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، لم تتمكن من بلوغ نهائي رولان غاروس في سن أصغر من أندرييفا سوى ثلاث لاعبات: السويسرية مارتينا هينغيس عامي 1997 و1999، والبلجيكية كيم كلايسترز عام 2001، والأميركية كوكو غوف عام 2022.

ندرييفا (19 عاماً) احتاجت لساعة و16 دقيقة من أجل حسم المواجهة (رويترز)

وأشادت أندرييفا بمنافستها كوستيوك، قائلة: «لقد قدمت موسماً رائعاً. إنها لاعبة مميزة ومنافسة شرسة للغاية».

وأضافت: «أنا سعيدة جداً بالمستوى الذي قدمته، كما أنني تمكنت من الثأر لخسارتي في نهائي مدريد، وهذا يمنحني شعوراً رائعاً. والأهم أنني بلغت أول نهائي في مسيرتي بإحدى بطولات الغراند سلام».

وتابعت: «إن اجتماع كل هذه المشاعر معاً أمر مذهل. لم أشعر بشيء مماثل لهذا من قبل».

أما كوستيوك، التي كانت قد حققت 16 انتصاراً متتالياً على الملاعب الترابية هذا الموسم، فقد شقت طريقها إلى نصف النهائي في باريس للمرة الأولى في مسيرتها، بعدما أطاحت بحاملة اللقب أربع مرات البولندية إيغا شفيونتيك ثم بمواطنتها إيلينا سفيتولينا.

اللاعبة الروسية فرضت سيطرتها الكاملة رغم الرياح (إ.ب.أ)

إلا أن أداءها تراجع بشكل واضح أمام أندرييفا، سواء على صعيد الأخطاء المباشرة، حيث ارتكبت 34 خطأ مقابل 22 لمنافستها، أو في فاعلية الإرسال الأول التي لم تتجاوز 51 في المائة مقارنة بـ73 في المائة لدى اللاعبة الروسية. كما اضطرت إلى إنقاذ خمس فرص لكسر الإرسال قبل أن تحصد شوطها الوحيد في المجموعة الأولى.

ومع إغلاق سقف الملعب الرئيسي عند تقدم أندرييفا 4 - 1 في المجموعة الثانية، بدا أن كوستيوك استعادت بعضاً من توازنها، فنجحت في الفوز بشوطين متتاليين، لكنها لم تتمكن من البناء على هذا التحسن أو مواصلة العودة في المباراة، لتواصل أندرييفا طريقها بثبات نحو النهائي.

مايا خفالينسكا (إ.ب.أ)

إنجاز غير مسبوق في رولان غاروس

وفي المجموعة الثانية، كتبت البولندية خفالينسكا المصنّفة الـ114 عالمياً، التاريخ في البطولة الفرنسية بعد أن أصبحت أول لاعبة متأهلة من التصفيات تصل إلى نهائي رولان غاروس.

كما باتت ثاني لاعبة على الإطلاق تبلغ نهائي بطولة كبرى بعد تأهلها من التصفيات بعد البريطانية إيما رادوكانو، عندما أحرزت الأخيرة لقب بطولة الولايات المتحدة في عام 2021.

وقالت خفالينسكا بعد فوزها: «كنت في حالة من الصدمة. لا أعرف... مزيج من الفرح والدهشة».

وتابعت متحدثة عن لحظة الانتصار على أرض الملعب: «شعرت أيضاً بقدر كبير من المشاعر الجارفة، وكأن كل شيء حدث دفعة واحدة».

ويعكس هذا الإنجاز حجم المفاجأة التي حققتها ابنة الـ24 عاماً، والتي لم تبلغ هذا الموسم سوى ربع نهائي وحيد في منافسات «دبليو تي إيه»، وذلك في دورة كلوغ نابوكا الرومانية لـ250 نقطة خلال فبراير (شباط)، (حيث خسرت أمام رادوكانو).

خفالينسكا أصبحت أول لاعبة متأهلة من التصفيات تصل إلى نهائي رولان غاروس (أ.ب)

وفي مطلع مايو (أيار)، كانت تشارك في دورة سان غودان في جنوب غربي فرنسا، في الوقت الذي كانت فيه نخبة اللاعبات تتنافس في دورة روما للألف نقطة.

ويعتمد أسلوب لعبها على تنويع كبير في الضربات، ما يثير إعجاب الجماهير ويُربك في الوقت نفسه منافساتها. وفي رولان غاروس، تمكنت من التفوق على أسماء بارزة، من بينها البطلة الأولمبية الصينية جنغ كينوين، إضافة إلى البلجيكية إلسا ميرتنز والروسية آنا كالينسكايا.

خفالينسكا باتت ثاني لاعبة على الإطلاق تبلغ نهائي بطولة كبرى بعد تأهلها من التصفيات (إ.ب.أ)

أما شنايدر، التي أطاحت بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالمياً من الدور ربع النهائي، فقد حاولت فرض إيقاعها من الخط الخلفي، غير أن خفالينسكا نجحت في التكيف عبر الدفاع الجيد والحركة السريعة.

وانتهت المجموعة الأولى لصالح البولندية عبر شوط كسر التعادل بعد ساعة و17 دقيقة.

مايا قالت بعد فوزها إنها كنت في حالة من الصدمة (أ.ف.ب)

وشهدت المواجهة بين لاعبتين عَسْراوين، وهو أمر نادر على هذا المستوى، استمراراً في الندية خلال المجموعة الثانية، قبل أن تتغير مجريات اللقاء بعد طلب العلاج الطبي للاعبة الروسية وهي متقدمة 4 - 3، لتستفيد خفالينسكا وتفوز بالأشواط الثلاثة الأخيرة وتحسم التأهل.

مواضيع
الرياضة تنس رولان غاروس غراند سلام فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مونديال 2026: كوت ديفوار تلحق هزيمة ودية مفاجئة بفرنسا

رياضة عالمية فرحة غيلا دويه بهدف التعادل (أ.ف.ب)

مونديال 2026: كوت ديفوار تلحق هزيمة ودية مفاجئة بفرنسا

مُني المنتخب الفرنسي، أحد أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026، بخسارة ودية مفاجئة أمام كوت ديفوار 1 - 2، الخميس، في مدينة نانت.

«الشرق الأوسط» (نانت)
رياضة عالمية جانب من مواجهة العراق وإسبانيا ودياً استعدادا لكأس العالم 2026 (أ.ب)
رياضة عالمية

مونديال 2026: العراق ينتزع تعادلاً مثيراً أمام إسبانيا ودياً

انتزع المنتخب العراقي تعادلاً مثيراً من نظيره الإسباني بطل أوروبا 1 – 1، الخميس، في مباراة ودية في مدينة لاكورونيا، وذلك قبل سبعة أيام من انطلاق كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (لاكورونيا)
رياضة عالمية دياب وضح أن جوائز بطولة كأس رابطة الأندية المصرية وصلت إلى 25 مليون جنيه (رابطة الأندية المصرية)
رياضة عالمية

رئيس رابطة الأندية المصرية: مليون دولار جائزة بطل النسخة الجديدة للدوري المحلي

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، أن عقد الرعاية الجديد للدوري المحلي، يعد الأكبر في تاريخ البطولات والمسابقات المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية جانب من الحصة التدريبية لمنتخب اليابان في مونتيري (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

أرضية غير مستوية تجبر اليابان على تغيير ملعب تدريباتها في مونتيري

قرر منتخب اليابان، الخميس، تغيير مكان تدريباته بمدينة مونتيري المكسيكية، استعداداً لمشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (مونتيري )
رياضة عالمية مايا خفالينسكا (رويترز)
رياضة عالمية

رولان غاروس: خفالينسكا تنعزل عن الضجيج قبل النهائي

قالت البولندية مايا خفالينسكا، التي تأهلت من التصفيات، إنها ستحافظ على تركيزها على مسيرتها المذهلة التي أوصلتها إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: كوت ديفوار تلحق هزيمة ودية مفاجئة بفرنسا

فرحة غيلا دويه بهدف التعادل (أ.ف.ب)
فرحة غيلا دويه بهدف التعادل (أ.ف.ب)
  • نانت: «الشرق الأوسط»
TT
  • نانت: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: كوت ديفوار تلحق هزيمة ودية مفاجئة بفرنسا

فرحة غيلا دويه بهدف التعادل (أ.ف.ب)
فرحة غيلا دويه بهدف التعادل (أ.ف.ب)

مُني المنتخب الفرنسي، أحد أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026، بخسارة ودية مفاجئة أمام كوت ديفوار 1 - 2، الخميس، في مدينة نانت، وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق النهائيات في أميركا الشمالية.

وافتتح المنتخب الفرنسي التسجيل عبر لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ريان شرقي في الشوط الأول (46)، قبل أن ينجح المنتخب الإيفواري في قلب النتيجة في الشوط الثاني.

وأدركت كوت ديفوار التعادل في الدقيقة الـ53 عبر غيلا دويه، قبل أن يسجل أماد ديالو، جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، هدف الفوز (84).

وشهدت المباراة مشاركة المنتخب الفرنسي بمعظم عناصره الأساسية، بقيادة نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي وجناح بايرن ميونيخ الألماني ميكايل أوليسيه.

وتخوض فرنسا مباراة ودية ثانية أمام آيرلندا الشمالية في 8 من الشهر الحالي، قبل السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المونديال.

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال والعراق والنرويج، بينما تلعب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة مع ألمانيا والإكوادور وكوراساو.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: العراق ينتزع تعادلاً مثيراً أمام إسبانيا ودياً

جانب من مواجهة العراق وإسبانيا ودياً استعدادا لكأس العالم 2026 (أ.ب)
جانب من مواجهة العراق وإسبانيا ودياً استعدادا لكأس العالم 2026 (أ.ب)
  • لاكورونيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • لاكورونيا: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: العراق ينتزع تعادلاً مثيراً أمام إسبانيا ودياً

جانب من مواجهة العراق وإسبانيا ودياً استعدادا لكأس العالم 2026 (أ.ب)
جانب من مواجهة العراق وإسبانيا ودياً استعدادا لكأس العالم 2026 (أ.ب)

انتزع المنتخب العراقي تعادلاً مثيراً من نظيره الإسباني بطل أوروبا 1 – 1، الخميس، في مباراة ودية في مدينة لاكورونيا، وذلك قبل سبعة أيام من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ودخلت إسبانيا اللقاء بتشكيلة مُعدّلة بشكل كبير، حيث فضّل مدربها لويس دي لا فوينتي إراحة معظم عناصره الأساسية مثل رودري، بيدري، لامين جمال، ونيكو ويليامز. فيما سعى أيضاً مدرب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد إلى اختبار جهوزية لاعبيه، مجرياً 11 تغييراً خلال اللقاء.

وافتتح القائد فيران توريس التسجيل مبكراً في الدقيقة الـ16 بعد هجمة مرتدة، قبل أن يتمكن «أسود الرافدين» من إدراك التعادل إثر كرة عرضية حوّلها ميرخاس دوسكي وخدعت الحارس خوان غارسيا (27).

تمكن منتخب العراق من إدراك التعادل إثر كرة عرضية حوّلها ميرخاس دوسكي (أ.ف.ب)

وسنحت لتوريس فرصة مضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكن تسديدته ارتدت من العارضة (40).

ومع انطلاق الشوط الثاني، فاجأ البديل خيسوس رودريغيز دفاعات العراق بتسديدة قوية مرت بجانب قائم الحارس البديل جلال حسن (46).

وشهد اللقاء مشاركة عدد من الوجوه الجديدة من الجانب الإسباني، حيث مُنح العديد من اللاعبين فرصة خوض مشاركتهم الأولى على غرار مارك برنال، خون مارتين، غونسالو غارسيا، بينات توريينتيس، خافي غيرا، وخافيير رودريغيز، والحارس ليو رومان.

كما عاد لاعب وسط آرسنال ميكيل ميرينو إلى أجواء المنافسة بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

اللقاء شهد مشاركة عدد من الوجوه الجديدة من الجانب الإسباني (أ.ب)

ومع تراجع إيقاع المنتخبين في الشوط الثاني، نجح العراق في مجاراة إسبانيا في أغلب الدقائق، دون أن تشهد أحداثه أي خطورة تذكر على مرمى المنتخبين.

وتستعد إسبانيا التي ستلعب في المجموعة الثامنة إلى جانب الرأس الأخضر والسعودية، والأوروغواي، للسفر إلى معسكرها في الولايات المتحدة، حيث ستبدأ مشوارها في البطولة طامحة إلى تحقيق لقبها العالمي الثاني.

من جهته، خاض العراق مباراته الودية الثانية في إسبانيا بعد الفوز على أندورا 1 - 0 في 29 مايو (أيار)، وذلك قبل التوجه إلى مدينة شيكاغو التي ستحتضن مباراته التحضيرية الأخيرة أمام فنزويلا في التاسع من الشهر الحالي.

ويلعب العراق الذي يشارك في النهائيات العالمية للمرة الثانية بعد الأولى عام 1986، في المجموعة التاسعة بجانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم أخبار العراق إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

رئيس رابطة الأندية المصرية: مليون دولار جائزة بطل النسخة الجديدة للدوري المحلي

دياب وضح أن جوائز بطولة كأس رابطة الأندية المصرية وصلت إلى 25 مليون جنيه (رابطة الأندية المصرية)
دياب وضح أن جوائز بطولة كأس رابطة الأندية المصرية وصلت إلى 25 مليون جنيه (رابطة الأندية المصرية)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس رابطة الأندية المصرية: مليون دولار جائزة بطل النسخة الجديدة للدوري المحلي

دياب وضح أن جوائز بطولة كأس رابطة الأندية المصرية وصلت إلى 25 مليون جنيه (رابطة الأندية المصرية)
دياب وضح أن جوائز بطولة كأس رابطة الأندية المصرية وصلت إلى 25 مليون جنيه (رابطة الأندية المصرية)

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، أن عقد الرعاية الجديد للدوري المحلي، يعد الأكبر في تاريخ البطولات والمسابقات المصرية.

وقال دياب، على هامش حفل الإعلان عن رعاية النسخة الجديدة للدوري المصري، الخميس، إن الموسم المقبل هو الرابع لرابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأضاف: «بطل الدوري المصري النسخة المقبلة سيحصل على مكافأة مالية قدرها نحو مليون دولار أميركي (50 مليون جنيه مصري) في خطوة تعكس النمو الكبير في الإيرادات والعوائد التسويقية للمسابقة».

وأوضح أن جوائز بطولة كأس رابطة الأندية المصرية وصلت إلى 25 مليون جنيه.

وتابع في ختام حديثه: «الملف الجماهيري مهم للغاية، واليوم عاد المشجعون إلى أماكنهم في المدرجات».

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة مصرية مصر