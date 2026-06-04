رولان غاروس: أندرييفا وخفالينسكا تكتبان التاريخ ببلوغهما النهائي

سطّرت الروسية ميرا أندرييفا المصنّفة الثامنة عالمياً والبولندية مايا خفالينسكا (114) إنجازين شخصيين، وعلى مستوى البطولة كذلك، ببلوغهما نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الخميس، بفوزهما على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6 - 1 و6 - 3 والروسية ديانا شنايدر 7 - 6 (4/7) و6 - 4 توالياً في نصف نهائي.

في المواجهة الأولى، احتاجت أندرييفا (19 عاما) لساعة و16 دقيقة من أجل حسم المواجهة أمام منافستها الأوكرانية.

وقالت أندرييفا عقب المباراة: «ما زلت أشعر بتوتر شديد للغاية. كنت متوترة جداً قبل خوض هذه المواجهة».

أندرييفا على موعد مع أول نهائي لها في إحدى البطولات الكبرى (إ.ب.أ)

وانتهت المواجهة بين أفضل لاعبتين على الملاعب الترابية هذا الموسم بسرعة غير متوقعة؛ إذ فرضت اللاعبة الروسية سيطرتها الكاملة رغم الرياح، مستفيدة من إرسال قوي مكّنها من فرض إيقاعها منذ البداية.

وتُعد أندرييفا التي بلغت نصف نهائي رولان غاروس عام 2024 وهي في السابعة عشرة من عمرها، على موعد مع أول نهائي لها في إحدى البطولات الكبرى، حيث ستدخل أندرييفا إلى المواجهة الختامية وهي المرشحة الأوفر حظاً للتتويج.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، لم تتمكن من بلوغ نهائي رولان غاروس في سن أصغر من أندرييفا سوى ثلاث لاعبات: السويسرية مارتينا هينغيس عامي 1997 و1999، والبلجيكية كيم كلايسترز عام 2001، والأميركية كوكو غوف عام 2022.

ندرييفا (19 عاماً) احتاجت لساعة و16 دقيقة من أجل حسم المواجهة (رويترز)

وأشادت أندرييفا بمنافستها كوستيوك، قائلة: «لقد قدمت موسماً رائعاً. إنها لاعبة مميزة ومنافسة شرسة للغاية».

وأضافت: «أنا سعيدة جداً بالمستوى الذي قدمته، كما أنني تمكنت من الثأر لخسارتي في نهائي مدريد، وهذا يمنحني شعوراً رائعاً. والأهم أنني بلغت أول نهائي في مسيرتي بإحدى بطولات الغراند سلام».

وتابعت: «إن اجتماع كل هذه المشاعر معاً أمر مذهل. لم أشعر بشيء مماثل لهذا من قبل».

أما كوستيوك، التي كانت قد حققت 16 انتصاراً متتالياً على الملاعب الترابية هذا الموسم، فقد شقت طريقها إلى نصف النهائي في باريس للمرة الأولى في مسيرتها، بعدما أطاحت بحاملة اللقب أربع مرات البولندية إيغا شفيونتيك ثم بمواطنتها إيلينا سفيتولينا.

اللاعبة الروسية فرضت سيطرتها الكاملة رغم الرياح (إ.ب.أ)

إلا أن أداءها تراجع بشكل واضح أمام أندرييفا، سواء على صعيد الأخطاء المباشرة، حيث ارتكبت 34 خطأ مقابل 22 لمنافستها، أو في فاعلية الإرسال الأول التي لم تتجاوز 51 في المائة مقارنة بـ73 في المائة لدى اللاعبة الروسية. كما اضطرت إلى إنقاذ خمس فرص لكسر الإرسال قبل أن تحصد شوطها الوحيد في المجموعة الأولى.

ومع إغلاق سقف الملعب الرئيسي عند تقدم أندرييفا 4 - 1 في المجموعة الثانية، بدا أن كوستيوك استعادت بعضاً من توازنها، فنجحت في الفوز بشوطين متتاليين، لكنها لم تتمكن من البناء على هذا التحسن أو مواصلة العودة في المباراة، لتواصل أندرييفا طريقها بثبات نحو النهائي.

مايا خفالينسكا (إ.ب.أ)

إنجاز غير مسبوق في رولان غاروس

وفي المجموعة الثانية، كتبت البولندية خفالينسكا المصنّفة الـ114 عالمياً، التاريخ في البطولة الفرنسية بعد أن أصبحت أول لاعبة متأهلة من التصفيات تصل إلى نهائي رولان غاروس.

كما باتت ثاني لاعبة على الإطلاق تبلغ نهائي بطولة كبرى بعد تأهلها من التصفيات بعد البريطانية إيما رادوكانو، عندما أحرزت الأخيرة لقب بطولة الولايات المتحدة في عام 2021.

وقالت خفالينسكا بعد فوزها: «كنت في حالة من الصدمة. لا أعرف... مزيج من الفرح والدهشة».

وتابعت متحدثة عن لحظة الانتصار على أرض الملعب: «شعرت أيضاً بقدر كبير من المشاعر الجارفة، وكأن كل شيء حدث دفعة واحدة».

ويعكس هذا الإنجاز حجم المفاجأة التي حققتها ابنة الـ24 عاماً، والتي لم تبلغ هذا الموسم سوى ربع نهائي وحيد في منافسات «دبليو تي إيه»، وذلك في دورة كلوغ نابوكا الرومانية لـ250 نقطة خلال فبراير (شباط)، (حيث خسرت أمام رادوكانو).

خفالينسكا أصبحت أول لاعبة متأهلة من التصفيات تصل إلى نهائي رولان غاروس (أ.ب)

وفي مطلع مايو (أيار)، كانت تشارك في دورة سان غودان في جنوب غربي فرنسا، في الوقت الذي كانت فيه نخبة اللاعبات تتنافس في دورة روما للألف نقطة.

ويعتمد أسلوب لعبها على تنويع كبير في الضربات، ما يثير إعجاب الجماهير ويُربك في الوقت نفسه منافساتها. وفي رولان غاروس، تمكنت من التفوق على أسماء بارزة، من بينها البطلة الأولمبية الصينية جنغ كينوين، إضافة إلى البلجيكية إلسا ميرتنز والروسية آنا كالينسكايا.

خفالينسكا باتت ثاني لاعبة على الإطلاق تبلغ نهائي بطولة كبرى بعد تأهلها من التصفيات (إ.ب.أ)

أما شنايدر، التي أطاحت بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالمياً من الدور ربع النهائي، فقد حاولت فرض إيقاعها من الخط الخلفي، غير أن خفالينسكا نجحت في التكيف عبر الدفاع الجيد والحركة السريعة.

وانتهت المجموعة الأولى لصالح البولندية عبر شوط كسر التعادل بعد ساعة و17 دقيقة.

مايا قالت بعد فوزها إنها كنت في حالة من الصدمة (أ.ف.ب)

وشهدت المواجهة بين لاعبتين عَسْراوين، وهو أمر نادر على هذا المستوى، استمراراً في الندية خلال المجموعة الثانية، قبل أن تتغير مجريات اللقاء بعد طلب العلاج الطبي للاعبة الروسية وهي متقدمة 4 - 3، لتستفيد خفالينسكا وتفوز بالأشواط الثلاثة الأخيرة وتحسم التأهل.