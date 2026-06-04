جائزة موناكو الكبرى: مرسيدس تسمح لأنتونيلي وراسل بالتنافس بحرية «لكن باحترام»

أكد السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي، الخميس، في موناكو أن فريق مرسيدس سمح له ولزميله البريطاني جورج راسل بالتنافس بحُرية على الحلبة، بعد أسبوعين من ظهور أولى بوادر التوتر بينهما، خلال جائزة كندا الكبرى، ضِمن بطولة العالم لـ«فورمولا وان»، بشرط أن يجري ذلك في إطار من الاحترام المتبادل.

وقال أنتونيلي: «ناقشنا الأمر بعد جائزة كندا الكبرى، ثم عدنا للحديث عنه مجدداً قبل يومين. لقد راجعنا اللحظات الساخنة في السباق، وكانت الخلاصة أن الفريق لا يريد منعنا من التنافس على الحلبة ما دام الاحترام سائداً بيننا ولا نُعرّض إحدى السيارتين أو كلتيهما للخطر».

وأضاف: «الفريق لا يرغب في فرض قواعد أو أوامر، لكنه يريد، وهذا أمر منطقي، أن تُنهي السيارتان السباقات وأن تحققا أكبر عدد من النقاط. نحن نتسابق من أجل أنفسنا، ولكن أيضاً من أجل أكثر من ألفيْ شخص يعملون في مصنعَي الفريق».

وتابع السائق الإيطالي: «سنواصل التنافس كما فعلنا في كندا، ولكن بطريقةٍ أكثر ذكاءً، بالتأكيد. الفريق يريد أن نكون أحراراً في الصراع على الحلبة، فلا يمكن تقييد سائقين يتنافسان على الانتصارات والألقاب».

وسيحاول السائق الإيطالي الشاب، البالغ من العمر 19 عاماً، تحقيق انتصاره الخامس على التوالي، هذا الأسبوع، على حلبة موناكو، بعدما فاز في الجولات الأربع الأخيرة بفضل أدائه القوي، وأحياناً بعض الظروف المواتية، كما حدث في مونتريال حين اضطر زميله راسل إلى الانسحاب بسبب عطل فني.

ويتطلع أنتونيلي إلى تعزيز صدارته للبطولة وتوسيع الفارق مع راسل، الذي يتأخر عنه حالياً بـ40 نقطة.

ورغم بدايته المميزة للموسم، أكد أنتونيلي أنه لا يفكر في الوقت الراهن بالمنافسة على لقب بطولة العالم.

وقال: «لا يزال هناك 17 سباقاً متبقياً، لذا من المبكر جداً بدء التفكير بالبطولة. أركز فقط على تقديم أفضل أداء وبذل أقصى ما لديّ في كل مرة أجلس فيها خلف المِقود، وبعدها سنرى أين سأكون مع نهاية الموسم».