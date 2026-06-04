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الرياضة رياضة عالمية

جائزة موناكو الكبرى: مرسيدس تسمح لأنتونيلي وراسل بالتنافس بحرية «لكن باحترام»

كيمي أنتونيلي (أ.ف.ب)
كيمي أنتونيلي (أ.ف.ب)
  • موناكو: «الشرق الأوسط»
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  • موناكو: «الشرق الأوسط»
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جائزة موناكو الكبرى: مرسيدس تسمح لأنتونيلي وراسل بالتنافس بحرية «لكن باحترام»

كيمي أنتونيلي (أ.ف.ب)
كيمي أنتونيلي (أ.ف.ب)

أكد السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي، الخميس، في موناكو أن فريق مرسيدس سمح له ولزميله البريطاني جورج راسل بالتنافس بحُرية على الحلبة، بعد أسبوعين من ظهور أولى بوادر التوتر بينهما، خلال جائزة كندا الكبرى، ضِمن بطولة العالم لـ«فورمولا وان»، بشرط أن يجري ذلك في إطار من الاحترام المتبادل.

وقال أنتونيلي: «ناقشنا الأمر بعد جائزة كندا الكبرى، ثم عدنا للحديث عنه مجدداً قبل يومين. لقد راجعنا اللحظات الساخنة في السباق، وكانت الخلاصة أن الفريق لا يريد منعنا من التنافس على الحلبة ما دام الاحترام سائداً بيننا ولا نُعرّض إحدى السيارتين أو كلتيهما للخطر».

وأضاف: «الفريق لا يرغب في فرض قواعد أو أوامر، لكنه يريد، وهذا أمر منطقي، أن تُنهي السيارتان السباقات وأن تحققا أكبر عدد من النقاط. نحن نتسابق من أجل أنفسنا، ولكن أيضاً من أجل أكثر من ألفيْ شخص يعملون في مصنعَي الفريق».

وتابع السائق الإيطالي: «سنواصل التنافس كما فعلنا في كندا، ولكن بطريقةٍ أكثر ذكاءً، بالتأكيد. الفريق يريد أن نكون أحراراً في الصراع على الحلبة، فلا يمكن تقييد سائقين يتنافسان على الانتصارات والألقاب».

وسيحاول السائق الإيطالي الشاب، البالغ من العمر 19 عاماً، تحقيق انتصاره الخامس على التوالي، هذا الأسبوع، على حلبة موناكو، بعدما فاز في الجولات الأربع الأخيرة بفضل أدائه القوي، وأحياناً بعض الظروف المواتية، كما حدث في مونتريال حين اضطر زميله راسل إلى الانسحاب بسبب عطل فني.

ويتطلع أنتونيلي إلى تعزيز صدارته للبطولة وتوسيع الفارق مع راسل، الذي يتأخر عنه حالياً بـ40 نقطة.

ورغم بدايته المميزة للموسم، أكد أنتونيلي أنه لا يفكر في الوقت الراهن بالمنافسة على لقب بطولة العالم.

وقال: «لا يزال هناك 17 سباقاً متبقياً، لذا من المبكر جداً بدء التفكير بالبطولة. أركز فقط على تقديم أفضل أداء وبذل أقصى ما لديّ في كل مرة أجلس فيها خلف المِقود، وبعدها سنرى أين سأكون مع نهاية الموسم».

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الرياضة رياضة عالمية

رولان غاروس: خفالينسكا تنعزل عن الضجيج قبل النهائي

مايا خفالينسكا (رويترز)
مايا خفالينسكا (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
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رولان غاروس: خفالينسكا تنعزل عن الضجيج قبل النهائي

مايا خفالينسكا (رويترز)
مايا خفالينسكا (رويترز)

قالت البولندية مايا خفالينسكا، التي تأهلت من التصفيات، إنها ستحافظ على تركيزها على مسيرتها المذهلة التي أوصلتها إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، حيث ستواجه الروسية ميرا أندريفا، المصنفة الثامنة، أملاً في الفوز بأكبر لقب في مسيرتها.

وتغلبت خفالينسكا على ديانا شنايدر 7 - 6 و6 - 4 على ملعب فيليب شاترييه في قبل النهائي بعد أن قدمت أداء رائعاً، وهي الآن على وشك أن تصبح أول لاعبة قادمة من التصفيات تفوز ببطولة فرنسا المفتوحة في عصر الاحتراف، لكن اللاعبة البالغ عمرها 24 عاماً حريصة على تجاهل أي ضجيج.

وقالت للصحافيين: «نعم، بالتأكيد. أعني أنني أشعر وكأنني في فقاعة، إذا جاز التعبير. لا أعرف ما الذي يجري. أنا سعيدة جداً بوجودي هنا».

وتابعت: «أحاول فقط التركيز على كل مباراة، وأبذل قصارى جهدي، وبعد البطولة، سيكون هناك وقت لاستيعاب ما حدث وأخْذ نفس عميق».

وأضافت اللاعبة البولندية أنها تحافظ عمداً على روتينها البسيط وهي تستعد لأكبر نهائي في مسيرتها.

وقالت: «سأخلد للنوم، وسأشرب الشاي. سأشاهد شيئاً جيداً، ربما بعض مباريات التنس؛ لأنني من عشاق التنس بعض الشيء».

وأوضحت: «أحب مشاهدة التنس. عندما كنت أصغر سناً، كنت أشاهد التنس طوال اليوم، كل يوم. لذلك أشعر بأن هذا يساعدني حقاً في فهم اللعبة بشكل أفضل».

وأثارت مسيرة خفالينسكا الخيالية حماس المشجعين الباريسيين؛ إذ شجعها الكثيرون بصوت عال على الملعب الرئيسي.

وقالت: «أشعر بأن التنس أكثر متعة (عندما) يمكنك مشاركة المشاعر مع الناس. يمكنك رؤية ردود فعلهم. لذا كنت أستمتع دائماً بوجود مشاهدين».

واختتمت: «لقد فوجئت (بالجمهور). كانت لحظة رائعة بالنسبة لي. أقدر ذلك حقاً، وأنا ممتنة له. أشعر بالتأكيد بأن الجمهور ساعدني كثيراً ومنحني الكثير من الطاقة».

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الرياضة رياضة عالمية

الصحافة التركية: «دميرال الأهلي» يقترب من فنربخشة... ووافق على خفض راتبه

ميريح دميرال (النادي الأهلي)
ميريح دميرال (النادي الأهلي)
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الصحافة التركية: «دميرال الأهلي» يقترب من فنربخشة... ووافق على خفض راتبه

ميريح دميرال (النادي الأهلي)
ميريح دميرال (النادي الأهلي)

تصدرت أنباء عودة مدافع الأهلي السعودي ميريح دميرال إلى فنربخشة عناوين الصحافة التركية خلال الساعات الماضية، وسط حديث متزايد عن تقدم المفاوضات بين الطرفين واقتراب التوصل إلى اتفاق.

وكانت قناة «آ سبور» أول من سلط الضوء على الملف، بعدما نقلت تصريحات مرشح رئاسة فنربخشة هاكان صافي، الذي أعلن توصله إلى اتفاق مع الدولي التركي.

وقال صافي إن دميرال أبلغه دعمه الكامل لمشروعه الانتخابي، مضيفاً: «أشكر ميريح دميرال، لقد قال لي: سأكون معك في كل مكان يا رئيس». كما أعرب عن ثقته بقدرة اللاعب على لعب دور قيادي داخل الفريق في المرحلة المقبلة.

بدوره، كشف موقع «سبوركس» تفاصيل إضافية حول الملف، مشيراً إلى أن صافي أدرج دميرال ضمن أولى الصفقات التي يسعى إلى إتمامها في حال فوزه برئاسة النادي، وأن المدافع التركي يحظى بمكانة خاصة داخل أروقة فنربخشة باعتباره أحد أبناء النادي.

أما موقع «إن تي في سبور» فذهب أبعد من ذلك؛ إذ تحدث عن اتفاق مبدئي بين هاكان صافي واللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، مؤكداً أن المفاوضات شهدت تقدماً كبيراً خلال الأيام الماضية. وذكر الموقع أن صافي عقد اجتماعاً مع وكيل اللاعب وتمكن من إقناعه بالعودة إلى فنربخشة.

وأضاف التقرير أن دميرال أبدى استعداداً لتقديم تنازل مالي كبير من أجل إتمام الصفقة، حيث يتقاضى حالياً نحو 12 مليون يورو سنوياً مع الأهلي السعودي، بينما وافق، بحسب المصادر التركية، على تخفيض راتبه إلى نحو 7 ملايين يورو سنوياً في حال انتقاله إلى فنربخشة، أي بخفض يناهز 5 ملايين يورو.

كما أشارت التقارير إلى أن المدافع الدولي ما زال مرتبطاً بعقد مع الأهلي لثلاثة مواسم إضافية، ما يعني أن أي انتقال محتمل سيحتاج إلى اتفاق بين الناديين بشأن قيمة الصفقة.

وفي الوقت الذي ركزت فيه «آ سبور» و«سبوركس» على تصريحات صافي وإعلانه التوصل إلى اتفاق مع اللاعب، تناولت «إن تي في سبور» الجانب المالي للمفاوضات، معتبرة أن استعداد دميرال لتخفيض راتبه يمثل مؤشراً واضحاً على رغبته في العودة إلى فنربخشة.

ورغم الزخم الإعلامي الكبير الذي رافق الملف، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الأهلي السعودي أو فنربخشة يؤكد إتمام الصفقة بشكل نهائي، فإن الصحافة التركية تتعامل مع الملف على أنه أحد أبرز ملفات سوق الانتقالات الصيفية، خاصة مع اقتراب انتخابات رئاسة النادي التركي.

كان النادي الأهلي قال في منشور على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن مدافعه التركي «أهلاوي... أول وتالي»، في إشارة إلى المتداول عبر الصحافة التركية.

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رسمياً... الإسباني إيراولا مدرباً لليفربول

أندوني إيراولا (نادي ليفربول)
أندوني إيراولا (نادي ليفربول)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

رسمياً... الإسباني إيراولا مدرباً لليفربول

أندوني إيراولا (نادي ليفربول)
أندوني إيراولا (نادي ليفربول)

عيّن ليفربول، الخميس، المدرب الإسباني أندوني إيراولا خلفاً للهولندي أرنه سلوت الذي أُقيل، السبت، عقب موسم مخيِّب للآمال. ولم يكشف النادي عن مدة العقد، في حين أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه يمتد لموسمين.

وقال إيراولا، عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، معبّراً عن حماسه الكبير بعد تولّيه المهمة الجديدة: «أنا متحمس جداً، متحمس جداً؛ لأنك بطبيعة الحال تعرف ليفربول، وتدرك أنه نادٍ كبير، نادٍ ضخم، ومن بين الأكبر في العالم».

وأضاف المدرب، الذي أنهى فصله المميز مع بورنموث، بنهاية الموسم الحالي: «لكن عندما تشعر بهذا النادي من الداخل وتفهمه أكثر، كنت دائماً أعتقد أنه نادٍ استثنائي». وتابع: «لا تحتاج إلى كثير من الأمور لتنجذب إلى ليفربول. ليفربول هو ليفربول».

ويُعد إيراولا، الظهير الأيمن الدولي السابق الذي خاض 7 مباريات مع المنتخب الإسباني، أحد رموز نادي أتلتيك بلباو الإسباني، حيث لعب أكثر من 500 مباراة، قبل أن يُنهي مسيرته لاعباً في موسم 2015-2016 مع نادي نيويورك سيتي، تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريك فييرا.

وتُعد أفكار إيراولا الهجومية في اللعب متوافقة مع الحمض النووي التاريخي لليفربول الذي يتحسر مشجّعوه على خسارة هذه الفلسفة منذ رحيل المدرب الألماني المحبوب جداً يورغن كلوب، عام 2024.

وانطلقت مسيرة إيراولا، المُدافع السابق، على مقاعد التدريب مع لارنكا القبرصي، قبل أن يشرف على ميرانديس ورايو فايكانو في إسبانيا، ثم بورنموث.

وتمكَّن، هذا العام، من قيادة بورنموث إلى التأهل للمشاركة الأوروبية، للمرة الأولى في تاريخه، رغم رحيل 3 من ركائز الدفاع، الصيف الماضي (الإسباني دين هاوسن والمجَري ميلوش كيركيز والأوكراني إيليا زابارنيي)، إضافة إلى رحيل الجناح الغاني أنطوان سيمينيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلى مانشستر سيتي.

وكان سلوت الذي أحرز لقب الدوري الإنجليزي في موسمه الأول على رأس «ريدز»، قد دفع ثمن عدم تحقيق العائد المرجوّ من استثمار ليفربول الضخم في الصيف الماضي، فعانى صاحب الرقم القياسي البريطاني في الانتقالات، السويدي ألكسندر أيزاك من مشاكل لياقة.

في حين واجه الألماني فلوريان فيرتز صعوبات في التأقلم مع الدوري الإنجليزي، بعد انتقاله مقابل 100 مليون جنيه إسترليني من باير ليفركوزن.

كما اضطر سلوت إلى التعامل مع اضطراب عاطفي سببه وفاة المهاجم البرازيلي ديوغو جوتا في حادث سير، في يوليو (تموز) الماضي.

وكلها عوامل سيكون على إيراولا لملمتها، خصوصاً مع رحيل النجم المصري محمد صلاح أيضاً عن الفريق بعد مسيرة طويلة قاده خلالها إلى عدد من الألقاب.

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