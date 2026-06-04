مانشستر سيتي يدرس مقاضاة مرشح لرئاسة ريال مدريد بسبب تعهد بضم هالاند

يدرس نادي مانشستر سيتي اتخاذ إجراءات قانونية بعدما قال إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة ريال مدريد، إنَّه سيتعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم النادي المنافِس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حال انتخابه.

وقدَّم ريكيلمي، وهو مستثمر في مجال الطاقة المتجددة وينافس الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، هذا التعهد خلال ظهور تلفزيوني في إسبانيا، أمس (الأربعاء)، حيث رفع قميصاً لريال مدريد يحمل اسم هالاند.

وقال متحدث باسم سيتي، اليوم (الخميس): «التقارير الواردة من إسبانيا بشأن مستقبل إرلينغ هالاند غير صحيحة».

وأضاف: «لا توجد أي فرصة لحدوث هذا، ولا يوجد بند تعاقدي يسمح بذلك. نحن ندرس اتخاذ إجراء قانوني؛ بسبب استخدام صورة لاعبنا في هذا السياق».

وذكر ريكيلمي أنَّ هالاند، الذي أحرز 38 هدفاً في جميع المسابقات الموسم الماضي، لديه شرط جزائي ويريد الانتقال إلى النادي الإسباني، مضيفاً أنه سيجعل هذه الصفقة على رأس أولوياته إذا فاز في الانتخابات المقررة يوم الأحد.

ورفض بيان مشترك صادر عن ألفي هالاند والد اللاعب، ورافايلا بيمنتا وكيلة أعمال المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً، هذه الادعاءات بسرعة، ووصفها بأنها «غير صحيحة».

وتابع ريكيلمي أنه سيحاول أيضاً التعاقد مع لاعب وسط سيتي ومنتخب إسبانيا رودري، موضحاً أنَّه تحدَّث إلى وكيل أعمال اللاعب وأنه «سيفعل كل ما في وسعه» لجلب الفائز بجائزة الكرة الذهبية إلى مدريد.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد، وهي الأولى منذ عقدين من الزمن التي لا يخوضها بيريز بالتزكية، وذلك بعد خروج النادي دون أي لقب كبير على مدار موسمين متتاليين.

ومن المقرر إجراء التصويت يوم الأحد، حيث يحق لنحو 100 ألف من أعضاء النادي المشاركة.

وكان هالاند يملك خيار الانضمام إلى ريال مدريد في عام 2022 عندما غادر بروسيا دورتموند، لكنه اختار سيتي، النادي الذي لعب له والده سابقاً.

ورغم أن المهاجم، الذي تُوِّج بالحذاء الذهبي لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في 4 مواسم، أبدى في وقت سابق رغبته في اللعب لريال مدريد يوماً ما، فإنَّه لا توجد أي مؤشرات على عدم سعادته في سيتي، حيث وقَّع عقداً جديداً لمدة 9.5 سنة في يناير (كانون الثاني) 2025.