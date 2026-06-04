قبل أيام من انطلاق المونديال... محتجون في المكسيك يقتحمون مبنى وزارة التعليمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5280335-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
قبل أيام من انطلاق المونديال... محتجون في المكسيك يقتحمون مبنى وزارة التعليم
استخدم محتجون أعمدة إنارة الشوارع لاقتحام مقر وزارة التعليم في العاصمة (أ.ف.ب)
مكسيكو :«الشرق الأوسط»
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مكسيكو :«الشرق الأوسط»
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قبل أيام من انطلاق المونديال... محتجون في المكسيك يقتحمون مبنى وزارة التعليم
استخدم محتجون أعمدة إنارة الشوارع لاقتحام مقر وزارة التعليم في العاصمة (أ.ف.ب)
اقتحم محتجون في المكسيك، الأربعاء، مبنى حكومياً قبل أيام من انطلاق كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد مشاركةً مع الولايات المتحدة وكندا؛ ما دفع الرئيسة، كلوديا شينباوم، إلى القول إنها لن «تقع في فخ» قمع المظاهرات.
ونفَّذت مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين مظاهرات واسعة، قبيل انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، الذي يبدأ الخميس المقبل، من ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي.
واستخدم محتجون أعمدة إنارة الشوارع لاقتحام مقر وزارة التعليم في العاصمة.
وقالت مصادر في الدائرة المستهدفة إن المحتجين خربوا كشكاً للحراسة، وحطموا نوافذ، فيما أظهرت صور بثها التلفزيون المكسيكي اندلاع حريق صغير في الموقع.
وقالت شينباوم إنها لن «تقع في فخ» تشديد القمع على الاحتجاجات، قبل أيام من انطلاق البطولة، مضيفةً، الأربعاء، خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: «يريدون منا اللجوء إلى القمع في الفترة التي تسبق كأس العالم»، متعهدةً بعدم القيام بذلك.
والثلاثاء، أسقط معلمون محتجون تماثيل ضخمة للاعبي كرة قدم في المتنزه الرئيسي بالعاصمة، وهددوا بتنظيم احتجاجات خلال كأس العالم، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم العمالية.
واستخدمت الشرطة، الاثنين، الغاز المسيل للدموع، لتفريق مجموعة من المعلمين، ومنعهم من الوصول إلى ساحة سوكالو المركزية، حيث هناك منطقة فان فست الخاصة بمشجعي كأس العالم 2026.
لكن السلطات لم تتدخل، الثلاثاء، عندما أسقط المحتجون التماثيل التي يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار.
ودعت شينباوم إلى الحوار مع المحتجين الذين يطالبون بزيادة الرواتب وإبطال قانون المعاشات التقاعدية.
ووافقت إدارتها مع نقابة المعلمين على زيادة في الرواتب بنسبة تسعة في المائة، أي بفارق هائل عن مطالب المعلمين المنشقين الذين يريدون زيادة تصل إلى 100 في المائة.
ويبدأ الأجر الشهري الإجمالي لمعلمي المدارس الحكومية في المكسيك، بما يعادل 967 دولاراً أميركياً.
لم يحتج أيوب بوعدي إلى كثير من الوقت ليجد مكانه داخل معسكر المنتخب المغربي. بعد أسابيع قليلة من قراره النهائي بتمثيل «أسود الأطلس».
شوق الغامدي (الرياض)
نهائي «إن بي إيه»: نيكس يوجه اللكمة الأولى لسبيرز في معقلهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5280330-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D9%86-%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87
جيلين برانسون لاعب فريق نيويورك نيكس رقم 11 يسدد الكرة أمام فيكتور ويمبانياما (أ.ف.ب)
سان أنتونيو :«الشرق الأوسط»
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سان أنتونيو :«الشرق الأوسط»
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نهائي «إن بي إيه»: نيكس يوجه اللكمة الأولى لسبيرز في معقله
جيلين برانسون لاعب فريق نيويورك نيكس رقم 11 يسدد الكرة أمام فيكتور ويمبانياما (أ.ف.ب)
واصل نيويورك نيكس سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى 12 توالياً، ووجه اللكمة الأولى في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) بانتزاعه التقدم 1-0 من معقل سان أنتونيو سبيرز بالفوز عليه 105-95 الأربعاء.
وسجل جايلن برانسون 30 نقطة، وأنهى الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز المباراة بـ18 نقطة مع 12 متابعة، ليقلب نيكس، الساعي إلى لقبه الأول منذ 1973 والثالث فقط في تاريخه، تأخره بفارق 14 نقطة في الشوط الثاني في طريقه للتقدم 1-0 في هذه السلسلة التي يحسمها من يسبق الآخر للفوز بـ4 مباريات من أصل 7 ممكنة.
وأضاف البريطاني أو جي أنونوبي 17 نقطة لنيكس الذي أصبح الفريق السابع في تاريخ الدوري الذي يحقق سلسلة من 12 فوزاً متتالياً في الـ«بلاي أوف»، والثالث فقط الذي يفعل ذلك خلال موسم واحد.
وسجل برانسون 13 نقطة في الربع الأخير، أي أقل بـ6 نقاط فقط مما سجله سبيرز كفريق في هذا الربع، منهياً المواجهة بسلة في آخر 38 ثانية وهو فاقد التوازن.
وقال مدرب نيكس مايك براون عن برانسون: «إنه لاعب مميز. يكون حاضراً في اللحظات الكبرى. هذا ما يُفترض أن يفعله أفضل اللاعبين».
وأنهى نيكس المباراة بسلسلة من 11 نقطة متتالية من دون أي رد، ليصبح أول فريق يهزم سبيرز في المباراة الأولى من سلسلة النهائي، لأن الأخير فاز في جميع مبارياته الست السابقة في افتتاح النهائي.
وبالنسبة للانتصارات المتتالية في الـ«بلاي أوف» خلال موسم واحد، ففاز غولدن ستايت وويرز بـ15 مباراة عام 2017 في طريقه إلى اللقب، وحقق سبيرز بالذات 12 عام 1999 في رحلته إلى اللقب، قبل أن ينضم إليهما نيكس هذا الموسم.
وقال برانسون: «أعتقد أننا نعرف ما علينا فعله. أعتقد أننا مجموعة متماسكة جداً».
وسجل الفرنسي فيكتور ويمبانياما 26 نقطة مع 12 متابعة لسبيرز، لكنه نجح في 6 فقط من 21 محاولة في ظهوره الأول في النهائي.
وأضاف ستيفن كاسل 17 نقطة، فيما سجل كل من جوليان شامبانيّ وديلان هاربر 16 نقطة.
وقال ويمبانياما: «كنت سيئاً الليلة. الأمر بهذه البساطة وليس أكثر تعقيداً من ذلك».
وتقام المباراة الثانية الجمعة في سان أنتونيو، حيث سيسعى سبيرز إلى التعويض ضمن مسعاه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2014 والسادسة في تاريخه.
«لم تكن ليلتنا حقاً لكن وجدنا الحلول»
وكانت المباراة متعادلة قبل نحو دقيقتين على نهايتها، لكن برانسون عرف كيف يدير فريقه في اللحظات الحاسمة.
وقال بعد المباراة: «لم تكن ليلتنا حقاً ولم تكن ليلتي معظم الوقت، لكننا واصلنا إيجاد الحلول، وواصلنا تقليص الفارق»، معتبراً أن «الانسجام» داخل الفريق ساعده على العودة من تأخر بفارق 14 نقطة في الربع الثالث.
وتابع: «هناك الكثير مما كان بإمكاننا فعله بشكل أفضل، لكن أعتقد أن تماسكنا كان الفارق الأكبر»، مضيفاً أن إصابة في الركبة أجبرته على مغادرة الملعب في الربع الأول قبل أن يعود.
وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة، حيث بدأ نيكس بقوة وتقدم 14-7، قبل أن يستعيد سبيرز إيقاعه بسلسلة من 9 نقاط متتالية من دون رد، لينتزع أول تقدم له في المباراة (16-14).
وساعدت ثلاثيتان من شامباني أصحاب الأرض على التقدم بفارق 10 نقاط قبل دقيقتين من نهاية الربع الأول.
وساد القلق في الدقيقتين الأخيرتين من الربع الأول حين غادر برانسون الملعب بسبب إصابة في الركبة تعرض لها إثر اصطدام مع هاريسون بارنز.
عاد برونسون إلى المباراة في الربع الثاني وتعرض أيضاً لالتواء بسيط في كاحله بعد اختراق نحو السلة، لكنه بقي في اللقاء ولعب الدور الحاسم.
وبعد التأخر 48-55 عند الاستراحة، بدا نيكس مهدداً بتلقي ضربة قاضية عندما بنى سبيرز تقدماً بفارق 14 نقطة في الربع الثالث.
لكن خروج ويمبانياما وهو يعرج بعد تلقيه ضربة في الركبة، أسهم في عودة نيكس وتقليص الفارق تدريجياً، ثم حافظ على الزخم ذاته عند عودة الفرنسي إلى المباراة، فارضاً التعادل 76-76 قبل الدخول إلى الربع الأخير.
وساعدت ثلاثيتان من أنونوبي الضيوف على التقدم 86-81، ثم وصل الفارق إلى 8 نقاط 94-86 بعد اختراق رائع من برانسون.
لكن سبيرز رد بثلاثية من ويمبانياما ثم بسلة أخرى من الفرنسي، ليتقدم 95-94 قبل ما يزيد قليلاً على دقيقتين من النهاية.
غير أن ثلاثية برانسون أعادت نيكس إلى المقدمة 97-95، قبل أن يسجل الضيوف 8 نقاط متتالية ويحسموا الفوز.
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قال الإيطالي فلافيو كوبولي إن إيمانه بالخرافات زاد في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام، إذ استخدم مكان الاستحمام المفضل للإسباني رافائيل نادال، الفائز باللقب 14 مرة، بينما يتواصل مشواره المفاجئ في البطولة.
وقطع كوبولي خطوة كبيرة نحو الفوز بلقبه الأول في البطولات الكبرى بتغلبه 4 - 6 و6 - 4 و6 - 4 و6 - 4 في دور الثمانية على المصنف الرابع فيليكس أوجيه - ألياسيم، وكشف في مقابلة بجانب الملعب أنه حافظ على نفس مستوى شد أوتار مضربه في باريس.
وقال اللاعب البالغ عمره 24 عاماً إنه لن يغير روتينه اليومي لمشاهدة مواجهة مواطنيه ماتيو بريتيني وماتيو أرنالدي، وآثر الذهاب لتناول وجبة مع أصدقائه.
وقال كوبولي، المصنف العاشر، للصحافيين لاحقاً: «أنا مؤمن بالخرافات قليلاً، لكن دون أن أفقد صوابي. لكن كما تعلمون، هذا الأسبوع، أنا أكثر جنوناً بعض الشيء من الآخرين. أذهب إلى نفس المطعم، وأختار نفس القائمة، وأستحم في نفس المكان. في الواقع، أعتقد أنني قلت في المؤتمر الصحافي الأول إنني استخدمت نفس مكان الاستحمام الذي استخدمه رافائيل نادال، لأن لدي ذكريات مرتبطة بهذا المكان».
وقال كوبولي إن نادال، المصنف الأول عالمياً سابقاً، طرق الباب ذات مرة ليطلب منه الانتهاء من الاستحمام سريعاً إذ كان يستخدم مكانه المفضل. وأضاف كوبولي: «أخبرني أن هذا هو مكان استحمامه منذ 14 عاماً. لذا أعتقد أن أفضل شيء أفعله (هذا العام)... هو مكان الاستحمام».