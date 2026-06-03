حنبعل المجبري موهبة تونسية تحمل آمال جيل كأس العالم

عندما قرر حنبعل المجبري في عام 2021 تمثيل منتخب تونس، اعتبر الكثيرون أن الفريق الذي يطلق عليه لقب «نسور قرطاج» امتلك إحدى أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

وتحول لاعب خط الوسط الشاب بعد سنوات قليلة إلى ركيزة أساسية في مشروع تجديد منتخب تونس، وأحد أبرز الأسماء التي تعلق عليها الجماهير آمالها قبل كأس العالم 2026.

وولد المجبري في عام 2003 في فرنسا لأبوين تونسيين، ونشأ في بيئة سمحت له بتطوير موهبته في كرة القدم مبكراً داخل أكاديميات الناشئين في فرنسا.

ولفت الأنظار خلال مسيرته في الفئات السنية، ما جعله هدفاً لعدد من أكبر الأندية الأوروبية.

وشكل انتقاله إلى أكاديمية مانشستر يونايتد في عام 2019 محطة محورية في مسيرته؛ حيث واصل تطوره داخل أحد أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يشارك لأول مرة مع الفريق الأول بعدها بعامين.

ويتميز المجبري بقدرته على شغل عدة أدوار في وسط الملعب، جامعاً بين المهارة الفنية والروح القتالية والضغط الشرس على المنافسين.

وبرز اسم المجبري بقوة لدى الجماهير التونسية خلال كأس العرب 2021 في قطر، حين ساهم بأدائه المميز في بلوغ المنتخب المباراة النهائية، ليتحول سريعاً إلى أحد أكثر اللاعبين شعبية في البلاد.

وخاض الدولي التونسي عدة تجارب في الملاعب الإنجليزية والإسبانية، من بينها فترات مع برمنغهام سيتي وإشبيلية، قبل أن يستقر في صفوف بيرنلي؛ حيث واصل اكتساب الخبرة والاحتكاك بالمستوى العالي في المنافسات الأوروبية.

وعلى الصعيد الدولي، اختار المجبري الدفاع عن ألوان تونس رغم تمثيله سابقاً لمنتخب فرنسا على مستوى الناشئين، ليصبح لاحقاً أحد العناصر الأساسية في تشكيلة «نسور قرطاج» خلال كأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.

ورغم تعرضه لإصابة عضلية مؤخراً أبعدته لفترة عن الملاعب، فإن عودته السريعة أكدت مكانته المهمة داخل فريقه ومنتخب بلاده، خاصة مع اقتراب كأس العالم.

ويحمل اسم «حنبعل» رمزية خاصة لدى التونسيين، في إشارة إلى القائد القرطاجي الشهير، وهو ما أضفى بعداً إضافياً على علاقة الجماهير باللاعب الذي يمثل اليوم صورة جيل جديد من المحترفين التونسيين في أوروبا.

ومع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026، تتجه الأنظار إلى لاعب الوسط (23 عاماً) باعتباره أحد أبرز مفاتيح المنتخب التونسي، في مسعى لتحقيق إنجاز تاريخي وتجاوز الدور الأول في البطولة للمرة الأولى في تاريخ مشاركات تونس.