كيفن كيغان يعلن أن إصابته بالسرطان بلغت المرحلة الرابعة

كشف نجم كرة القدم الإنجليزية كلاعب ثم كمدرب كيفن كيغان، في تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل»، أن السرطان الذي يعاني منه منذ عدة أشهر بلغ المرحلة الرابعة.

وقالت عائلة كيغان في يناير (كانون الثاني) إن تشخيص إصابته بالمرض جاء بعد إدخاله إلى المستشفى لإجراء تقييم بسبب «أعراض مستمرة في البطن».

وقدم كيغان (75 عاماً) تحديثاً عن حالته الصحية خلال ظهور له في مسرح «تاين» ودار الأوبرا في نيوكاسل خلال نهاية الأسبوع المنصرم.

وبحسب ما نقلت «ديلي ميل»، أفاد كيغان: «قالوا إن لدينا طبيباً بارعاً مع هذه الطريقة الجديدة لمكافحة ما لديك، وهو سرطان في المرحلة الرابعة»، مضيفاً: «كان مشجعا لليفربول (فريق بداياته على صعيد الكبار)، لذلك ذهبت لمقابلته».

وأرسل نادي نيوكاسل: «دعمنا القلبي وأطيب تمنياتنا» إلى كيغان الذي لعب في صفوفه، ودربه أيضاً، في منشور على «إكس» قال فيه: «الجميع في النادي يقفون إلى جانب كيفن، ويرسلون له ولعائلته القوة وأطيب التمنيات في الرحلة المقبلة».

ووقع كيغان لليفربول عام 1971، في طريقه لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات وكأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1977 خلال فترته في «أنفيلد».

وانتقل المهاجم إلى هامبورغ عام 1977، ونال جائزة أفضل لاعب في أوروبا مرتين خلال مسيرته مع النادي الألماني.

وعاد كيغان إلى إنجلترا للعب مع ساوثهامبتون ونيوكاسل.

خاض ما مجموعه 63 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، سجل خلالها 21 هدفاً، كما حمل شارة قيادة المنتخب.

وتولى كيغان تدريب نيوكاسل مرتين خلال مسيرته، كما درب فولهام ومانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا.

وخلال حديثه في فعالية نهاية الأسبوع، قال كيغان إنه يود العودة إلى ملعب «سانت جيمس بارك» الخاص بنيوكاسل لتوديع الجماهير.

وقال: «أريد أن أقول وداعاً. لم تتح لي الفرصة عندما غادرت النادي في المرة الأخيرة».