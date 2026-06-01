تحركات حكومية ورقابية في غرب ليبيا وشرقها لتطويق «أزمة الوقود»

تشكيل لجنة مشتركة وسط تحذيرات من استنزاف أموال الدعم

جانب من مشاركة الدبيبة في «اليوم الوطني للتقنية» أول يونيو (حكومة الوحدة)
جانب من مشاركة الدبيبة في «اليوم الوطني للتقنية» أول يونيو (حكومة الوحدة)
تحركات حكومية ورقابية في غرب ليبيا وشرقها لتطويق «أزمة الوقود»

جانب من مشاركة الدبيبة في «اليوم الوطني للتقنية» أول يونيو (حكومة الوحدة)
جانب من مشاركة الدبيبة في «اليوم الوطني للتقنية» أول يونيو (حكومة الوحدة)

سعت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة والمؤسسة الوطنية للنفط، لاحتواء أزمة نقص إمدادات الوقود والازدحام أمام محطات التوزيع في ليبيا، بما في ذلك العاصمة طرابلس، عبر تشكيل لجنة رقابية مشتركة للتحري عن الأسباب وتحديد الاحتياجات الحقيقية للبلاد.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، إنه بحث في اجتماعين منفصلين بطرابلس، أوضاع إمدادات الوقود في السوق المحلية وآليات معالجة الازدحام أمام محطات التوزيع.

وقال سليمان إنه ناقش في اجتماعه مساء الأحد مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، مدى انتظام عمليات التزويد بالوقود في مختلف المناطق، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى حدوث اختناقات وازدحام أمام بعض محطات التوزيع خلال الفترة الأخيرة؛ مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية الجهات ذات العلاقة، تتولى دراسة وتحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية من الوقود، ومراجعة آليات التوزيع بما يسهم في رفع كفاءة الإمداد ومعالجة أوجه القصور.

وبعدما أكد على استمرار عمليات الإمداد بشكل طبيعي وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، شدد مسعود على أن المؤسسة تتابع بصورة مستمرة مستويات الإنتاج والتوزيع لضمان استقرار الإمدادات في مختلف أنحاء البلاد.

بدوره، تعهد قادربوه بتقديم «الدعم الكامل» لمؤسسة النفط، لتمكينها من أداء مهامها وتجاوز الإشكالات القانونية وضعف المخصصات المالية، واعتبر أن هذا «سيسهم بصورة فورية في تحقيق قفزة ملحوظة في معدلات إنتاج النفط».

كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط منظومة الوقود؛ مشيراً إلى «إصداره توجيهات صارمة بمنع استئجار محطات الوقود بشكل كامل، ومراجعة سجلات وتراخيص كافة المحطات العاملة للتأكد من سلامة إجراءاتها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه لحماية الموارد العامة من الاستنزاف».

صورة وزَّعتها هيئة الرقابة الإدارية لاجتماع رئيسها مع رئيس مؤسسة النفط يوم 31 مايو

كما شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، برفقة إدارات فنية ومختصين من شركة البريقة لتسويق النفط، في اجتماع موسع مساء الأحد، برئاسة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون. وخُصص الاجتماع لمتابعة حركة نقل الوقود وآليات توزيعه، واستعراض مؤشرات الإمداد ومستويات التزويد بالمحطات، فضلاً عن بحث التحديات التي تواجه عمليات التوزيع وسبل معالجتها.

وأكد أن المؤسسة مستمرة في تأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف المنتجات النفطية، عبر المحافظة على انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، بالتنسيق مع شركة البريقة والجهات ذات العلاقة.

وشهدت ليبيا تزاحماً ملحوظاً على محطات الوقود في عموم البلاد، خلال أيام عيد الأضحى، وسط شكاوى مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الدبيبة قد كلَّف في وقت سابق «جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب» باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري عن أسباب الازدحام، ومتابعة أوضاع المحطات المقفلة أو المتوقفة عن العمل دون مبرر قانوني داخل بلديات طرابلس الكبرى، بما يضمن انتظام التزويد.

وكان سليمان قد أوضح أن إجمالي الإنفاق على المحروقات المستوردة خلال شهر مايو (أيار) الماضي تجاوز حاجز المليار دولار، مسجلاً أحد أعلى معدلات الاستيراد في تاريخ المؤسسة، بتعاقد شمل 17 ناقلة بنزين.

وأكد سليمان أن إيرادات المؤسسة الشهر الماضي بلغت نحو 4 مليارات دولار، مشدداً على أن جوهر أزمة الازدحام لا يكمن في شح الإمدادات؛ بل في اختلالات منظومة التوزيع وتسريب المحروقات عبر قنوات غير قانونية.

وفي السياق نفسه، أعلنت «الوحدة الوطنية» عن وصول الناقلة النفطية «MRC SEDEF» إلى رصيف مدينة بنغازي بشرق البلاد، وعلى متنها شحنة من البنزين تبلغ 32 ألف طن متري، وذلك ضمن مساعي الحكومة لرفع كفاءة المخزون الاستراتيجي وتأمين الإمدادات.

وأوضحت أن عمليات تفريغ الشحنة وضخها قد بدأت مباشرة صوب خزانات مستودع رأس المنقار عقب رسو الناقلة، بهدف تعزيز الأرصدة الحالية، وضمان تدفق الوقود بشكل انسيابي يلبي احتياجات المواطنين المتزايدة في المنطقة.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه البلاد معضلة مزمنة في تهريب الوقود؛ حيث كشفت تقارير دولية أن نحو 40 في المائة من الوقود المستورد في ليبيا -أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار سنوياً- يتم تهريبه عبر تجارة غير مشروعة.

وحذَّر مصرف ليبيا المركزي مؤخراً من مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر بقيمة ناهزت 635 ميلون دولار شهرياً، وسط تحذيرات رسمية من أن الفاتورة السنوية تفاقم الضغوط على الاقتصاد والمرتبات العامة، بعدما بلغت نحو 60 مليار دينار، يُهرَّب نحو 30 في المائة منها خارج البلاد.

قُتل 16 شخصاً وأصيب آخرون في مواجهات قبلية مسلحة في ولاية جنوب دارفور في السودان، في حين أُحرقت قرى ومنازل، بحسب ما أفادت مصادر محلية «وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين.

واندلع النزاع بين قبيلتَي السلامات وبني هلبة في نهاية مايو (أيار)، في محلية كبُم جنوب غرب نيالا عاصمة جنوب دارفور الخاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع».

وقال عادل إبراهيم، أحد زعماء الإدارة الأهلية في كبُم: «بدأ النزاع مع إحراق إحدى المجموعات حشائش المرعى، لتندلع مواجهات بين القبيلتين أسفرت عن مقتل أحد الرعاة» قبل أن تتصاعد الاشتباكات.

وتدعم قبيلتا السلامات وبني هلبة العربيّتان «قوات الدعم السريع»، ويقاتل أفرادهما في صفوفها. وشهد إقليم دارفور ذو الطبيعة القبلية نزاعات مشابهة على مدار العقود الماضية، أسفر كثير منها عن أعداد كبيرة من القتلى والنازحين.

وتثير النزاعات بين القبائل التي تدعم «قوات الدعم السريع» تساؤلات بشأن وحدة الصف في تلك المناطق، وتزايد احتمالات الانقسام الداخلي، في وقت تشهد «قوات الدعم السريع» انشقاقات متكرّرة من قِبل قادة ميدانيين أعلنوا انضمامهم للجيش السوداني.

تصدَّرت أزمات البحارة المصريين المختطفين من قراصنة في الصومال، وتمويل بعثة السلام بمقديشو، وتحركات إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، محادثات مصرية وصومالية جديدة على هامش الاجتماع الأفريقي - الكوري في سيول.

تأتي تلك المحادثات في سياق التنسيق بين البلدين وتعزيز التعاون من أجل وضع حد لتلك الأزمات في ظل التوترات المستمرة في منطقة القرن الأفريقي، حسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط».

والتقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، على هامش الاجتماع الوزاري الكوري - الأفريقي الذي انطلق الاثنين ويُختتم الثلاثاء.

وشدد عبد العاطي على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والتجارية بما يحقق تطلعات الشعبين ويعزز الاستقرار والتنمية، مشيراً إلى «أهمية الإسراع بالإفراج عن البحارة المصريين المختطفين وضمان سلامتهم، والعمل على إطلاق سراحهم»، حسب بيان لـ«الخارجية»، الاثنين.

وأعلنت «الخارجية المصرية» في بيان، الشهر الماضي، تعرض ناقلة نفط على متنها 8 بحارة مصريين للاختطاف قرب سواحل الصومال، بعد أيام من إعلان السلطات اليمنية تعرض سفينة للقرصنة على متنها 12 بحاراً مصرياً وهندياً.

وجدد عبد العاطي دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال، وصون مؤسساتها الوطنية، مؤكداً إدانة القاهرة الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما تسمى منطقة «أرض الصومال» على افتتاح سفارة مزعومة لها في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصومالي الاثنين (الخارجية المصرية)

واعترفت تل أبيب في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بإقليم «أرض الصومال» المنفصل عن الحكومة الفيدرالية الصومالية عام 1991، دولةً ذات سيادة، وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن الإقليم الانفصالي غير المعترف به دولياً، عزمه افتتاح سفارة له في القدس، في خطوات رفضتها مقديشو ودول عربية وإسلامية.

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، أن تلك اللقاءات تعزز مسار التنسيق بين البلدين، وتُعمِّق التعاون من أجل وضع حد لتلك الأزمات في ظل التوترات المستمرة في منطقة القرن الأفريقي، لافتاً إلى أن «ملف البحارة المختطفين أولوية قصوى للبلدين».

وشدد على أن الموقف المصري مهم في سياق دعم الصومال في رفض تحركات الإقليم الانفصالي، بوصفه يخالف القانون الدولي، ويهدد استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن «تطور العلاقات المصرية - الصومالية يعزز هذا المستوى من التنسيق حفاظاً على الأمن القومي للبلدين ولأفريقيا».

المحادثات المصرية - الصومالية، شملت أيضاً التعاون بين البلدين في ملف قوات حفظ السلام في مقديشو.

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري الكوري - الأفريقي بسيول (الخارجية المصرية)

وشدد عبد العاطي، الاثنين، على «أهمية مواصلة الجهود مع الشركاء الدوليين من أجل حشد تمويل كافٍ ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال بما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه».

وفي فبراير (شباط) الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بلاده «ماضية في نشر قوات ببعثة حفظ السلام في الصومال»، وتحدثت الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية في أكثر من موقف على ضرورة توفير دعم مالي دولي كافٍ للبعثة.

وبدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال المعروفة باسم «أوصوم» عملياتها بدايةً من يناير (كانون الثاني) 2025 بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر 2024، بهدف دعم مقديشو في مكافحة حركة «الشباب» التي تتصاعد عملياتها الإرهابية منذ 15 عاماً.

ويرى السفير حليمة أن «المطلب المصري بدعم (البعثة) يحمل قراءة سليمة ودعماً كبيراً للصومال، خصوصاً أن التمويل يمثل دفعة لتحركات البعثة ونشاطها في مواجهة الإرهاب ودعم الاستقرار في الصومال، متوقعاً زيادة التعاون في الفترة المقبلة بين البلدين».

بعد 45 عاماً على حادث اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، قررت مصر إدراج 3 من ضحايا الحادث ضمن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأُسَرهم.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قراراً يقضي بإضافة 3 ضحايا في «حادث المنصة» الشهير بالقاهرة عام 1981 إلى «صندوق الشهداء»، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، الاثنين.

​وبموجب المادة الأولى من القرار، سيتم إدراج الثلاثة رسمياً تحت مظلة «الصندوق»، وهو ما «يضمن لأُسَرهم الحصول على حزمة الرعاية والمزايا والخدمات المتكاملة» تقديراً لتضحياتهم وتخليداً لذكراهم بعد عقود من الحادث الأليم.

وتم إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأُسَرهم سنة 2018، ويُعد «هيئة عامة خدمية» تتبع رئيس مجلس الوزراء. ويهدف «الصندوق» إلى «تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأُسَرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم».

ويشير «حادث المنصة» إلى واقعة اغتيال الرئيس السادات عام 1981 خلال الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1973؛ إذ قام خالد الإسلامبولي، المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال، و3 آخرون، بإطلاق النار على السادات خلال الاستعراض العسكري.

وشمل القرار: سمير حلمي إبراهيم، الذي كان يشغل منصب رئيس «الجهاز المركزي للمحاسبات» في الفترة بين 1978 و1981، والذي كان حاضراً في الاستعراض العسكري بصفته من قيادات الدولة، وتلقى خلال الحادث رصاصة أودت بحياته.

وكذلك الأنبا صموئيل (سعد عزيز إبراهيم) الذي كان أحد ممثلي الكنيسة المصرية خلال الاستعراض العسكري بحضور الرئيس الأسبق، كما كان ضمن «اللجنة الخماسية» التي شكلها الرئيس الراحل للقيام بالمهام البابوية، عقب عزل البابا شنودة من منصبه. وتم دفن صموئيل في الكاتدرائية.

«حادث المنصة» في مصر عام 1981 (أرشيفية- متداولة)

وشمل القرار أيضاً محمد يوسف رشوان، المصور الخاص للرئيس الراحل؛ وكان يرافقه في كل الاحتفالات، وقُتل في «حادث المنصة» خلال محاولة أحد الجناة الأربعة الدخول إلى المنصة من ناحية اليمين التي تصادَف وجود المصور فيها؛ فألقى عليه الأخير الكاميرا الخاصة به في محاولة لإعاقته عن الوصول للرئيس السادات، فضُرب من قِبَل الجاني بالسلاح الآلي وسقط قتيلاً.

الخبير في مكافحة الإرهاب، العقيد حاتم صابر، تحدَّث عن «حادث المنصة»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه خُطِّط له على يد «تنظيم الجهاد»، وأسفر عن اغتيال الرئيس السادات ومعه 7 من كبار الشخصيات والضيوف، إلى جانب سقوط عدد كبير من المصابين.

وأضاف صابر: «الواقعة لم تكن مجرد اغتيال سياسي؛ بل حادثة وقعت داخل نطاق عسكري خاضع للأحكام العسكرية؛ حيث كان العرض العسكري مهمة رسمية منظمة بقرارات تصدر مباشرة عن وزير الدفاع، تحدد توقيتات البدء والانتهاء والتدريبات»، لافتاً إلى أن «جميع المشاركين، سواءً كانوا ضباطاً أو مدنيين في الخدمة، عُدُّوا في مهمة عسكرية، ومن ثم فإن أي إصابة أو استشهاد يقع خلال هذه المهمة يندرج قانوناً تحت بند مصابي أو شهداء العمليات الحربية، وهو ما يُبرر إدراجهم ضمن صندوق تكريم الشهداء».

ورأى أن القرار الأخير بتكريم ضحايا «حادث المنصة» يحمل رسائل عدة؛ فهو يؤكد أن «الدولة لا تنسى شهداءها»، كما أن صدور القرار في هذا التوقيت «يعزز الشعور بالوطنية، إلى جانب ما يحمله القرار من تقديم مزايا مادية وخدمات اجتماعية لأُسَرهم».

ويقوم صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية وأُسَرهم بصرف التعويض المادي الواجب صرفه لمرة واحدة بقيمة 100 ألف جنيه، للمستفيدين من أسرة الشهيد (الأب والأم والأرملة والأبناء)، وللمصاب طبقاً لنسبة العجز، وفي حالة وفاة المصاب يتم الصرف للمستحقين من أسرته، وفق وزارة الدفاع المصرية.

