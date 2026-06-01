بوبوفيتش: أستراليا ستخوض كأس العالم دون خوف

قال توني بوبوفيتش مدرب أستراليا إن تشكيلته الشابة المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026 أفضل من تلك التي شاركت في 2022 بقطر، وينبغي أن تكون التوقعات عالية قبل انطلاق البطولة في أميركا الشمالية.

وضمت قائمة بوبوفيتش 26 لاعباً بينهم 17 يشاركون لأول مرة في البطولة، وكذلك لاعبان لم يسبق لهما خوض أي مباراة دولية هما المهاجم تيتي يينغي (25 عاماً) الذي يلعب في اليابان، والمهاجم كريستيان فولباتو (22 عاماً)، الذي بدل جنسيته الرياضية من إيطاليا إلى أستراليا في الأيام القليلة الماضية.

بالإضافة لذلك ضمت التشكيلة 11 لاعباً خاضوا أقل من عشر مباريات دولية، من بينهم المدافع لوكاس هيرينغتون (18 عاماً) والمهاجم محمد توري (22 عاماً).

وفي كأس العالم 2022 في قطر، بلغ الفريق بقيادة المدرب السابق غراهام أرنولد دور الستة عشر ليصبح أول فريق أسترالي يفوز في أكثر من مباراة في كأس العالم.

وقال بوبوفيتش للصحافيين، اليوم الاثنين، إنه يريد من لاعبيه أن يضعوا توقعات عالية لأنفسهم رغم قلة خبرتهم النسبية.

وأضاف: «لم نكن تشكيلة متواضعة قبل أربع سنوات. كانوا لاعبين جيدين جداً. كنا فريقاً رائعاً للغاية. بعد أربع سنوات أصبحنا أفضل بكثير، لذلك سيكون هؤلاء اللاعبون جيدين الآن. لا أريد أن أخيب آمال توقعات أي شخص. إنه فريق شاب. هل سيكون هذا الفريق أفضل بعد أربع أو ثماني سنوات؟ من دون شك. لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا جيدين بما يكفي الآن. إذا لم يكونوا كذلك، فلن أدفع بهم في المباريات».

وتم استدعاء يينغي، الشقيق الأصغر لمهاجم منتخب أستراليا كوسيني يينغي، في اللحظة الأخيرة لمعسكر الإعداد في ولاية فلوريدا، بينما انضم فولباتو للفريق في كاليفورنيا مطلع الأسبوع الحالي.

ولم يشارك أي منهما في الخسارة 1 - صفر أمام المكسيك في روز بول يوم السبت الماضي.

وقال بوبوفيتش إن المهاجم العملاق يينغي (1.97 متر)، الذي يلعب في ماتشيدا زيلفيا الياباني بعد إعارته من فريق ليفينغستون الاسكوتلندي، يمكن أن يضيف شيئاً مختلفاً للهجوم بسبب طول قامته وحضوره.

ورفض فولباتو، الذي مثل منتخب إيطاليا تحت 20 عاماً سابقاً، دعوة أرنولد للمشاركة مع أستراليا في كأس العالم 2022 في قطر، لكنه حصل على مكافأة على قراره الأخير بالتخلي عن إيطاليا والانضمام لمنتخب أستراليا.

وقال بوبوفيتش: «إنه لاعب موهوب للغاية... لا يزال يملك الكثير ليقدمه، ولديه الفرصة للتطور، وهو ما يلخص إلى حد كبير حال لاعبينا حالياً».

وستخوض أستراليا مبارياتها الودية الأخيرة أمام سويسرا في سان دييغو يوم السبت المقبل قبل أن تستهل مشوارها في كأس العالم في فانكوفر أمام تركيا في 13 يونيو (حزيران) الحالي. كما ستلعب أمام الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة للبطولة، وباراغواي.