هدف ماكتوميناي الرائع يزين ورقة نقدية بمناسبة عودة اسكوتلندا إلى كأس العالم

تحتفل اسكوتلندا بعودتها المرتقبة إلى كأس العالم لكرة القدم بطريقة فريدة من نوعها؛ إذ تُظهر صورة هدف سكوت ماكتوميناي التاريخي على ورقة نقدية محدودة الإصدار من فئة 20 جنيهاً إسترلينياً.

وكشف بنك اسكوتلندا المركزي عن الورقة النقدية التي تُظهر الركلة الخلفية المزدوجة المذهلة التي سددها ماكتوميناي في المباراة التي فازت فيها اسكوتلندا 4-2 على الدنمارك، والتي حسمت تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام الشهر المقبل، في أول مشاركة لها منذ عام 1998.

وأُنتجت 100 ورقة نقدية تذكارية فقط، ويمكن للمشجعين الفوز بها عن طريق سلسلة من الفعاليات الخيرية في الأسابيع المقبلة.

وسرعان ما دخل هدف ماكتوميناي الافتتاحي البهلواني في ملعب «هامبدن بارك» في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى تاريخ كرة القدم في اسكوتلندا، كأحد أعظم أهداف المنتخب الوطني، ويحتل الآن مكانة بارزة إلى جانب صورة جسر فورث للسكك الحديدية، على التصميم الجديد للورقة النقدية.

وقال لاعب خط وسط نابولي الإيطالي، إن الأمر بدا كأنه حلم.

وأضاف ماكتوميناي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «أشياء كهذه لا تحدث كثيراً، لذلك فإن الحصول على فرصة لوضع هدف رائع على ورقة نقدية هو أمر غير واقعي بعض الشيء بصراحة. وأنا فخور للغاية».

وتابع: «أريد الذهاب إلى كأس العالم وتقديم أداء رائع، لأنفسنا، ولنثبت للجميع أن منتخب اسكوتلندا فريق جيد حقاً».

وستلعب اسكوتلندا في كأس العالم التي تنطلق يوم 11 يونيو (حزيران) المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في المجموعة الثالثة، مع هايتي والمغرب والبرازيل.