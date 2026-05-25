«رولان غاروس»: عودة البطلة الأولمبية تشنغ إلى باريس تنتهي بهزيمة مذلة

انتهت عودة البطلة الأولمبية تشنغ تشين ون للملعب الذي شهد انتصارها الأبرز بهزيمة مذلة 6-4 و6-صفر على يد البولندية مايا خفالينسكا المتأهلة من التصفيات في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» الاثنين.

وواجهت الصينية تشنغ صعوبة كبيرة في استعادة المستوى الذي قادها إلى الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس قبل عامين، إذ أعاقت إصابة مزمنة في مرفقها الأيمن تقدمها وأجبرتها على الخضوع لجراحة الصيف الماضي.

وتلقت تشنغ (23 عاماً)، التي وصلت إلى دور الثمانية في «رولان غاروس» العام الماضي، علاجاً لمشكلة في القدم في منتصف المجموعة الثانية قبل أن تتكبد أول هزيمة لها في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة.

أعربت خفالينسكا عن سعادتها بفوزها على المصنفة 56 عالمياً، التي كانت تحتل المركز الرابع قبل عام.

وقالت خفالينسكا لموقع «يوروسبورت»: «لم أكن أعرف ما الذي يمكن أن أتوقعه، لأنني لا أملك خبرة كبيرة في اللعب ضد لاعبات ذوات تصنيف مرتفع».

وأضافت: «شعرت براحة أكبر اليوم مقارنة بالمباراة السابقة في التصفيات... أردت التركيز على نفسي ولعب تنس بأفضل ما لدي».

وقالت تشنغ للصحافيين لاحقاً إنها عانت من الحرارة الشديدة وتأثرت نفسيتها بالضربات الساقطة التي استخدمتها خفالينسكا لتعطيل إيقاعها في الملعب رقم 7، الذي تقل مساحته عن الملعب الرئيسي.

وأضافت تشنغ التي من المقرر أن تخرج الآن من قائمة أفضل 100 لاعبة: «لعبت مباراة جيدة على الملاعب الرملية، وكان الملعب صغيراً جداً عندما كانت ترسل لي كرات عالية. لم أستطع التراجع أكثر كما أفعل في الملعب الرئيسي. وهذا أيضاً ما صنع الفارق... وبصراحة، كانت الظروف صعبة بالنسبة لي. كان الطقس حاراً جداً. أعتقد أن التوتر والضغط اليوم (أيضاً) لم يسمحا لي باللعب».

ولم تظهر خفالينسكا، المصنفة 114 عالمياً والتي اجتازت ثلاثة أدوار من التصفيات وفازت بمجموعتين بنتيجة 6-صفر، أي رحمة بمنافستها، لتحسم فوزها وتضرب موعداً في الدور الثاني مع المصنفة 23 إليس ميرتنز الفائزة على تاتيانا ماريا.