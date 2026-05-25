شتوتغارت يعلن تعاقده مع الثنائي بروميل وفونك

أعلن نادي شتوتغارت الألماني لكرة القدم تعاقده مع غريشا بروميل من فريق هوفنهايم.

وذكر شتوتغارت، الاثنين، أن بروميل (31 عاماً) سيوقع على عقد يمتد حتى 2029، وينضم بروميل في صفقة انتقال حر حيث ينهي تعاقده مع هوفنهايم يوم 30 يونيو (حزيران) المقبل.

وولد بروميل في شتوتغارت، وبدأ مسيرته في «البوندسليغا» مع فريق أونيون برلين، حيث لعب له في الفترة من 2017 إلى 2022، بعدها انتقل لفريق هوفنهايم. وغاب عن أغلب الفترات في الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة ولكنه ظهر بشكل جيد بعد عودته مؤخراً.

وأنهى شتوتغارت الدوري في المركز الرابع متفوقاً على هوفنهايم ليتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال فابيان فولغموث عضو مجلس إدارة نادي شتوتغارت: «غريشا لاعب كرة قدم مذهل، طموح للغاية واكتسب خبرة لا تقدر بثمن في السنوات الأخيرة».

وأضاف: «هذا المزيج يجعله إضافة لا تقدر بثمن، خاصة أنه ينحدر من المنطقة وبالتالي لديه ارتباط قوي بنادي شتوتغارت».

وقال بروميل: «لطالما راودتني رغبة الانضمام إلى نادي شتوتغارت. حقق النادي زخماً هائلاً في السنوات الأخيرة، وهو معروف بأسلوب لعبه الجذاب. إن رؤية ما وصل إليه النادي الآن أمر مثير للإعجاب، ويسعدني أن أكون جزءاً من هذه المسيرة».

كما أعلن شتوتغارت، الاثنين، عن تعاقده مع حارس المرمى ماريوس فونك قادماً من فريق إنيرجي كوتبوس من الدرجة الثالثة.

وكان فونك (30 عاماً) قد لعب في أكاديمية شتوتغارت بين عامي 2011 و2026، ليعزز مركز حراسة المرمى الذي يعد أحد الأمور غير الواضحة قبل الموسم الجديد.

وانتهت فترة إعارة الحارس الأساسي للفريق ألكسندر نوبل من بايرن ميونيخ، ويبدو شتوتغارت متردداً في إنفاق مبلغ كبير على ضم اللاعب بصفة نهائية وكذلك الراتب الكبير للحارس الدولي الألماني.

كما يملك شتوتغارت الحارس الشاب دينيس سيمين، الذي يلعب مع منتخب ألمانيا لأقل من 21 عاماً وقدم موسماً جيداً على سبيل الإعارة في بادربورن، وينظر إليه على أنه الحارس الأساسي المستقبلي لشتوتغارت.