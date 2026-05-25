«رولان غاروس»: الأميركي فرنسيس تيافو إلى الدور الثاني

تأهل الأميركي فرنسيس تيافو إلى الدور الثاني في «بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)»؛ ثانية البطولات الأربع الكبرى، للعام الحالي، وذلك بعد تغلبه على مواطنه ألبرت سيبزيري، الاثنين، في الدور الأول للبطولة.

وفاز تيافو على مواطنه بـ3 مجموعات مقابل واحدة، بواقع 6- 3 و6 - 7 و6 - 4 و6 - 3، ليتأهل إلى الدور الثاني بالبطولة.

كما بلغ الإسباني رافاييل خودار الدور ذاته، وذلك بعد فوزه على الأميركي ألكسندر كوفاسفيتش بـ3 مجموعات دون رد.

ونجح خودار، المصنف الـ27 عالمياً، في الفوز على كوفاسفيتش بواقع 6 - 1 و6 - 0 و6 - 4.

وبالطريقة نفسها فاز الأميركي براندون ناكشيما على الإسباني روبرت باوتيستا أغوت بواقع 6 - 2 و7 - 5 و6 - 2.

وكان الأسترالي أليكس دي مينور قد فاز على البريطاني توبي صامويل 6 - 4 و6 - 4 و6 - 2، ليتأهل إلى الدور الثاني.

وتأهل دي مينور للدور الثاني حيث سيواجه البلجيكي ألكسندر بلوك.

كما تغلب أليكس ميكليسين على ألكسندر شيفتشينكو 6 - 2 و6 - 4 و6 - 2، وآرثر ريندركنيش على جوريغ رودينوف 7 - 6 و 6 - 2 و 6 - 3، وبابلو كارينو بوستا على يري ليتشكا 6 - 3 و7 - 6 و6 - 3.