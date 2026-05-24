الاتحاد الألماني يحقق في احتجاجات جماهير نهائي الكأس

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأحد، أنه سيحقق في الاحتجاجات الجماهيرية الكبيرة التي بلغت ذروتها بإطلاق كميات كبيرة من الألعاب النارية من جانب جماهير فريقي بايرن ميونيخ وشتوتغارت، وهي التي أدت إلى تعطيل مباراة نهائي كأس ألمانيا السبت.

وأكد الاتحاد الألماني أن لجنة الرقابة التابعة له ستجري تحقيقاً في أحداث المباراة التي أقيمت في الملعب الأولمبي في العاصمة برلين، والتي قد تؤدي إلى غرامات مالية كبيرة على الناديين.

وتركزت احتجاجات الجماهير بشكل رئيسي في الشوط الثاني، حيث رفعوا لافتات ورددوا هتافات معبرين عن استيائهم من ارتفاع أسعار تذاكر المباراة، ومما يعتبرونه تطبيقاً صارماً من الاتحاد لقواعد سلوك الجماهير.

وتم عرض لافتة ضخمة تحمل شعار الاتحاد الألماني للعبة وعليه خط أحمر، وكتب عليها «المدعي العام، القاضي، والجلاد»، في المدرجات السفلية للملعب، قبل أن تقوم الجماهير بإشعال كميات هائلة من الألعاب النارية بعد هدف بايرن الأول في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البافاري بثلاثية نظيفة.

ولم يكشف الاتحاد الألماني عن كيفية دخول اللافتات والكميات الكبيرة من الألعاب النارية إلى الملعب الأولمبي.

وقال الاتحاد الألماني خلال المباراة إنه بينما «يرحب بثقافة جماهيرية حيوية»، فإنه لا يمكن السماح للجماهير «بالتسبب في إيقاف المباريات أو حتى إلغائها»، حسب البيان.

وأدانت إدارة بايرن ميونيخ وشتوتغارت تلك الواقعة، وقال أولي هونيس الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ: «يجب على الأندية والاتحاد الألماني لكرة القدم والجهات السياسية اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات».

وقال ألكسندر فيرهل، رئيس مجلس إدارة نادي شتوتغارت: «نحن ندعم ثقافة الجماهير بشكل عام، ولكن من الواضح أيضاً أنني لا أرغب في إيقاف المباريات لأن كرة القدم يجب أن تكون محور الاهتمام طوال التسعين دقيقة».