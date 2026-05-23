برشلونة «البطل» ينهي موسمه بخسارة ثلاثية على يد فالنسيا

ودع برشلونة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سيرحل بعد نهاية عقده هذا الصيف، بالخسارة أمام مضيفه فالنسيا 3/1، مساء السبت، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد برشلونة، الفائز باللقب للمرة 29 في تاريخه، عند 94 نقطة في المركز الأول في الترتيب، بعدما حقق اللقب للموسم الثاني على التوالي تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك.

على الجانب الآخر، رفع بلنسية رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن بالترتيب.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 60، وبعد ذلك بخمس دقائق سجل خافي جيرا هدف التعادل لصالح فالنسيا.

وفي الدقيقة 70 سجل لويس ريوخا الهدف الثاني لفالنسيا، ثم سجل زميله جويدو رودريغيز الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وسيرحل ليفاندوفسكي عن برشلونة بعدما قضى أربعة مواسم مع الفريق الكاتالوني حقق فيها لقب الدوري ثلاث مرات وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات.