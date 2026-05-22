توخل يستبعد فودن وبالمر… ويستدعي إيفان توني لقائمة المنتخب الإنجليزي

  • لندن: «الشرق الأوسط»
استبعد المدرب الألماني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم توماس توخل، الجمعة، كلاً من فيل فودن وكول بالمر، من بين عدد من الأسماء البارزة، عن قائمة «الأسود الثلاثة» لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما تم استبعاد ترنت ألكسندر - أرنولد (27 عاماً) ظهير ريال مدريد الإسباني، بينما اعتبر استدعاء إيفان توني، مهاجم الأهلي السعودي، للانضمام إلى التشكيلة مفاجأة.

تم التعاقد مع توخل، الفائز بدوري أبطال أوروبا خلال فترة تدريبه لتشيلسي، لإنهاء صيام إنجلترا عن الألقاب طيلة 60 عاماً.

توخل (أ.ب)

واتخذ المدرب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني سلسلة من القرارات الجريئة التي سيُحاسَب عليها بشدة، إذا لم يحقق «الأسود الثلاثة» المجد في الأسابيع المقبلة.

ولعب فودن وبالمر دوراً محورياً في وصول منتخب «الأسود الثلاثة» إلى نهائي كأس أوروبا 2024.

ودفع فودن نجم مانشستر سيتي، وبالمر صانع ألعاب تشيلسي، ثمن أدائهما المتواضع مع نادييهما هذا الموسم.

بالمر وفودين (أ.ف.ب)

كما تم استبعاد مورغان غيبس - وايت لاعب وسط نوتنغهام فوريست، ودومينيك كالفيرت - لوين مهاجم ليدز، على الرغم من كونهما من أبرز هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد، قد أعرب الخميس عن صدمته لعدم ضمه إلى التشكيلة.

كتب المدافع البالغ 33 عاماً على مواقع التواصل الاجتماعي: «كنتُ واثقاً من قدرتي على لعب دور بارز هذا الصيف مع منتخب بلادي، بعد الموسم الذي قدمته».

وأضاف صاحب 66 مباراة دولية: «لقد صُدمت وشعرت بخيبة أمل شديدة إزاء هذا القرار».

وغاب لوك شو، زميل ماغواير في يونايتد، عن التشكيلة أيضاً.

في المقابل، راهن توخل على قلب الدفاع جون ستونز رغم قلة مشاركاته مع مانشستر سيتي خلال موسم عانى فيه من الإصابات.

وسيكون توني، الذي سيبلغ 30 عاماً في يونيو (حزيران) المقبل، والذي تألق هذا الموسم بتسجيله 32 هدفاً في 32 مباراة بالدوري السعودي، بديلاً للمهاجم الأساسي، هاري كاين.

قدّم توني أداء مميزاً كبديل في كأس أوروبا قبل عامين، لكنه لم يلعب سوى دقيقتين فقط مع المنتخب منذ انتقاله إلى السعودية عام 2024.

ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم بمواجهة كرواتيا في دالاس في 17 يونيو، قبل أن يلعب ضد غانا في 23 منه، ثم أمام بنما بعد أربعة أيام.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، دين هندرسون (كريستال بالاس)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

وفي الدفاع: ريس جيمس (تشلسي)، تينو ليفرامينتو ودان بيرن (نيوكاسل)، مارك غويهي وجون ستونز ونيكو أورايلي (مانشستر سيتي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، دجيد سبنس (توتنهام)

وفي الوسط: ديكلان رايس (آرسنال)، إليوت أندرسون (نوتنغهام فوريست)، جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني)، جوردان هندرسون (برنتفورد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، مورغان رودجرز (أستون فيلا)، إيبيريتشي إيزي (آرسنال)

وفي الهجوم: هاري كاين (بايرن ميونيخ)، إيفان توني (الأهلي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، بوكايو ساكا ونوني مادويكي (آرسنال) ماركوس راشفورد (برشلونة الإسباني)، أنتوني جوردن (نيوكاسل).

نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء.

فرنانديز لروي كين: أنت كاذب!

اتهم البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، نجم النادي السابق الآيرلندي روي كين بالكذب بشأن سعيه الناجح لتحطيم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي.

ماكفارلين يقرّ بـ«مشكلة الانضباط» في تشيلسي

اعترف المدرب المؤقت لتشيلسي، كالوم ماكفارلين، بأن السجل الانضباطي السيئ لفريقه كان سبباً رئيسياً في فشله في التأهل إلى المسابقات الأوروبية.

بعد النجاة من الهبوط... إدارة توتنهام تسعى لإعادة البناء

أكد صاحب أغلبية أسهم نادي توتنهام الإنجليزي التزامه التام واستعداده لتقديم الاستثمار اللازم لإعادة بناء النادي.

أوديغارد: رفع كأس «البريمرليغ» حلم تحقق

اعترف النرويجي مارتن أوديغارد، قائد فريق آرسنال، بأن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد سلسلة من الإخفاقات كان أمراً لا يصدق.

نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

يقود القائد خاميس رودريغيز ولويس دياز جناح بايرن ميونيخ تشكيلة منتخب كولومبيا في كأس العالم لكرة القدم التي أعلنها المدرب نيستور لورينزو يوم الاثنين، استعداداً للبطولة التي ستقام الشهر المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعود كولومبيا إلى كأس العالم بعد غيابها عن النهائيات في قطر عام 2022، إذ ستشارك للمرة السابعة. وسيقود رودريغيز، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014 في البرازيل، تشكيلة من اللاعبين ذوي الخبرة تضم أيضاً ثنائي كريستال بالاس دانييل مونوز وجيفرسون ليرما.

وتأهل فريق المدرب لورينزو بعد حملة تصفيات قوية في أميركا الجنوبية، وسيسعى لتحسين أفضل نتيجة له في كأس العالم وهي الوصول إلى دور الثمانية في عام 2014.

وتقيم كولومبيا معسكراً في بوغوتا قبل خوض مباراتين وديتين ضد كوستاريكا في الأول من يونيو (حزيران) والأردن في السابع من يونيو، وتستهل مشوارها في المجموعة 11 ضد أوزبكستان في 17 يونيو.

كما ستواجه الكونغو الديمقراطية والبرتغال في دور المجموعات.

