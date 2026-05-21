إصابة ريتشاردز تقلق بوكيتينيو قبل مونديال 2026

أعلن أوليفر غلاسنر، مدرب كريستال بالاس، تعرض مدافع الفريق والمنتخب الأميركي كريس ريتشاردز لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم 2026.

وكان ريتشاردز، البالغ 26 عاماً، قد سقط مصاباً خلال الشوط الثاني من مواجهة كريستال بالاس أمام برينتفورد، التي انتهت بالتعادل 2-2 الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم الإصابة، لا يزال الجهاز الفني يأمل في إمكانية لحاق اللاعب بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام رايو فايكانو الأربعاء المقبل في مدينة لايبزيغ.

وقال غلاسنر، بعد تأكيد غياب ريتشاردز عن مواجهة أرسنال في الجولة الأخيرة من الدوري، إن اللاعب «تعرض على الأرجح لتمزق في رباطين بالكاحل»، مضيفاً أن فرص مشاركته في النهائي الأوروبي «باتت بنسبة 50-50».

وتمثل الإصابة مصدر قلق للمدرب ماوريسيو بوكيتينيو، الذي يستعد لإعلان قائمة منتخب الولايات المتحدة المشاركة في كأس العالم خلال الأيام المقبلة.

وأوضح غلاسنر: «الحالة مستقرة، لكن الكاحل يعاني من تورم كبير، وعلينا الآن السيطرة على هذا التورم. اللاعب يحتاج إلى العودة سريعاً إلى التدريبات، لذلك الأمر أصبح سباقاً مع الزمن».

وأضاف مدرب كريستال بالاس: «ريتشاردز يخضع للعلاج من شروق الشمس حتى غروبها».

وتقام بطولة كأس العالم بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز) 2026، فيما يلعب المنتخب الأميركي في المجموعة الرابعة، ويستهل مشواره بمواجهة منتخب باراغواي يوم 12 يونيو في إنغلوود بولاية كاليفورنيا.