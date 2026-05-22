الرياضة رياضة عالمية

سلوت يرد على صلاح مجدداً: «لدينا الهدف نفسه»

  ليفربول: «الشرق الأوسط»
قال الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول الإنجليزي، الجمعة، رداً على سؤال حول رسالة من المهاجم محمد صلاح بدت كأنها تنتقده: «مع محمد صلاح، لدينا الهدف نفسه: نريد الأفضل لهذا النادي».

وستكون مباراة الأحد ضد برنتفورد على ملعب «أنفيلد» المشاركة الأخيرة لصلاح بقميص ليفربول الذي ارتداه منذ عام 2017، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا (2019) والدوري الإنجليزي الممتاز (2020 و2025)، إضافة لألقاب في كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية وكأس العالم للأندية.

وسبق هذا الوداع جدل أثارته رسالة من الجناح الأيمن، عبّر فيها عن حنينه لأسلوب كرة القدم «الحماسي» الذي طبقه الألماني يورغن كلوب (سلف سلوت).

وأضاف: «ما أشعر به، لا أعتقد أنه مهم جداً. المهم هو التأهل لدوري أبطال أوروبا الأحد. أنا أُهيئ محمد صلاح وبقية الفريق ليكونوا جاهزين لتلك المباراة بأفضل شكل ممكن، هذا هو المهم».

وتابع: «أنا و(مو) لدينا الهدف نفسه: نريد الأفضل لهذا النادي، وأن يحقق أكبر قدر من النجاح»، كما حدث في عام 2025 عندما «ساهمنا معاً في منح الجماهير اللقب الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ خمس سنوات».

وأردف المدرب البالغ 47 عاماً: «ما نريده، وما يريده هو، وما أريده أنا، هو أن يقدم النادي أداء مماثلاً للموسم الماضي. هذا ما أركز عليه حالياً، لأن مباراة الأحد ستمنحنا أساساً متيناً للموسم المقبل».

ويحتل ليفربول المركز الخامس قبل المرحلة الأخيرة، متأخراً بفارق 23 نقطة عن آرسنال الذي حسم اللقب في المرحلة قبل الأخيرة.

في نهاية الأسبوع الماضي، تلقى الـ«ريدز» هزيمتهم الـ 12 في الـ«بريميرليغ» هذا الموسم أمام أستون فيلا 2-4، بعد أداء مخيب للآمال للغاية من حيث اللعب والروح المعنوية.

وكتب صلاح في اليوم التالي للخسارة على مواقع التواصل الاجتماعي: «أريد أن أرى ليفربول يعود ذلك الفريق الهجومي القوي الذي يخشاه الخصوم، وأن يصبح فريقاً متوجاً بالألقاب مجدداً. هذه هي كرة القدم التي أجيد لعبها، وهذه هي الهوية التي نحتاج إلى استعادتها والحفاظ عليها للأبد. هذا أمر لا جدال فيه، وعلى كل من ينضم إلى هذا النادي أن يتأقلم معه».

ورفض سلوت الإفصاح عما إذا كان اللاعب المصري البالغ 33 عاماً سيشارك أساسياً أم سيجلس على مقاعد البدلاء الأحد، وكرر قائلاً: «لا أتحدث أبداً عن اختياراتي للفريق».

  برلين: «الشرق الأوسط»
فشل فولفسبورغ في اجتياز ملحق البقاء وهبط إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بعد خسارته أمام بادربورن 1-2 إياباً، الاثنين، بعد التمديد.

وودّع فولفسبورغ بطل ألمانيا عام 2019، دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 1997، بعدما كان تعادل ذهاباً على أرضه سلباً قبل خسارته خارج الديار في مباراة خاض معظمها منقوصاً إثر طرد الدنماركي يواكيم مايليه في الدقيقة 14.

وعلى الرغم من تقدّم فولفسبورغ بهدف دزينان بيتشينوفيتش بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة، عادل فيليب بيلبيا (38) بل أن يمنح لورين كوردا فريقه الفوز في الوقت الإضافي (100).

ومنذ صعوده الأول في ربيع 1997، لم يغادر فولفسبورغ «البوندسليغا»، حيث خاض 29 موسماً متتالياً بين الكبار، وتوّج عام 2009 بلقب الدوري الوحيد في تاريخه. وفي ربيع 2015، حلّ وصيفاً في البطولة وأحرز كأس ألمانيا.

وكان فولفسبورغ، المملوك لعملاق صناعة السيارات الألماني فولكسفاغن، قد ضمن بقاءه مرتين عبر الملحق في 2017 و2018.

ومنذ إعادة العمل بنظام الملحق عام 2009، أصبح بادربورن رابع فريق من الدرجة الثانية يحقق الصعود عبر هذه المباريات، بعد نورمبرغ (2009)، فورتونا دوسلدورف (2012) وأونيون برلين (2019).

وسيخوض بادربورن موسمه الثالث في «البوندسليغا» بعد موسمي 2014-2015 و2019-2020 اللذين أنهاهما في المركزين الثامن عشر والأخير، ما أدى إلى هبوطه في المرتين.

  لندن: «الشرق الأوسط»
نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

  باريس: «الشرق الأوسط»
لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

