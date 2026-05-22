سلوت يرد على صلاح مجدداً: «لدينا الهدف نفسه»

قال الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول الإنجليزي، الجمعة، رداً على سؤال حول رسالة من المهاجم محمد صلاح بدت كأنها تنتقده: «مع محمد صلاح، لدينا الهدف نفسه: نريد الأفضل لهذا النادي».

وستكون مباراة الأحد ضد برنتفورد على ملعب «أنفيلد» المشاركة الأخيرة لصلاح بقميص ليفربول الذي ارتداه منذ عام 2017، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا (2019) والدوري الإنجليزي الممتاز (2020 و2025)، إضافة لألقاب في كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية وكأس العالم للأندية.

وسبق هذا الوداع جدل أثارته رسالة من الجناح الأيمن، عبّر فيها عن حنينه لأسلوب كرة القدم «الحماسي» الذي طبقه الألماني يورغن كلوب (سلف سلوت).

وأضاف: «ما أشعر به، لا أعتقد أنه مهم جداً. المهم هو التأهل لدوري أبطال أوروبا الأحد. أنا أُهيئ محمد صلاح وبقية الفريق ليكونوا جاهزين لتلك المباراة بأفضل شكل ممكن، هذا هو المهم».

وتابع: «أنا و(مو) لدينا الهدف نفسه: نريد الأفضل لهذا النادي، وأن يحقق أكبر قدر من النجاح»، كما حدث في عام 2025 عندما «ساهمنا معاً في منح الجماهير اللقب الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ خمس سنوات».

وأردف المدرب البالغ 47 عاماً: «ما نريده، وما يريده هو، وما أريده أنا، هو أن يقدم النادي أداء مماثلاً للموسم الماضي. هذا ما أركز عليه حالياً، لأن مباراة الأحد ستمنحنا أساساً متيناً للموسم المقبل».

ويحتل ليفربول المركز الخامس قبل المرحلة الأخيرة، متأخراً بفارق 23 نقطة عن آرسنال الذي حسم اللقب في المرحلة قبل الأخيرة.

في نهاية الأسبوع الماضي، تلقى الـ«ريدز» هزيمتهم الـ 12 في الـ«بريميرليغ» هذا الموسم أمام أستون فيلا 2-4، بعد أداء مخيب للآمال للغاية من حيث اللعب والروح المعنوية.

وكتب صلاح في اليوم التالي للخسارة على مواقع التواصل الاجتماعي: «أريد أن أرى ليفربول يعود ذلك الفريق الهجومي القوي الذي يخشاه الخصوم، وأن يصبح فريقاً متوجاً بالألقاب مجدداً. هذه هي كرة القدم التي أجيد لعبها، وهذه هي الهوية التي نحتاج إلى استعادتها والحفاظ عليها للأبد. هذا أمر لا جدال فيه، وعلى كل من ينضم إلى هذا النادي أن يتأقلم معه».

ورفض سلوت الإفصاح عما إذا كان اللاعب المصري البالغ 33 عاماً سيشارك أساسياً أم سيجلس على مقاعد البدلاء الأحد، وكرر قائلاً: «لا أتحدث أبداً عن اختياراتي للفريق».