رسمياً... غوارديولا يرحل عن مان سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم رحيل المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، هي المواجهة الأخيرة لغوارديولا بعد عشر سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من التكهنات المكثفة، لينهي إحدى أنجح فترات التدريب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

ومنذ تعيينه عام 2016، أشرف غوارديولا (55 عاماً)، على تحقيق 20 لقباً مع مانشستر سيتي، من بينها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وفي معرض حديثه عن رحيله، قال غوارديولا: «لا تسألوني عن أسباب رحيلي. لا يوجد سبب محدد، ولكنني أعلم في قرارة نفسي أن هذا هو وقتي».

وأضاف غوارديولا في تصريحاته، التي أوردتها «وكالة الأنباء البريطانية»: «لا شيء يدوم، ولو كان كذلك، لبقيت هنا. ما سيبقى خالداً هو الشعور، والناس، والذكريات، والحب الذي أكنه لمانشستر سيتي».