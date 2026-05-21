لجنة الانضباط: مدرب ساوثامبتون وافق على مخطط التجسس

قالت لجنة الانضباط المستقلة في قرارها إن توندا إيكيرت، مدرب ساوثامبتون، وافق على خطة التجسس على تدريبات الفرق المنافسة، الأمر الذي أدى إلى استبعاد النادي من نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت اللجنة، التي عينتها رابطة كرة القدم الإنجليزية، إن الموظفين المبتدئين تعرضوا لضغوط للتجسس بهدف الحصول على أفضلية على المنافسين، بينهم ميدلسبره، الذي هزمه ساوثامبتون في قبل النهائي.

وسيحل ميدلسبره محل ساوثامبتون في مواجهة هال سيتي، السبت، في نهائي التصفيات.

وكتبت اللجنة في قرارها: «أقر السيد إيكيرت، كما يجب عليه، بأن معلومات مثل اختيار التشكيلة والإصابات هي معلومات حساسة يرغب النادي في الحفاظ على سريتها في الفترة التي تسبق المباراة».

وأضافت: «كما أقر بأنه أذن بشكل محدد بإجراء المراقبة للحصول على معلومات حول التشكيلة ومدى جاهزية لاعب رئيسي».

وانتقدت اللجنة، التي عاقبت ساوثامبتون أيضاً بخصم أربع نقاط من رصيده في الموسم المقبل، استغلال الموظفين المبتدئين في مخطط التجسس.

وقالت اللجنة في الأسباب المكتوبة للحكم، التي نشرتها رابطة كرة القدم الإنجليزية، اليوم الخميس: «طريقة الضغط على الموظفين المبتدئين للقيام بأنشطة اعتبروها، على الأقل، خاطئة أخلاقياً. كان هؤلاء الموظفون في وضع ضعيف دون ضمان وظيفي وبقدرة محدودة على الاعتراض على التعليمات الصادرة إليهم أو مقاومتها».