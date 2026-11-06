«الأهلي» يكشف عن مستجدات إصابتيْ أبو الشامات وسبيرتسيان

دخل المدربان الإيطاليان تياغو موتا وأنطونيو كونتي دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق الأهلي السعودي، خلفاً للمدرب الهولندي مارينو بوسيتش، فيما كشفت مصادر أن موتا يتقدم قائمة الخيارات المطروحة لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة، في حين اشترط كونتي مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت المصادر أن اسم المدرب الألماني أولي فيرنر جرى تداوله أيضاً ضمن الخيارات التدريبية، غير أن موتا يبدو الأقرب حتى الآن، في انتظار حسم النادي قراره النهائي بشأن مستقبل الجهاز الفني.

وتأتي هذه التحركات في وقت يحتل فيه الأهلي المركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، كما يوجد في المركز السادس بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات.

ويملك موتا، البالغ 44 عاماً، مسيرة تدريبية بدأت مع شباب باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2018، قبل أن يتولى تدريب جنوه وسبيزيا الإيطاليين، ثم بولونيا في سبتمبر (أيلول) 2022، حيث حقق أبرز نجاحاته بقيادة الفريق إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

وانتقل المدرب الإيطالي إلى يوفنتوس في صيف 2024، غير أن تجربته انتهت بإقالته في مارس (آذار) 2025، بعد تسعة أشهر من توليه المهمة، بعدما قاد الفريق في 42 مباراة، حقق خلالها 18 انتصاراً و16 تعادلاً مقابل ثماني هزائم.

كونتي (رويترز)

أما كونتي، البالغ 57 عاماً، فيمتلك سجلاً تدريبياً حافلاً بالألقاب، بعدما قاد يوفنتوس إلى ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي، قبل تدريب المنتخب الإيطالي، ثم الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي الذي توج معه بلقبي الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعاد كونتي إلى إيطاليا ليقود إنتر ميلان إلى لقب الدوري موسم 2020-2021، قبل خوض تجربة مع توتنهام الإنجليزي، ثم تولي تدريب نابولي في يوليو (تموز) 2024، وقيادته إلى لقب الدوري الإيطالي موسم 2024-2025، قبل انتهاء تجربته مع النادي في يونيو (حزيران) 2026.

وفي المقابل، برز اسم الألماني أولي فيرنر، البالغ 38 عاماً، ضمن الخيارات التي جرى تداولها، بعدما اكتسب خبرته التدريبية في الكرة الألمانية من خلال هولشتاين كيل وفيردر بريمن ولايبزيغ، الذي انتهت تجربته معه في يونيو 2026.

وتضع هذه الأسماء الأهلي أمام خيارات مختلفة من حيث الخبرة والسجل التدريبي، إذ يتمتع كونتي بتجربة واسعة في قيادة الأندية الكبرى والتتويج بالألقاب، بينما صنع موتا أبرز نجاحاته مع بولونيا، في حين ارتبط اسم فيرنر بتجاربه في الدوري الألماني.

ويبقى موتا المرشح الأقرب وفقاً للمصادر، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات المتعلقة بمستقبل بوسيتش، الذي تولى قيادة الأهلي في أغسطس (آب) الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو 2028.