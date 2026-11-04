إجازة 7 أيام للاعبي الأهلي من أجل «الاستشفاء»

منح الجهاز الفني للأهلي، لاعبي الفريق إجازة لمدة سبعة أيام، على أن تُستأنف التدريبات الجماعية في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة التوقف الحالية.

تأتي هذه الخطوة بهدف منح اللاعبين فرصة للراحة والاستشفاء، بعد سلسلة من المباريات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية على المستويين المحلي والقاري، وسط ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات.

ومن المنتظَر أن يستأنف الفريق تحضيراته فور انتهاء الإجازة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى استثمار فترة التوقف في إعادة ترتيب الأوراق الفنية، والعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، إلى جانب رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وتكتسب المرحلة المقبلة أهمية خاصة للأهلي، في ظل تطلعاته إلى استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات، بعد النتائج الأخيرة التي أثارت تساؤلات حول المستوى الفني للفريق ومدى قدرته على المنافسة في البطولات.