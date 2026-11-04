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الرياضة رياضة سعودية

إجازة 7 أيام للاعبي الأهلي من أجل «الاستشفاء»

الأهلي تعادل سلبيا في مباراته الأخيرة أمام السد القطري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: علي خمج)
الأهلي تعادل سلبيا في مباراته الأخيرة أمام السد القطري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: علي خمج)
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إجازة 7 أيام للاعبي الأهلي من أجل «الاستشفاء»

الأهلي تعادل سلبيا في مباراته الأخيرة أمام السد القطري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: علي خمج)
الأهلي تعادل سلبيا في مباراته الأخيرة أمام السد القطري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: علي خمج)

منح الجهاز الفني للأهلي، لاعبي الفريق إجازة لمدة سبعة أيام، على أن تُستأنف التدريبات الجماعية في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة التوقف الحالية.

تأتي هذه الخطوة بهدف منح اللاعبين فرصة للراحة والاستشفاء، بعد سلسلة من المباريات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية على المستويين المحلي والقاري، وسط ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات.

ومن المنتظَر أن يستأنف الفريق تحضيراته فور انتهاء الإجازة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى استثمار فترة التوقف في إعادة ترتيب الأوراق الفنية، والعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، إلى جانب رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وتكتسب المرحلة المقبلة أهمية خاصة للأهلي، في ظل تطلعاته إلى استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات، بعد النتائج الأخيرة التي أثارت تساؤلات حول المستوى الفني للفريق ومدى قدرته على المنافسة في البطولات.

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النادي الأهلي السعودي السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

«أبطال الخليج»: الاتفاق ينتزع فوزاً ثميناً من عجمان

فرحة اتفاقية بالهدف الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)
فرحة اتفاقية بالهدف الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)
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«أبطال الخليج»: الاتفاق ينتزع فوزاً ثميناً من عجمان

فرحة اتفاقية بالهدف الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)
فرحة اتفاقية بالهدف الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)

انتزع الاتفاق فوزاً صعباً من ضيفه عجمان الإماراتي 2 - 0، وذلك في اللقاء الذي جمعهما بالدمام ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات للبطولة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، ويأتي عجمان في المركز الثالث بالرصيد نفسه وبفارق الأهداف.

سجَّل هدفَي الاتفاق اللاعب عبدولاي كانتي في الدقيقة 52، وماتيا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

مواضيع
كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

إجازة 7 أيام للاعبي الأهلي من أجل «الاستشفاء»

الأهلي تعادل سلبيا في مباراته الأخيرة أمام السد القطري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: علي خمج)
الأهلي تعادل سلبيا في مباراته الأخيرة أمام السد القطري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: علي خمج)
TT
TT

إجازة 7 أيام للاعبي الأهلي من أجل «الاستشفاء»

الأهلي تعادل سلبيا في مباراته الأخيرة أمام السد القطري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: علي خمج)
الأهلي تعادل سلبيا في مباراته الأخيرة أمام السد القطري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة (تصوير: علي خمج)

منح الجهاز الفني للأهلي، لاعبي الفريق إجازة لمدة سبعة أيام، على أن تُستأنف التدريبات الجماعية في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة التوقف الحالية.

تأتي هذه الخطوة بهدف منح اللاعبين فرصة للراحة والاستشفاء، بعد سلسلة من المباريات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية على المستويين المحلي والقاري، وسط ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات.

ومن المنتظَر أن يستأنف الفريق تحضيراته فور انتهاء الإجازة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى استثمار فترة التوقف في إعادة ترتيب الأوراق الفنية، والعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، إلى جانب رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وتكتسب المرحلة المقبلة أهمية خاصة للأهلي، في ظل تطلعاته إلى استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات، بعد النتائج الأخيرة التي أثارت تساؤلات حول المستوى الفني للفريق ومدى قدرته على المنافسة في البطولات.

مواضيع
النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفيصل يدشّن المبنى الرئيسي لأكاديمية مهد الرياضية وسكن المواهب

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل (أكادمية مهد)
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل (أكادمية مهد)
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الفيصل يدشّن المبنى الرئيسي لأكاديمية مهد الرياضية وسكن المواهب

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل (أكادمية مهد)
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل (أكادمية مهد)

دشّن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية، المبنى الرئيسي للأكاديمية ومبنى سكن المواهب، في خطوة تعكس جهود الأكاديمية الرامية إلى تطوير بنيتها التحتية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتأهيلها.

واطّلع الفيصل خلال التدشين على مرافق المبنى الإداري، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 4,380 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويضم مكاتب إدارية ومناطق عمل مشتركة وغرف اجتماعات، إلى جانب مختبر متخصص لاكتشاف المواهب، ومسرح سمعي وبصري، ومنطقتين خارجيتين (تراسين)، فضلًا عن مناطق استراحة للموظفين، ومنطقة مخصصة لاستقبال الضيوف وانتظارهم، وغرف لتبديل الملابس، ومستودع للتخزين، بما يسهم في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم الكفاءة التشغيلية للأكاديمية وبرامجها المختلفة.

كما شمل التدشين مبنى سكن المواهب، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1,558 مترًا مربعًا، ويتألف من ثلاثة طوابق مجهزة لتوفير بيئة سكنية متكاملة، ويضم 54 غرفة فندقية بطاقة استيعابية تصل إلى استيعاب 108 موهبة رياضية، بالإضافة إلى جناحين لكبار الشخصيات، وخمس صالات للراحة، ومطعم ومطبخ مجهزين، وشاشة تفاعلية، مع توفير خدمات التشغيل والإشراف على مدار الساعة، بما يضمن بيئة إقامة آمنة ومريحة تلبي احتياجات المواهب وتدعم استقرارهم خلال فترة التحاقهم ببرامج الأكاديمية.

ويأتي تدشين المبنيين امتدادًا لجهود أكاديمية مهد الرياضية في تطوير منظومتها التشغيلية والفنية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواهب، من خلال توفير مرافق حديثة تجمع بين متطلبات العمل الإداري والرعاية السكنية، وتسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتطوير القدرات الرياضية والتعليمية للمواهب.

وتواصل أكاديمية مهد الرياضية العمل على بناء منظومة مستدامة لاكتشاف المواهب وتطويرها منذ المراحل العمرية المبكرة، عبر برامج متخصصة ومسارات تأهيل متكاملة، تسهم في إعداد جيل من الرياضيين القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، وتعزز من حضور المملكة في مختلف المحافل الرياضية.

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