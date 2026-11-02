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فيرمينو لـ«الشرق الأوسط»: أحترم الأهلي كثيراً… وسعدت بلقاء زملائي السابقين

فيرمينو في صراع على الكرة مع لاعبي الأهلي (تصوير: علي خمج)
فيرمينو في صراع على الكرة مع لاعبي الأهلي (تصوير: علي خمج)
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فيرمينو لـ«الشرق الأوسط»: أحترم الأهلي كثيراً… وسعدت بلقاء زملائي السابقين

فيرمينو في صراع على الكرة مع لاعبي الأهلي (تصوير: علي خمج)
فيرمينو في صراع على الكرة مع لاعبي الأهلي (تصوير: علي خمج)

أعرب البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم السد القطري، عن سعادته بمواجهة فريقه السابق الأهلي السعودي، مؤكداً أنه يحتفظ باحترام كبير للنادي، وأن لقاء لاعبيه مجدداً كان مناسبة خاصة بالنسبة إليه.

وقال فيرمينو، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب تعادل السد مع الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة: «كانت مباراة غريبة بعض الشيء، فالفريقان أرادا تحقيق الفوز، لكننا لم نتمكن من ذلك. كنا نطمح إلى الانتصار، إلا أن التعادل نتيجة مقبولة».

وأضاف: «في المباراة المقبلة سنحاول تحقيق الفوز، وبالتأكيد سنواصل السعي إلى التأهل».

وعن خصوصية مواجهة الأهلي وجماهيره، أوضح المهاجم البرازيلي: «بالتأكيد، لدي احترام كبير للأهلي، وأحتفظ بذكريات وإرث جميل مع النادي. كنت سعيداً جداً بلقائهم ورؤية اللاعبين مجدداً، واستمتعت كثيراً بهذه المناسبة، وأتمنى لهم كل التوفيق».

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أبو الشامات لـ«الشرق الأوسط»: سيكون للقادسية كلمة قوية في آسيا

أبو الشامات قال إن الطموحات الكبيرة (نادي القادسية)
أبو الشامات قال إن الطموحات الكبيرة (نادي القادسية)
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أبو الشامات لـ«الشرق الأوسط»: سيكون للقادسية كلمة قوية في آسيا

أبو الشامات قال إن الطموحات الكبيرة (نادي القادسية)
أبو الشامات قال إن الطموحات الكبيرة (نادي القادسية)

أكد محمد أبو الشامات، لاعب القادسية، أن فريقه يطمح إلى ترك بصمة قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الانتصار الكبير على الغرافة القطري بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة، يعكس طموحات اللاعبين في مواصلة المشوار القاري وتحقيق نتائج إيجابية.

وقال أبو الشامات، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «الحمد لله على هذا الفوز المهم، ونشكر الجمهور القدساوي الذي حضر اليوم وساندنا. نقول لهم: الله يعطيكم ألف عافية، من صغيركم إلى كبيركم، أنتم فوق رؤوسنا، تكبدتم عناء الحضور وأسعدناكم بهذا الفوز، وتستحقون هذه الفرحة».

وأضاف: «القادم أفضل بإذن الله، وسيكون لنا كلمة قوية في هذه البطولة».

وعن قدرة الفريق على التعامل مع ضغط المباريات، في ظل مشاركته القارية ووجود مجموعة تجمع بين اللاعبين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة، أكد أبو الشامات أن النادي يوفر جميع الإمكانات اللازمة لمساعدة اللاعبين على المحافظة على جاهزيتهم.

وأوضح: «النادي موفر لنا كل شيء، ونحن لاعبون محترفون وقادرون على التعامل مع ضغط المباريات. لدينا منظومة عمل متكاملة، وأشخاص يعملون باستمرار، وبرامج للاستشفاء تساعدنا على المحافظة على جاهزيتنا».

وشدد أبو الشامات على أهمية تكامل الأدوار بين اللاعبين، قائلاً: «لدينا مجموعة مميزة، وإذا لم يكن أحد اللاعبين جاهزاً، فهناك من يستطيع تعويض غيابه. جميعنا نساند بعضنا بعضاً، وهذا ما يساعدنا على التعامل مع ضغط المباريات».

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«جمعية الخيل» تطالب بتوفير أراضٍ للمربين وتحفيز الاستثمار

جانب من المؤتمر الصحافي لجميعة الخيل (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي لجميعة الخيل (الشرق الأوسط)
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«جمعية الخيل» تطالب بتوفير أراضٍ للمربين وتحفيز الاستثمار

جانب من المؤتمر الصحافي لجميعة الخيل (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي لجميعة الخيل (الشرق الأوسط)

دعت جمعية الخيل إلى تعزيز استقلالية مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وتوضيح خطته الاستراتيجية، وتوفير الأراضي المخصصة لأنشطة الخيل، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ويدعم ملاك الخيل ومربيها في المملكة.

وأكد الأمير سلمان بن فيصل، رئيس مجلس إدارة جمعية الخيل، خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية، الاثنين، أن معظم الإنجازات التي حققتها الخيل العربية الأصيلة السعودية داخل المملكة وخارجها جاءت نتيجة جهود شخصية بذلها الملاك والمربون على مدى سنوات، اعتماداً على إمكاناتهم الذاتية وشغفهم بهذا الموروث الأصيل، مشيراً إلى أن هذه النجاحات تعكس حجم الفرص المتاحة أمام القطاع متى ما توفرت البيئة الداعمة والبنية التحتية اللازمة.

وتطرق الأمير سلمان بن فيصل إلى تصريحات وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، مستعرضاً الاجتماعات السابقة التي عقدتها الجمعية مع الوزير أو من ينوب عنه، بشأن توفير أراضٍ مخصصة لأنشطة الخيل العربية الأصيلة، موضحاً أن أرض السيباني كانت من بين الخيارات المطروحة في هذا الملف.

وشهد المؤتمر، الذي حضره ممثلون لوسائل الإعلام ومهتمون بقطاع الخيل، تأكيداً على أهمية استقلالية مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وضرورة توضيح خطته الاستراتيجية، لما لذلك من تأثير مباشر في قرارات المستثمرين ومدى وضوح الرؤية الاستثمارية أمامهم.

وشدد المشاركون على أهمية تفعيل دور المركز وتحفيز الاستثمار فيه، إلى جانب تشغيل المستشفى التابع له، بما يعزز قدرته على تقديم الخدمات لملاك الخيل ومربيها، ويدعم مكانته رافداً رئيسياً للقطاع في المملكة.

وفي سياق الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للمربين، كشفت الجمعية عن تقدمها بملف مشروع العيادة البيطرية المتنقلة إلى صندوق دعم الجمعيات، موضحة أن المشروع لا يزال بانتظار الموافقة، ويستهدف إيصال الخدمات البيطرية إلى ملاك الخيل في مواقعهم.

واستعرضت الجمعية نتائج برامجها التدريبية التي استفاد منها أكثر من 700 شخص من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب رعايتها فئة المواليد في بطولة حائل الدولية للخيل العربية الأصيلة 2026، ضمن جهودها لدعم المربين والارتقاء بمستويات الإنتاج المحلي.

وأعلنت الجمعية رعايتها فئة المواليد في بطولة منطقة مكة المكرمة المقبلة، إلى جانب تبني رعاية الخيل سعودية الأصل والمنشأ، بعد إلغاء بطولة المهرجان الدولي، واستحداث فئة خاصة لها ضمن بطولة مكة المكرمة، بهدف المحافظة على فرص مشاركة المربين المحليين، ودعم إنتاج الخيل العربية الأصيلة داخل المملكة وتحسين جودتها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الخيل أن المؤتمر يستهدف نقل مطالب الملاك والمستثمرين والتحديات التي تواجههم إلى الجهات المعنية، والعمل على إيجاد حلول تسهم في تطوير القطاع وتعزيز استدامته.

وأكد الأمير سلمان بن فيصل أن الجمعية تتطلع إلى الارتقاء بصناعة الخيل العربية الأصيلة في المملكة، وتوفير المقومات التي تمكنها من تعزيز حضورها العالمي، انطلاقاً من الطموحات السعودية في تطوير هذا القطاع، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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مدرب شباب أهلي دبي: مواجهة الهلال صعبة ومعقدة

أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (موقع النادي)
أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (موقع النادي)
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مدرب شباب أهلي دبي: مواجهة الهلال صعبة ومعقدة

أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (موقع النادي)
أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (موقع النادي)

أكد أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي الإماراتي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال، مشيراً إلى أن التفاصيل الصغيرة والصلابة الدفاعية ستكونان من أبرز العوامل التي ستحدد نتيجة المباراة.

وقال جاردين خلال المؤتمر الصحافي: «نشكر السعودية على الاستقبال، نحن أمام فريق كبير وعالمي، ونسعى إلى تقديم مباراة كبيرة».

وأضاف: «المباراة صعبة ومعقدة، وجئنا من مباراة صعبة، لكن فريقنا مستعد لخوض مثل هذه المواجهات. الأهم بالنسبة لنا هو التحلي بالصلابة الدفاعية والعمل على التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق».

من جانبه، عبّر محمد جمعة، لاعب شباب الأهلي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في السعودية، وقال: «نشكر السعودية على حسن الاستقبال، نشعر بأننا في الإمارات وبين أهلنا وإخواننا، وإن شاء الله نقدم مباراة تليق بالجماهير السعودية».

وأضاف: «المباراة ستكون صعبة على الفريقين، نعرف الهلال ونحترمه، وسنقدم كل ما لدينا من أجل الظهور بصورة جيدة».

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