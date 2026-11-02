فيرمينو لـ«الشرق الأوسط»: أحترم الأهلي كثيراً… وسعدت بلقاء زملائي السابقين

أعرب البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم السد القطري، عن سعادته بمواجهة فريقه السابق الأهلي السعودي، مؤكداً أنه يحتفظ باحترام كبير للنادي، وأن لقاء لاعبيه مجدداً كان مناسبة خاصة بالنسبة إليه.

وقال فيرمينو، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب تعادل السد مع الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة: «كانت مباراة غريبة بعض الشيء، فالفريقان أرادا تحقيق الفوز، لكننا لم نتمكن من ذلك. كنا نطمح إلى الانتصار، إلا أن التعادل نتيجة مقبولة».

️| البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم فريق #السد القطري في حديثه لـ"الشرق الأوسط":- كانت مباراة غريبة؛ كِلا الفريقين كان يطمح لتحقيق الفوز، وللأسف لم نتمكن من حسمها لصالحنا. كنا نريد الفوز، لكن الخروج بالتعادل يُعد نتيجة مقبولة.- بالتأكيد، أنا أكنّ لجماهير #الأهلي كل الاحترام... pic.twitter.com/O0whmHNoo0 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 2, 2026

وأضاف: «في المباراة المقبلة سنحاول تحقيق الفوز، وبالتأكيد سنواصل السعي إلى التأهل».

وعن خصوصية مواجهة الأهلي وجماهيره، أوضح المهاجم البرازيلي: «بالتأكيد، لدي احترام كبير للأهلي، وأحتفظ بذكريات وإرث جميل مع النادي. كنت سعيداً جداً بلقائهم ورؤية اللاعبين مجدداً، واستمتعت كثيراً بهذه المناسبة، وأتمنى لهم كل التوفيق».