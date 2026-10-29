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الرياضة رياضة سعودية

ناصر الشمراني يقود هجوم الأخضر في «كأس الخليج للقدامى»

ناصر الشمراني (الشرق الأوسط)
ناصر الشمراني (الشرق الأوسط)
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ناصر الشمراني يقود هجوم الأخضر في «كأس الخليج للقدامى»

ناصر الشمراني (الشرق الأوسط)
ناصر الشمراني (الشرق الأوسط)

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي لقدامى اللاعبين، بقيادة المدرب الوطني خالد القروني، قائمة «الأخضر» المشاركة في بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2026، المقرر إقامتها في دولة قطر، وسط تطلعات لتقديم مشاركة مميزة تعكس تاريخ الكرة السعودية وحضور نجومها السابقين في المنافسات الخليجية.

وضمت القائمة 25 لاعباً من نجوم الكرة السعودية السابقين، والذين سبق لهم تمثيل المنتخب الوطني والأندية السعودية خلال مسيرتهم الرياضية، في خطوة تعيدهم إلى أجواء المنافسات الكروية، وتمنح الجماهير الخليجية فرصة لاستعادة ذكريات جيل من اللاعبين تركوا بصمتهم في الملاعب.

واختار القروني ثلاثة حراس للمرمى، هم عساف القرني، ومبروك زايد، ومنصور النجعي، فيما ضمت القائمة الدفاعية كلاً من مشعل السعيد، وجمعان الجمعان، وكامل الموسى، وماجد العمري، ومحمد نامي، وصالح الصقري، وعبد الله شهيل، وراشد الرهيب.

وفي خط الوسط استعان الجهاز الفني بسبعة لاعبين، هم: سعود كريري، وعبد الملك الخيبري، وصالح الغوينم، وسعيد الودعاني، وصاحب العبد الله، وأحمد الموسى، وحسين النجعي، في حين ضمت القائمة الهجومية الثلاثي ناصر الشمراني، وعبد العزيز السعران، ومحمد أمين.

وتحمل القائمة أسماء ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ الكرة السعودية، يتقدمها الحارس مبروك زايد، إلى جانب سعود كريري وناصر الشمراني، فضلاً عن مجموعة من اللاعبين الذين خاضوا تجارب طويلة في الملاعب السعودية، وأسهموا في تحقيق العديد من الإنجازات مع أنديتهم.

وتكتسب مشاركة المنتخب السعودي أهمية خاصة في ظل الحضور التاريخي للكرة السعودية في بطولات الخليج، إذ تمثل منافسات القدامى فرصة لتجديد اللقاء بين نجوم المنتخبات الخليجية، واستعادة التنافس الرياضي الذي جمعهم خلال سنوات عطائهم في المستطيل الأخضر.

ويعوّل الجهاز الفني بقيادة القروني على الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعبون، وقدرتهم على توظيف تجاربهم السابقة في التعامل مع المباريات، رغم اختلاف طبيعة المنافسات الحالية عن البطولات الرسمية التي خاضوها خلال مسيرتهم الاحترافية.

كما ينتظر أن تحظى مشاركة «أخضر القدامى» باهتمام جماهيري، خصوصاً أن القائمة تضم أسماء لا تزال تحتفظ بمكانتها لدى الجماهير السعودية، بعدما ارتبطت بذكريات وإنجازات كروية على المستويين المحلي والدولي.

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«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الرياضة رياضة سعودية

ناصر الشمراني يقود هجوم الأخضر في «كأس الخليج للقدامى»

ناصر الشمراني (الشرق الأوسط)
ناصر الشمراني (الشرق الأوسط)
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TT

ناصر الشمراني يقود هجوم الأخضر في «كأس الخليج للقدامى»

ناصر الشمراني (الشرق الأوسط)
ناصر الشمراني (الشرق الأوسط)

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي لقدامى اللاعبين، بقيادة المدرب الوطني خالد القروني، قائمة «الأخضر» المشاركة في بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2026، المقرر إقامتها في دولة قطر، وسط تطلعات لتقديم مشاركة مميزة تعكس تاريخ الكرة السعودية وحضور نجومها السابقين في المنافسات الخليجية.

وضمت القائمة 25 لاعباً من نجوم الكرة السعودية السابقين، والذين سبق لهم تمثيل المنتخب الوطني والأندية السعودية خلال مسيرتهم الرياضية، في خطوة تعيدهم إلى أجواء المنافسات الكروية، وتمنح الجماهير الخليجية فرصة لاستعادة ذكريات جيل من اللاعبين تركوا بصمتهم في الملاعب.

واختار القروني ثلاثة حراس للمرمى، هم عساف القرني، ومبروك زايد، ومنصور النجعي، فيما ضمت القائمة الدفاعية كلاً من مشعل السعيد، وجمعان الجمعان، وكامل الموسى، وماجد العمري، ومحمد نامي، وصالح الصقري، وعبد الله شهيل، وراشد الرهيب.

وفي خط الوسط استعان الجهاز الفني بسبعة لاعبين، هم: سعود كريري، وعبد الملك الخيبري، وصالح الغوينم، وسعيد الودعاني، وصاحب العبد الله، وأحمد الموسى، وحسين النجعي، في حين ضمت القائمة الهجومية الثلاثي ناصر الشمراني، وعبد العزيز السعران، ومحمد أمين.

وتحمل القائمة أسماء ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ الكرة السعودية، يتقدمها الحارس مبروك زايد، إلى جانب سعود كريري وناصر الشمراني، فضلاً عن مجموعة من اللاعبين الذين خاضوا تجارب طويلة في الملاعب السعودية، وأسهموا في تحقيق العديد من الإنجازات مع أنديتهم.

وتكتسب مشاركة المنتخب السعودي أهمية خاصة في ظل الحضور التاريخي للكرة السعودية في بطولات الخليج، إذ تمثل منافسات القدامى فرصة لتجديد اللقاء بين نجوم المنتخبات الخليجية، واستعادة التنافس الرياضي الذي جمعهم خلال سنوات عطائهم في المستطيل الأخضر.

ويعوّل الجهاز الفني بقيادة القروني على الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعبون، وقدرتهم على توظيف تجاربهم السابقة في التعامل مع المباريات، رغم اختلاف طبيعة المنافسات الحالية عن البطولات الرسمية التي خاضوها خلال مسيرتهم الاحترافية.

كما ينتظر أن تحظى مشاركة «أخضر القدامى» باهتمام جماهيري، خصوصاً أن القائمة تضم أسماء لا تزال تحتفظ بمكانتها لدى الجماهير السعودية، بعدما ارتبطت بذكريات وإنجازات كروية على المستويين المحلي والدولي.

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كأس الخليج كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

البيشي لـ«الشرق الأوسط»: ديربي سدير ليس كغيره

عبد العزيز البيشي خلال مشاركته في مباراة الفيصلي الأخيرة أمام أبها (تصوير: عدنان مهدلي)
عبد العزيز البيشي خلال مشاركته في مباراة الفيصلي الأخيرة أمام أبها (تصوير: عدنان مهدلي)
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البيشي لـ«الشرق الأوسط»: ديربي سدير ليس كغيره

عبد العزيز البيشي خلال مشاركته في مباراة الفيصلي الأخيرة أمام أبها (تصوير: عدنان مهدلي)
عبد العزيز البيشي خلال مشاركته في مباراة الفيصلي الأخيرة أمام أبها (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد عبد العزيز البيشي، لاعب الفيصلي، أن موقعة «ديربي سدير» تحمل أهمية كبيرة للفريقين، في ظل التنافس التاريخي بينهما وما تحظى به المباراة من اهتمام جماهيري واسع، الأمر الذي يمنحها طابعاً استثنائياً داخل الملعب وخارجه.

وقال البيشي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «مواجهة الفيحاء تمثل محطة مهمة للفيصلي ونعرف جيداً حجم أهميتها وما تتطلبه من تركيز وقتالية داخل الملعب، وندرك أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى حضور ذهني عالٍ وانضباط تكتيكي طوال دقائق المباراة».

وأضاف البيشي أن الانتصار الأخير على أبها منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، وأسهم في تعزيز الثقة لدى اللاعبين قبل خوض المواجهة المرتقبة، مشيراً إلى أن الفريق يعمل بجدية خلال التدريبات، وسط رغبة واضحة في الاستعداد بالشكل الأمثل، وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني، بما يساعد على الظهور بمستوى فني يواكب أهمية المباراة وتطلعات الجماهير.

وأوضح لاعب الفيصلي أن مباريات الديربي تختلف عن بقية المواجهات، نظراً لما يصاحبها من حماس وتنافس ورغبة مشتركة في تحقيق الفوز، مؤكداً أن التفاصيل الصغيرة والتركيز واستثمار الفرص ستكون عوامل مهمة في تحديد مسار اللقاء، إلى جانب الروح الجماعية والالتزام داخل المستطيل الأخضر.

وشدد البيشي على أن طموح لاعبي الفيصلي يتمثل في مواصلة الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفيحاء، مبيناً أن الفريق سيدخل المباراة بعزيمة كبيرة ورغبة في تقديم أداء يليق باسم النادي ومكانته، مع الحرص على ترجمة العمل الذي يقدمه اللاعبون في التدريبات إلى مردود إيجابي خلال المواجهة.

وختم البيشي حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الفيصلي، قائلاً: «نعد جماهيرنا ببذل أقصى ما لدينا داخل الملعب، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم، وأن يكونوا حاضرين خلفنا كعادتهم، فدعمهم يمثل دافعاً كبيراً لنا، ووجودهم يمنح اللاعبين حافزاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق النتيجة التي تسعدهم».

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ريميسيرو يوجه رسالة لجماهير «الفيحاء» قبل «ديربي سدير»

جيسون ريميسيرو (نادي الفيحاء)
جيسون ريميسيرو (نادي الفيحاء)
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ريميسيرو يوجه رسالة لجماهير «الفيحاء» قبل «ديربي سدير»

جيسون ريميسيرو (نادي الفيحاء)
جيسون ريميسيرو (نادي الفيحاء)

شدد الإسباني جيسون ريميسيرو، لاعب الفيحاء، على أهمية تحقيق الفوز في مواجهة الفيصلي، السبت، ضمن الجولة 12 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن المباراة تمثل فرصة مهمة لاستعادة نغمة الانتصارات وتحسين موقع الفريق في سُلم الترتيب، خاصة بعد النتائج الأخيرة التي لم تكن بمستوى الطموحات.

وقال جيسون، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»: «مواجهة الديربي تحمل طابعاً خاصاً وأهمية إضافية للفريقين وجماهيرهما، ولاعبو الفيحاء يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويتطلعون إلى تقديم ردة فعل قوية تعكس رغبتهم في تصحيح المسار والعودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية بعد التعثرات الأخيرة عقب فترة التوقف. وندرك تماماً أهمية النقاط الثلاث للتقدم في سُلم الترتيب».

وطمأن اللاعب الإسباني جماهير فريقه على وضع الفريق من الناحية الفنية واستعدادهم التام الديربي.

ووجّه ريميسيرو رسالة إلى جماهير الفيحاء أكد فيها تفهمه عدم رضاهم عن النتائج الأخيرة، مشدداً على أهمية حضورهم ومساندتهم الفريق في هذه المواجهة، ومؤكداً أن اللاعبين سيبذلون كل ما لديهم لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم.

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