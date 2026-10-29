ريميسيرو يوجه رسالة لجماهير «الفيحاء» قبل «ديربي سدير»

شدد الإسباني جيسون ريميسيرو، لاعب الفيحاء، على أهمية تحقيق الفوز في مواجهة الفيصلي، السبت، ضمن الجولة 12 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن المباراة تمثل فرصة مهمة لاستعادة نغمة الانتصارات وتحسين موقع الفريق في سُلم الترتيب، خاصة بعد النتائج الأخيرة التي لم تكن بمستوى الطموحات.
وقال جيسون، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»: «مواجهة الديربي تحمل طابعاً خاصاً وأهمية إضافية للفريقين وجماهيرهما، ولاعبو الفيحاء يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويتطلعون إلى تقديم ردة فعل قوية تعكس رغبتهم في تصحيح المسار والعودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية بعد التعثرات الأخيرة عقب فترة التوقف. وندرك تماماً أهمية النقاط الثلاث للتقدم في سُلم الترتيب».
وطمأن اللاعب الإسباني جماهير فريقه على وضع الفريق من الناحية الفنية واستعدادهم التام الديربي.
ووجّه ريميسيرو رسالة إلى جماهير الفيحاء أكد فيها تفهمه عدم رضاهم عن النتائج الأخيرة، مشدداً على أهمية حضورهم ومساندتهم الفريق في هذه المواجهة، ومؤكداً أن اللاعبين سيبذلون كل ما لديهم لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم.