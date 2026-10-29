كاريلي: لا أفضلية للفيحاء بالراحة أمام الفيصلي

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن خصوصية «ديربي سدير» تمنح المباراة أهمية إضافية، وتفرض على فريقه الاستعداد الجيد للتعامل مع نقاط قوة المنافس.

وأوضح كاريلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أن الجهاز الفني درس الفيصلي بعناية، خصوصاً مباراته الأخيرة أمام أبها، التي انتهت بفوزه، لافتاً إلى أن منافسه يتمتع بقدرات هجومية مميزة على الأطراف، ويجيد استغلال الكرات العرضية.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن كيفية التعامل مع خطورة الفيصلي في الكرات العرضية، في ظل وجود المهاجم الفرنسي الهداف ألكسندر ميندي، قال كاريلي: «بكل تأكيد درسنا الفيصلي، ونعرف نقاط قوته، وعلينا أن نكون حذرين من خطورته، خصوصاً في التعامل مع مهاجم هداف مثل ميندي. لقد شاهدنا مباراته السابقة أمام أبها، وندرك مدى خطورة الكرات العرضية لديه».

️| فابيو كاريلي،مدرب فريق #الفيحاء في المؤتمر الصحافي:- مباراة صعبة وديربي منتظر وصعبه على الجانبين، قمنا خلال الأيام الماضية على تحليل المباراتين الماضية وتصحيح الأخطاء وندرك تماماً أهمية المباراة والخروج بنتيجة إيجابية وكسب الثلاث نقاط. #الفيحاء_الفيصلي... pic.twitter.com/fbXpez7Wir — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 29, 2026

وأضاف أن الجهاز الفني عمل خلال الأيام الماضية على تحليل المباراتين السابقتين وتصحيح الأخطاء، مؤكداً إدراك اللاعبين أهمية المواجهة وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث.

وفي رده على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط» بشأن إمكانية استفادة الفيحاء من فترة الراحة الطويلة منذ مباراته أمام الحزم، مقارنةً بالفيصلي الذي خاض مواجهة مؤجلة أمام أبها، ووصلت بعثته مساء أمس، استبعد كاريلي أن تمنح الراحة فريقه أفضلية في الديربي.

وقال: «في مثل هذه المباريات لا توجد أفضلية بسبب الراحة، فالديربي يحمل دوافع خاصة، وسيُمنح كل لاعب الحافز لتقديم كل ما لديه من جهد داخل الملعب».

وشدد مدرب الفيحاء على أن الجهاز الفني سيعمل على تحفيز اللاعبين بالشكل المطلوب، من أجل تقديم الأداء المنتظر وتحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة.