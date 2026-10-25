«الكرة السعودي»: استكملنا الإجراءات لاستقبال «الوصل الإماراتي»... وسنحفظ حقوق النصر

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة نادي الوصل الإماراتي، استعداداً لمواجهة النصر ضمن منافسات مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وذلك على خلفية قرار إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل المباراة.

وأوضح الاتحاد السعودي، في بيان صحافي، أنه عمل بالتنسيق مع نادي النصر والجهات ذات العلاقة على استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة نادي الوصل، بما في ذلك إصدار تصاريح الطيران، وتوفير كافة المتطلبات التنظيمية واللوجستية، وإشعار الاتحاد الآسيوي بذلك عبر مخاطبات رسمية، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ونادي الوصل، وإشعارهما باكتمال كافة الترتيبات وجاهزية استقبال البعثة.

وأضاف أن مراقب المباراة وطاقم الحكام المكلف بإدارتها وصلا إلى الرياض في وقت سابق، استعداداً لإقامة المواجهة وفق موعدها المحدد، بما يؤكد اكتمال الترتيبات المتعلقة باستضافة المباراة.

وجدّد الاتحاد السعودي لكرة القدم تأكيده تقديم الدعم الكامل لنادي النصر وجميع الأندية السعودية المشاركة في المنافسات الخارجية، واستعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة في أي إجراءات نظامية تتخذها الأندية لحفظ حقوقها.