الأهلي يعلن إصابة ديميرال في مفصل القدم

أعلن النادي الأهلي تعرّض مدافعه الدولي التركي ميريح ديميرال لإصابة في مفصل القدم، وذلك خلال الحصة التدريبية التي أجراها الفريق مساء يوم الخميس، وبالتالي غيابه عن مواجهة الخليج ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح الأهلي، في بيان طبي رسمي، أن ديميرال خضع للفحوص الطبية اللازمة التي حدّدت طبيعة الإصابة، وبدأ الجمعة برنامجه العلاجي وفقاً للخطة الموضوعة من الجهاز الطبي للفريق.

ولم يكشف النادي عن المدة المتوقعة لغياب المدافع التركي أو موعد عودته إلى التدريبات الجماعية، في وقت تمثّل فيه إصابته ضربة للخيارات الدفاعية للجهاز الفني، نظراً إلى مكانته بوصفه أحد العناصر الأساسية في الخط الخلفي للفريق.

ويترقب الجهاز الفني تطورات الحالة الطبية لديميرال خلال الأيام المقبلة، لتحديد إمكانية مشاركته في الاستحقاقات المقبلة.