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الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يعلن إصابة ديميرال في مفصل القدم

الأهلي لم يكشف عن المدة المتوقعة لغياب المدافع التركي (النادي الأهلي)
الأهلي لم يكشف عن المدة المتوقعة لغياب المدافع التركي (النادي الأهلي)
TT
TT

الأهلي يعلن إصابة ديميرال في مفصل القدم

الأهلي لم يكشف عن المدة المتوقعة لغياب المدافع التركي (النادي الأهلي)
الأهلي لم يكشف عن المدة المتوقعة لغياب المدافع التركي (النادي الأهلي)

أعلن النادي الأهلي تعرّض مدافعه الدولي التركي ميريح ديميرال لإصابة في مفصل القدم، وذلك خلال الحصة التدريبية التي أجراها الفريق مساء يوم الخميس، وبالتالي غيابه عن مواجهة الخليج ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح الأهلي، في بيان طبي رسمي، أن ديميرال خضع للفحوص الطبية اللازمة التي حدّدت طبيعة الإصابة، وبدأ الجمعة برنامجه العلاجي وفقاً للخطة الموضوعة من الجهاز الطبي للفريق.

ولم يكشف النادي عن المدة المتوقعة لغياب المدافع التركي أو موعد عودته إلى التدريبات الجماعية، في وقت تمثّل فيه إصابته ضربة للخيارات الدفاعية للجهاز الفني، نظراً إلى مكانته بوصفه أحد العناصر الأساسية في الخط الخلفي للفريق.

ويترقب الجهاز الفني تطورات الحالة الطبية لديميرال خلال الأيام المقبلة، لتحديد إمكانية مشاركته في الاستحقاقات المقبلة.

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النادي الأهلي السعودي السعودية

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ماجد عبد الله (المجمعة )
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الأهلي يعلن إصابة ديميرال في مفصل القدم

الأهلي لم يكشف عن المدة المتوقعة لغياب المدافع التركي (النادي الأهلي)
الأهلي لم يكشف عن المدة المتوقعة لغياب المدافع التركي (النادي الأهلي)
TT
TT

الأهلي يعلن إصابة ديميرال في مفصل القدم

الأهلي لم يكشف عن المدة المتوقعة لغياب المدافع التركي (النادي الأهلي)
الأهلي لم يكشف عن المدة المتوقعة لغياب المدافع التركي (النادي الأهلي)

أعلن النادي الأهلي تعرّض مدافعه الدولي التركي ميريح ديميرال لإصابة في مفصل القدم، وذلك خلال الحصة التدريبية التي أجراها الفريق مساء يوم الخميس، وبالتالي غيابه عن مواجهة الخليج ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح الأهلي، في بيان طبي رسمي، أن ديميرال خضع للفحوص الطبية اللازمة التي حدّدت طبيعة الإصابة، وبدأ الجمعة برنامجه العلاجي وفقاً للخطة الموضوعة من الجهاز الطبي للفريق.

ولم يكشف النادي عن المدة المتوقعة لغياب المدافع التركي أو موعد عودته إلى التدريبات الجماعية، في وقت تمثّل فيه إصابته ضربة للخيارات الدفاعية للجهاز الفني، نظراً إلى مكانته بوصفه أحد العناصر الأساسية في الخط الخلفي للفريق.

ويترقب الجهاز الفني تطورات الحالة الطبية لديميرال خلال الأيام المقبلة، لتحديد إمكانية مشاركته في الاستحقاقات المقبلة.

مواضيع
النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ذهبية سعودية آسيوية ورقم قياسي لبدر بن علي… والصناع ينتزع الفضية في ناغويا

بدر بن علي يحتفل بذهبيته على منصة التتويج (فريق السعودية)
بدر بن علي يحتفل بذهبيته على منصة التتويج (فريق السعودية)
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ذهبية سعودية آسيوية ورقم قياسي لبدر بن علي… والصناع ينتزع الفضية في ناغويا

بدر بن علي يحتفل بذهبيته على منصة التتويج (فريق السعودية)
بدر بن علي يحتفل بذهبيته على منصة التتويج (فريق السعودية)

واصل لاعبو المنتخب السعودي لألعاب القوى حضورهم على منصات التتويج في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة «ناغويا 2026»، بعدما انتزع بدر بن علي الميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة، محققاً رقماً قياسياً آسيوياً جديداً، في حين أحرز زميله نور الصناع الميدالية الفضية في سباق 400 متر، ليضيف اللاعبان إنجازين جديدين إلى المشاركة السعودية في الدورة.

ونجح بدر بن علي في اعتلاء منصة التتويج بالمركز الأول في منافسات دفع الجلة لفئة «إف 20»، بعدما سجل مسافة بلغت 17.08 متر، محطماً الرقم القياسي الآسيوي، ليجمع بين الميدالية الذهبية والإنجاز الرقمي في المنافسة ذاتها.

وجاء الإنجاز السعودي في منافسات ألعاب القوى بعدما تفوق بن علي على منافسيه وانتزع صدارة الترتيب، ليؤكد حضوره في إحدى أبرز مسابقات الميدان، ويمنح المنتخب السعودي ذهبية تحمل قيمة إضافية بتسجيل رقم قياسي قاري جديد.

نور الصناع سعيد جداً بتألقه بالميدالية الفضية (فريق السعودية)

وفي منافسات المضمار، أضاف نور الصناع الميدالية الفضية إلى رصيد المنتخب السعودي، بعدما حل ثانياً في سباق 400 متر لفئة «تي 64»، مسجلاً زمناً قدره 53.13 ثانية.

وتمكن الصناع من إنهاء السباق في المركز الثاني، ليصعد إلى منصة التتويج ويحصد فضية آسيوية جديدة في منافسات ألعاب القوى.

وشهدت مراسم التتويج صعود اللاعبين السعوديين إلى منصتَي الذهب والفضة، في حضور يعكس نتائج المنتخب السعودي في مسابقات الميدان والمضمار ضمن الدورة القارية.

وتكتسب ذهبية بدر بن علي أهمية خاصة؛ كونها اقترنت بتحطيم الرقم القياسي الآسيوي في دفع الجلة، في حين عززت فضية نور الصناع الحضور السعودي في سباقات المضمار، ليختتم اللاعبان مشاركتَيهما بنتيجتين بارزتين في دورة «ناغويا 2026».

وتفوق الهندي سانديب في سباق 400 متر بتسجيله 52.28 ثانية، محققاً رقماً قياسياً عالمياً، بفارق 0.85 ثانية عن الصناع، في حين حل الهندي أجاي كومار ثالثاً بزمن 53.61 ثانية، ليكتمل ترتيب أصحاب الميداليات الثلاث.

وتأتي الميداليتان امتداداً للنتائج السعودية في الدورة التي تستضيفها اليابان حتى 24 أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما شهدت منافسات الأيام السابقة تتويج علي النخلي بذهبية سباق 100 متر لفئة «تي 37»، وثامر الزهراني بذهبية سباق 400 متر للفئة ذاتها.

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الرياضة رياضة سعودية دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة سعودية

حامد البلوي يعود إلى التعاون مديراً تنفيذياً لإنقاذ الفريق من أزمته

حامد البلوي (نادي الخلود)
حامد البلوي (نادي الخلود)
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حامد البلوي يعود إلى التعاون مديراً تنفيذياً لإنقاذ الفريق من أزمته

حامد البلوي (نادي الخلود)
حامد البلوي (نادي الخلود)

أعلن نادي التعاون، الخميس، تعيين حامد البلوي مديراً تنفيذياً للنادي، في خطوة إدارية تأتي وسط ظروف صعبة يعيشها الفريق الأول لكرة القدم، الذي يحتل المركز السابع عشر، قبل الأخير، في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت، الأربعاء، بخبر اقتراب البلوي من تولي المنصب، قبل أن يعلن النادي رسمياً تعيينه الخميس.

ويُعد البلوي من الكفاءات الإدارية الرياضية السعودية، إذ سبق له العمل مديراً تنفيذياً في ناديي الاتحاد والخلود، ما يمنحه معرفة سابقة ببيئة النادي وطبيعة العمل الإداري فيه.

ويعيش التعاون بداية متعثرة في الدوري السعودي، بعدما اكتفى بجمع أربع نقاط من عشر مباريات، دون تحقيق أي انتصار، مقابل أربعة تعادلات وست هزائم، وسجل لاعبوه أربعة أهداف، فيما استقبلت شباك الفريق 17 هدفاً.

ويعكس السجل الهجومي والدفاعي للفريق حجم التحديات التي تنتظر الإدارة الجديدة، خصوصاً أن التعاون يُعد الفريق الوحيد إلى جانب أبها الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، وفقاً لجدول الترتيب.

وسيخوض التعاون أولى مبارياته بعد تعيين البلوي أمام الرياض، السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في مواجهة سيحضرها المدير التنفيذي الجديد، وسط تطلعات إلى أن تشكل بداية مرحلة مختلفة للفريق، الذي يسعى إلى مغادرة مراكز الهبوط وتحسين نتائجه خلال الجولات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه التعاون المنافسة على أكثر من جبهة، بمشاركته في دوري أبطال آسيا الثاني، إلى جانب بلوغه دور الستة عشر من كأس الملك، ما يزيد من أهمية إعادة ترتيب الملفات الإدارية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

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