آل سالم: مواجهتنا أمام الهلال ستكون سجالاً... أتمنى أن تكون سنة الحصاد للقادسية

أكد عبد الله آل سالم، مهاجم القادسية، أن مواجهة الهلال المرتقبة ستكون صعبة أمام فريق يمتلك خبرة كبيرة في البطولات، مشدداً على أن فريقه يملك الجودة والعناصر القادرة على المنافسة، في ظل طموحاته بمواصلة حصد النقاط خلال الموسم الحالي.

وقال آل سالم، في تصريحات لممثلي وسائل الإعلام عقب فوز القادسية على التعاون بهدف دون مقابل: «ستكون مباراة صعبة أمام نادٍ كبير ومتمرس في البطولات، لكننا نمتلك الجودة أيضاً، ولدينا لاعبون كبار، وأتوقع أن تكون مواجهة سجال بين الفريقين، خصوصاً أن المشوار لا يزال طويلاً».

وعن الفوز المتأخر أمام التعاون، أوضح مهاجم القادسية أن التنظيم الدفاعي للمنافس صعّب مهمة فريقه، رغم أفضليته خلال فترات المباراة.

️ | عبدالله السالم لاعب فريق #القادسية في تصريحات لوسائل الإعلام:-فريق التعاون قدم مباراة دفاعية وكانوا أقل أخطاء لذا تأخر الفوز.-في القادسية جميع اللاعبين لديهم جودة عالية وكل يومين نلعب مباراة ولدينا آسيا والدوري لذلك من الصعب اللعب بنفس اللاعبين.#التعاون_القادسية... pic.twitter.com/sWe7MkCI4X — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 20, 2026

وقال: «التعاون قدم مباراة دفاعية بمستوى عالٍ جداً، وارتكب أخطاءً قليلة من الناحية الدفاعية. أتيحت لنا بعض الفرص، وإن لم تكن واضحة تماماً، لكننا لم نوفق في استغلالها، قبل أن ينجح تيجاني في تسجيل هدف الفوز، وحصد النقاط الثلاث».

ورفض آل سالم اعتبار الأداء أمام التعاون مؤشراً على تراجع مستوى القادسية، قائلاً: «لا أتفق مع هذا الطرح. من الطبيعي أن تحدث بعض التقلبات في المستوى، لكننا كنا مسيطرين على المباراة، والفارق أننا لم ننجح في التسجيل خلال الشوط الأول، وهو ما جعلنا نعاني حتى النهاية».

وعن سياسة التدوير التي يتبعها مدرب الفريق بريندان رودجرز، ومشاركته أساسياً في المواجهة، أكد آل سالم أهمية منح الفرصة لمختلف عناصر الفريق في ظل ازدحام جدول المباريات.

وقال: «التدوير مهم جداً، فجميع لاعبي القادسية يمتلكون جودة عالية، ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين. هذا التدوير يصب في مصلحة الفريق، خصوصاً أننا نخوض مباراة كل يومين تقريباً، بين الدوري والمنافسات الآسيوية».

وأضاف: «من الصعب الاعتماد على اللاعبين أنفسهم في جميع المباريات، والمدرب يسعى إلى المحافظة على جاهزية المجموعة، ونحن جميعاً مستعدون للمشاركة».

وتطرق آل سالم إلى تتويجه مع المنتخب السعودي بكأس الخليج، معرباً عن أمله في أن يكون اللقب بداية لمزيد من النجاحات.

وقال: «الحمد لله، وأبارك لنا جميعاً بطولة كأس الخليج. أتمنى أن تكون بداية خير، فالمنتخب السعودي يستحق أن يفرح منذ سنوات».

وعندما سُئل عن طموحاته مع القادسية بعد التتويج مع المنتخب، أجاب: «إن شاء الله تكون هذه سنة الحصاد. التوفيق بيد الله، لكنني أعتقد أننا جاهزون».

وعن الضغوط المصاحبة للمنافسة على البطولات، أوضح مهاجم القادسية أن الفريق يفضل التركيز على كل مباراة بصورة مستقلة، بدلاً من الانشغال مبكراً بحسابات الألقاب.

واختتم حديثه قائلاً: «الضغوط موجودة في كرة القدم، لكننا لن نفكر الآن في الدوري أو الكأس أو غيرهما. تركيزنا منصبّ على كل مباراة وكيفية الحصول على نقاطها، والحصاد سيكون في نهاية الموسم».