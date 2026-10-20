رودجرز: التعاون دافع بـ11 لاعباً… وعقلية القادسية صنعت الفارق

أشاد الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، بالعقلية التي أظهرها لاعبوه في الفوز على التعاون بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن فريقه استحق الانتصار رغم صعوبة المواجهة والتكتل الدفاعي للمنافس.

ونجح القادسية في خطف نقاط المباراة بهدف جاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليواصل نتائجه الإيجابية في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

وقال رودجرز، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مباراة صعبة، لكننا حققنا نتيجة ممتازة. عندما شاهدنا مباريات التعاون، لاحظنا أنه يدافع بأحد عشر لاعباً، كما أن حارس مرماه قدم تصديات ممتازة، لكنني فخور بفريقي».

وأضاف: «أعتقد أننا نستحق الفوز بالنظر إلى ما قدمناه خلال المباراة، ولا أنسى الدور الذي لعبه كاستيليس بتصدياته الرائعة، لكن أكثر ما أعجبني هو العقلية التي أظهرها اللاعبون».

وأشار مدرب القادسية إلى صعوبة مواجهة التعاون على أرضه، خصوصاً في ظل ضغط المباريات، قائلاً: «أعرف النادي والمكان جيداً، وأدرك مدى صعوبة اللعب أمام التعاون هنا، ولا سيما أننا خضنا مباراة قبل يومين فقط، ولذلك أنا سعيد جداً بهذا الانتصار».

وتطرق رودجرز إلى غياب جماهير القادسية عن المواجهة، مؤكداً أن ذلك لم يؤثر في أداء فريقه، لكنه أبدى استغرابه من الأسباب التي أدت إلى عدم حضورهم.

وقال: «غياب الجماهير لم يكن مؤثراً، لكنني كنت أتمنى وجودهم. وعندما علمت بسبب غيابهم تفاجأت، ولا أرى مبرراً لهذا التصرف، خصوصاً أنني منذ وجودي هنا لم أجد من الجميع سوى التعامل المميز».