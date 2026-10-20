مدرب التعاون: لا أحب برودة الأعصاب… وانفعال المهديوي وحمد الله إيجابي

أرجع الصربي فوك رازوفيتش، مدرب التعاون، خسارة فريقه أمام القادسية إلى الظروف الصعبة التي واجهها خلال المباراة، وفي مقدمتها الإصابات وخروج أشرف المهديوي، مشيراً إلى أن فريقه كان قريباً من الخروج بنتيجة إيجابية لولا استقبال هدف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وخسر التعاون أمام القادسية بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما استقبل هدفاً قاتلاً في الدقائق الأخيرة.

وقال رازوفيتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «وضعنا أسلوباً خاصاً لمواجهة فريق قوي مثل القادسية، وكنا نعرف جيداً ما تتطلبه المباراة من الناحية الدفاعية، وأعتقد أننا نجحنا في تنفيذ ذلك».

وأضاف: «واجهنا ظروفاً صعبة بسبب الإصابات، ثم اضطر أشرف المهديوي إلى مغادرة الملعب مصاباً، ولعبنا بنقص عددي، قبل أن يتمكن المنافس من تسجيل هدفه».

وأشار مدرب التعاون إلى أن فريقه امتلك فرصاً لتغيير نتيجة المواجهة، قائلاً: «كان من الممكن أن نتحدث اليوم بصورة مختلفة لو نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا، أو لو استمر المهديوي في المباراة ولم نستقبل الهدف».

️| مشادة بين أشرف المهديوي قائد فريق #التعاون وزميله بالفريق عبدالرزاق حمدالله مع نهاية الشوط الأول #التعاون_القادسية#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/lPwXIku8ru — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 20, 2026

وعن النقاش الذي دار بين أشرف المهديوي وعبد الرزاق حمد الله، قال رازوفيتش: «لا أعرف سبب النقاش بين اللاعبين، لكنني أراه حالة إيجابية، فمن الأفضل أحياناً وجود انفعال مبرر يساعد الفريق على الظهور بصورة أفضل، لأنني لا أحب برودة الأعصاب».