مدرب الفيصلي معجب بتطور مستوى «السفري»

شدد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، على أهمية مواجهة فريقه أمام أبها في الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وقال جيوفاني، في مؤتمر صحافي: «كل فريق يبحث عن نقاط المباراة وتحسين وضعه في سلم الترتيب. مباراة من وجهة نظري تنافسية. أبها فريق قوي وصعب ومستواه مقارب للفيصلي خصوصاً أنه دعّم صفوفه بالكاميروني نكودو قبل فترة التوقف، ولكن الفيصلي جاهز من جميع الجوانب للعودة بنقاط المباراة».
وعن جاهزية المصابين عبد الله المقرن والمهاجم يوسف المزيريب، وأيضاً عبد الرحمن السفري اللاعب الجديد في صفوف الفيصلي، قال: «سأبدأ معك باللاعب الجديد عبد الرحمن السفري، فبعد التوقيع معه لم يكن قد خضع لأي إعداد، وبالتالي أثر ذلك على حالته البدنية، ولكنه تطور في التدريبات مع الفريق، وأنا معجب به كثيراً وهو جاهز للمباراة. وبالنسبة إلى المهاجم يوسف الشمري فهو جاهز أيضاً. أما عبد الله المقرن فهو في المراحل الأخيرة من الاستشفاء من الإصابة».
وأضاف: «المدافع حسين الزارعي هو فقط من يعاني الإصابة بعد مباراة الرائد الودية».