مدرب الفيحاء: مواجهة الرياض صعبة

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال، أنه تنتظرهم مواجهة صعبة ومهمة أمام الاتحاد، ووصفها بكلاسيكو السعودية.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: هي مواجهة كلاسيكو الكرة السعودية، وهي في غاية الأهمية، تجمع صاحبي المركز الأول و الثاني، ونحن مستعدون للمباراة، وتحديداً بعد عودة اللاعبين الدوليين.

وأضاف: بعد المران الأخير سنرى مدى جاهزية جميع اللاعبين، وسالم الدوسري وثيو هيرنانديز شاركا في المران في الأيام الثلاثة الماضية، وبالنسبة للعائدين من المنتخب السعودي سنقيم وضعهم بعد مران اليوم لمعرفة مدى جاهزيتهم للعب المباراة.

وعن تقديم ناصر الدوسري أداءً مميزاً في البطولة الخليجية، قال: ناصر لاعب كبير ونجم محترم، وفي الموسم الماضي تعرض لإصابة أثرت عليه، لكنني سعيد الآن بالأداء الذي يقدمه، كما أنني سعيد بالظهور الرائع لمحمد العويس في كأس الخليج، وهو من اللاعبين المهمين الذين يشكلون الفارق.

وحول إمكانية مشاركة سالم الدوسري قائد الفريق في لقاء الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة وعودته للتدريبات، قال: سالم الدوسري متحمس جداً في التدريبات بعد عودته من الإصابة، وسنرى اليوم بعد المران إمكانية تواجده كلاعب أساسي أو في دكة البدلاء.

وفيما يتعلق بضغط المباريات التي ينتظر فريقه في هذا الشهر، أجاب إنزاغي: الضغط يواجه كل الفرق الفترة المقبلة، وسنقيم معاً مع الجهاز الفني مردود اللاعبين في المباريات المقبلة، لمعرفة إدارة المواجهات في ظل المباريات المتوالية.

وقدم إنزاغي تهنئته للمنتخب السعودي بعد فوزه بكأس الخليج، قائلاً: أهنئ الأخضر بفوزه باللقب، و تحديداً دونيس لأنه مدرب كبير و رائع، كما أهنئ جميع اللاعبين على التتويج باللقب.