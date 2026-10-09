مدرب الفيحاء: مواجهة الرياض صعبة

شدد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، على صعوبة مواجهة فريقه أمام الرياض ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وقال كاريلي: «هي مباراة صعبة بكل تأكيد بعد فترة التوقف التي استفدنا منها بالشكل المطلوب من حيث لعب مباريات تجريبية وتعزيز انسجام اللاعبين الجدد مع المجموعة والعمل على تطبيق أفكارنا الفنية والتكتيكية مع التركيز مع كل مباراة وجعلها على حدة».
وأضاف: «ندرك أننا سنواجه فريقاً يتمتع بروح تنافسية عالية، وعلينا الاستعداد لجميع الاحتمالات لتحقيق هدفنا في المباراة وهو الفوز وكسب النقاط الثلاث بعد فترة التوقف». وأوضح أن أسلوب اللعب يعتمد بشكل كبير على إمكانيات اللاعبين وخصائصهم ونعمل على توظيف قدراتهم بالشكل الأمثل بما يمنحهم الثقة لتحقيق أفكارنا الفنية داخل الملعب.