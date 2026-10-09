رودجرز: الجوير موهبة عظيمة وسيتعلم مما حدث له مع الأخضر

أبدى الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه أمام الخلود، عقب الفوز العريض بخماسية نظيفة، مؤكداً أن الروح والرغبة اللتين أظهرهما اللاعبون عكستا حجم التطور الذي شهده الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «ما أسعدني اليوم هو الجوع الذي أظهره الفريق أمام الخلود. ومنذ وصولي إلى هنا، أرى تطوراً كبيراً، ووصلنا إلى نهائي، وأحب أن أشاهد فريقي يلعب بهذا الشكل».

وأشار مدرب القادسية إلى أن فريقه حقق بداية ممتازة رغم الظروف المناخية، موضحاً أن تحسن الأجواء يمنح اللاعبين أفضلية من حيث السرعة والأداء، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الفريق لا يزال في مرحلة البناء، وأن الطريق أمامه طويل في ظل تعدد المسابقات وتوالي المباريات.

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن النصيحة التي يوجهها إلى مصعب الجوير، بعد استبعاده مع معسكر المنتخب السعودي في جدة خلال بطولة «خليجي 27»، أشاد رودجرز بإمكانات الجوير، مؤكداً أن دوره لا يقتصر على الجانب الفني داخل الملعب.

وقال: «مصعب موهبة عظيمة ولديه إمكانات عالية، لكنه مثل أي لاعب شاب قد يقع في الأخطاء. دوري كمدرب هو مساعدة اللاعبين داخل الملعب وخارجه، وقد قدم اليوم أداءً استثنائياً، وأتوقع أن يتعلم مما حصل».