مدرب الخلود: الخسارة الخماسية سببها غياب ثلاثة مدافعين

أكد البريطاني ديس باكنغهام، مدرب الخلود، أن فريقه واجه منافساً قوياً في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن القادسية نجح في صناعة العديد من الفرص، مستفيداً من الفوارق الفنية والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها لاعبوه.

وأوضح باكنغهام، خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، أن الخلود خاض المباراة في ظل غياب ثلاثة لاعبين عن خط الدفاع، وهو ما انعكس على أداء الفريق، قائلاً: «واجهنا فريقاً مميزاً نجح في صناعة العديد من الفرص، وخضنا المباراة في ظل غياب ثلاثة لاعبين عن خط الدفاع».

وأضاف مدرب الخلود أن ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه كانت تمثل فرصة مهمة للعودة إلى أجواء المباراة، إلا أن اللاعبين لم يوفقوا في استغلالها، مؤكداً أن إهدارها صعّب مهمة الفريق في استعادة توازنه.

وأشار باكنغهام إلى أن مواجهة القادسية الحالية تختلف عن لقاء الفريقين في الموسم الماضي، موضحاً أن الغيابات الدفاعية أثرت مجدداً على أداء الخلود، وقال: «ما حدث أمام القادسية في الموسم الماضي يختلف عن مواجهة اليوم. خسرنا المباراة بسبب غياب ثلاثة لاعبين عن خط الدفاع، وهو ما أثر على أدائنا».

وتحدث المدرب عن الفوارق بين الفريقين، مؤكداً أن القادسية يضم مجموعة من الأسماء العالمية، ويُعد أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري.