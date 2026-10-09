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مدرب الخلود: الخسارة الخماسية سببها غياب ثلاثة مدافعين

من المواجهة التي جمعت الخلود والقادسية في الدوري السعودي (تصوير: مشعل القدير)
من المواجهة التي جمعت الخلود والقادسية في الدوري السعودي (تصوير: مشعل القدير)
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مدرب الخلود: الخسارة الخماسية سببها غياب ثلاثة مدافعين

من المواجهة التي جمعت الخلود والقادسية في الدوري السعودي (تصوير: مشعل القدير)
من المواجهة التي جمعت الخلود والقادسية في الدوري السعودي (تصوير: مشعل القدير)

أكد البريطاني ديس باكنغهام، مدرب الخلود، أن فريقه واجه منافساً قوياً في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن القادسية نجح في صناعة العديد من الفرص، مستفيداً من الفوارق الفنية والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها لاعبوه.

وأوضح باكنغهام، خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، أن الخلود خاض المباراة في ظل غياب ثلاثة لاعبين عن خط الدفاع، وهو ما انعكس على أداء الفريق، قائلاً: «واجهنا فريقاً مميزاً نجح في صناعة العديد من الفرص، وخضنا المباراة في ظل غياب ثلاثة لاعبين عن خط الدفاع».

وأضاف مدرب الخلود أن ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه كانت تمثل فرصة مهمة للعودة إلى أجواء المباراة، إلا أن اللاعبين لم يوفقوا في استغلالها، مؤكداً أن إهدارها صعّب مهمة الفريق في استعادة توازنه.

وأشار باكنغهام إلى أن مواجهة القادسية الحالية تختلف عن لقاء الفريقين في الموسم الماضي، موضحاً أن الغيابات الدفاعية أثرت مجدداً على أداء الخلود، وقال: «ما حدث أمام القادسية في الموسم الماضي يختلف عن مواجهة اليوم. خسرنا المباراة بسبب غياب ثلاثة لاعبين عن خط الدفاع، وهو ما أثر على أدائنا».

وتحدث المدرب عن الفوارق بين الفريقين، مؤكداً أن القادسية يضم مجموعة من الأسماء العالمية، ويُعد أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري.

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«الدوري السعودي»: الأهلي يمطر الفتح برباعية

فرحة أهلاوية بالهدف الثاني أمام الفتح (موقع النادي)
فرحة أهلاوية بالهدف الثاني أمام الفتح (موقع النادي)
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«الدوري السعودي»: الأهلي يمطر الفتح برباعية

فرحة أهلاوية بالهدف الثاني أمام الفتح (موقع النادي)
فرحة أهلاوية بالهدف الثاني أمام الفتح (موقع النادي)

أمطر الأهلي شِباك مُضيفه الفتح برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضِمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمّد رصيد الفتح عند 3 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وتقدَّم الأهلي عن طريق فرنشيسكو ترينكاو في الدقيقة 31، وعاد اللاعب نفسه لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 60، سجل إيفان توني الهدف الثالث للأهلي، في حين اختتم زميله زياد الجهني الرباعية في الدقيقة 89.

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الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«الدوري السعودي»: القادسية يقسو على الخلود بخماسية

مصعب الجوير محتفلاً بهدفه في الخلود (تصوير: مشعل القدير)
مصعب الجوير محتفلاً بهدفه في الخلود (تصوير: مشعل القدير)
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«الدوري السعودي»: القادسية يقسو على الخلود بخماسية

مصعب الجوير محتفلاً بهدفه في الخلود (تصوير: مشعل القدير)
مصعب الجوير محتفلاً بهدفه في الخلود (تصوير: مشعل القدير)

قسا فريق القادسية على مُضيفه الخلود بخماسية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما بالرس، لحساب الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وفرَض رجال المدرب الآيرلندي رودجرز سيطرتهم على مُجريات المباراة منذ دقائقها الأولى، وافتتح تياني رندرز مهرجان الأهداف بعد مرور 4 دقائق فقط، تلاه بونسوه باه (13)، ومصعب الجوير (40)، وريتيغي (67)، ثم كينونيس (86)، من ضربة جزاء.

ورفع القادسية رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة «مؤقتاً»، وفي انتظار نتائج المباريات الأخرى، في حين ظل الخلود على رصيد 12 نقطة في المركز السابع.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

عملية ناجحة لكادش في فنلندا

كادش على السرير الأبيض وإلى جانبه البروفسور لاسي ليمباينن (موقع النادي)
كادش على السرير الأبيض وإلى جانبه البروفسور لاسي ليمباينن (موقع النادي)
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عملية ناجحة لكادش في فنلندا

كادش على السرير الأبيض وإلى جانبه البروفسور لاسي ليمباينن (موقع النادي)
كادش على السرير الأبيض وإلى جانبه البروفسور لاسي ليمباينن (موقع النادي)

أجرى لاعب الاتحاد حسن كادش عمليةً جراحية بأحد مستشفيات مدينة توركو الفنلندية، وذلك على يد البروفسور لاسي ليمباينن، وتكللت بالنجاح.

وسيتولى الجهاز الطبي بالنادي الإشراف على البرنامج التأهيلي للاعب خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجرّاح الذي أجرى العملية، على أن يُعلن النادي عن مستجدات حالته وتطورات برنامجه التأهيلي في الوقت المناسب.

وجاء قرار خضوع كادش للعملية بعد الفحوصات الطبية التي أجراها في نادي الاتحاد والمركز الطبي الدولي، الشريك الطبي للنادي، إلى جانب استشارة عدد من المختصين، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام عُمان في كأس الخليج، يوم 26 سبتمبر (أيلول) الماضي.

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