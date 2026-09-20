دونيس يستدعي مختار علي لتشكيلة السعودية بديلاً للجوير

استدعى اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اللاعب مختار علي للالتحاق بمعسكر الأخضر المُقام في جدة، استعداداً للمشارَكة في بطولة كأس الخليج الـ27.

وجاء قرار استدعاء مختار علي بعد قرار استبعاد مصعب الجوير؛ حيث أوضح المنتخب السعودي، في بيان رسمي، أن قرار استبعاد الجوير جاء لأسباب انضباطية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة المخالفة التي أدت إلى اتخاذ القرار.

ومن المتوقع أن ينضم مختار خلال الـ24 ساعة المقبلة إلى المعسكر التحضيري في جدة رفقة لاعبي الأهلي، المقرر وصولهم، اليوم (الأحد)، إلى التدريبات بعد فراغهم من المشارَكة مع ناديهم.