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الرياضة رياضة سعودية

دونيس يستدعي مختار علي لتشكيلة السعودية بديلاً للجوير

مصعب الجوير (المنتخب السعودي)
مصعب الجوير (المنتخب السعودي)
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دونيس يستدعي مختار علي لتشكيلة السعودية بديلاً للجوير

مصعب الجوير (المنتخب السعودي)
مصعب الجوير (المنتخب السعودي)

استدعى اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اللاعب مختار علي للالتحاق بمعسكر الأخضر المُقام في جدة، استعداداً للمشارَكة في بطولة كأس الخليج الـ27.

وجاء قرار استدعاء مختار علي بعد قرار استبعاد مصعب الجوير؛ حيث أوضح المنتخب السعودي، في بيان رسمي، أن قرار استبعاد الجوير جاء لأسباب انضباطية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة المخالفة التي أدت إلى اتخاذ القرار.

ومن المتوقع أن ينضم مختار خلال الـ24 ساعة المقبلة إلى المعسكر التحضيري في جدة رفقة لاعبي الأهلي، المقرر وصولهم، اليوم (الأحد)، إلى التدريبات بعد فراغهم من المشارَكة مع ناديهم.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: استبعاد الجوير «ردع وضبط»

الجوير خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
الجوير خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: استبعاد الجوير «ردع وضبط»

الجوير خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
الجوير خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)

فاجأ الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي، عشاق الأخضر باستبعاد النجم الأبرز مصعب الجوير من معسكر جدة لـ"أسباب انضباطية"، وذلك قبل قرابة ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس الخليج الـ27.

وظهر الجوير في تدريبات الأخضر مساء السبت إلى جانب زملاءه من خلال فيديو بثته المركز الإعلامي للأخضر، لكن إدارة المنتخب السعودي فاجأت الوسط الرياضي بعد منتصف الليل باستبعاد النجم الشاب لأسباب انضباطية ودون أي تفاصيل أخرى.

وصدر القرار على نحو مشترك ومتفق عليه بين اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي وفهد المفرج مشرف المنتخب، على أن يُعلن عن اللاعب البديل لاحقاً.

ووفقاً لمصادر "الشرق الأوسط"، فإن القرار ليس له أي أبعاد فنية، بل يندرج تحت إطار الردع وضبط إيقاع المعسكر، إذ يرى المسؤولون أن التهاون في التعامل مع أي مخالفة قد يفتح الباب لتكرارها بين بقية اللاعبين، مما دفعهم لاتخاذ قرار صارم وحاسم يحفظ هيبة اللوائح ويساوي بين الجميع.

ويملك الجوير، البالغ من العمر 23 عاما، 39 مباراة دولية مع الأخضر سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويواصل الأخضر مساء الأحد تدريباته بحصة في تمام السابعة مساءً على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

ويستهل الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الكويت يوم الأربعاء 23 سبتمبر، على أن يلاقي منتخب عمان يوم السبت 26 سبتمبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء 29 سبتمبر.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

أسباب انضباطية تُقصي «الجوير» من قائمة الأخضر في خليجي27

لم يكشف بيان الأخضر عن أي تفاصيل إضافية لاستبعاد مصعب الجوير (المنتخب السعودي)
لم يكشف بيان الأخضر عن أي تفاصيل إضافية لاستبعاد مصعب الجوير (المنتخب السعودي)
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أسباب انضباطية تُقصي «الجوير» من قائمة الأخضر في خليجي27

لم يكشف بيان الأخضر عن أي تفاصيل إضافية لاستبعاد مصعب الجوير (المنتخب السعودي)
لم يكشف بيان الأخضر عن أي تفاصيل إضافية لاستبعاد مصعب الجوير (المنتخب السعودي)

قرر الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي استبعاد اللاعب مصعب الجوير من معسكر «الأخضر» المقام في جدة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وأوضح المنتخب السعودي، في بيان رسمي، أن قرار استبعاد الجوير جاء لأسباب انضباطية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة المخالفة التي أدت إلى اتخاذ القرار.

ويأتي استبعاد الجوير في إطار استعدادات المنتخب السعودي لخوض منافسات البطولة الخليجية، التي تستضيفها مدينة جدة، وسط تطلعات لتقديم مشاركة مميزة والمنافسة على اللقب.

ولم يتضمن البيان الصادر عن المنتخب السعودي أي إشارة إلى استدعاء لاعب بديل لتعويض غياب الجوير عن المعسكر، مع الإشارة إلى أن اللاعب البديل سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

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