مهرجان الهجن... من سيظفر بسيوف ولي العهد في ليلة الختام الكبرى؟

تُختتم الأحد، منافسات النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن 2026، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان محافظة الطائف التاريخي لسباقات الهجن، وسط مشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة.

وشهدت النسخة الحالية من المهرجان، التي رصد لها جوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال، نجاحاً استثنائياً وحراكاً لافتاً على مدار الأيام الماضية، واشتملت على إقامة 248 شوطاً تنافست فيها نخبة مطايا الأصايل لفئات (الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول)، بالإضافة إلى استحداث «أشواط المزاين للإبل» لأول مرة في تاريخ المهرجان بمختلف ألوانها، وتخصيص أشواط نوعية للإنتاج تقتصر على المشاركين السعوديين.

وسيشهد اليوم الختامي، تتويج الفائز بكأس مهرجان ولي العهد 2026 وإسدال الستار على المنافسات بإقامة أشواط فئتي «الحيل والزمول» لمسافة 6 كيلومترات بإجمالي 20 شوطاً، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً تتنوع بين أشواط (مفتوح وعام) وبإجمالي جوائز يبلغ 1.3 مليون ريال، فيما تتجه الأنظار في الفترة المسائية نحو منافسات مثيرة ستشهد إقامة 4 أشواط كبرى على بندق مهرجان ولي العهد (زمول – عام)، بندق مهرجان ولي العهد (زمول – مفتوح)، سيف مهرجان ولي العهد (حيل – عام)، وسيف مهرجان ولي العهد (حيل - مفتوح) فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 10.9 مليون ريال، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في شوطي الحيل (العام والمفتوح) على جائزة كبرى تبلغ 1.5 مليون ريال لكل شوط، وسط ترقب كبير لتتويج أبطال النسخة الثامنة لهذا المحفل الرياضي العريق.