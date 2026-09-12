مهرجان ولي العهد للهجن: تفوق إماراتي في كؤوس فئة «الثنايا»

توَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، السبت، ملاك الهجن الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة «الثنايا»، وذلك ضمن منافسات الفترة المسائية للمهرجان.

وانطلق المهرجان الذي يختتم منافساته الأحد، على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن في الثالث من سبتمبر (أيلول) الحالي.

وشهدت منافسات الكؤوس لفئة «الثنايا» تفوقاً لافتاً للهجن الإماراتية؛ حيث انتزعت المطية «بيه»، للشيخ أحمد بن محمد بن راشد، لقب الشوط الأول وكأس مهرجان ولي العهد (بكار ـ مفتوح) بتوقيت قدره 9:10.155 دقائق، وفي الشوط الثاني، خطف القعود «الحساس»، لمالكه راشد مروشد، كأس مهرجان ولي العهد (قعدان ـ مفتوح) بتوقيت قدره 9:14.187 دقائق، وتألق المالك مانع الشامسي بتحقيقه ثنائية مميزة، بعد فوز المطية «شوق» بلقب الشوط الثالث وكأس مهرجان ولي العهد (بكار ـ عام) بزمن قدره 9:22.770 دقيقة، يليه القعود «الذيب» الذي حقق لقب الشوط الرابع وكأس مهرجان ولي العهد (قعدان ـ عام) بتوقيت قدره 9:34.697 دقيقة.

كما شهدت الفترة الصباحية منافسة محتدمة امتدت على مدار 16 شوطاً، فرضت فيها الهجن السعودية سيطرتها بتحقيق ألقاب نصف الأشواط، والتتويج بالمركز الأول 8 مرات، تليها الهجن القطرية بـ4 أشواط، ثم الإمارات والكويت والبحرين بشوط لكل منها.