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مدرب الدرعية يقترح راحة 3 أيام بعد كل مباراة

برونو لاج خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
برونو لاج خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
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مدرب الدرعية يقترح راحة 3 أيام بعد كل مباراة

برونو لاج خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
برونو لاج خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد البرتغالي برونو لاج، مدرب الدرعية، جاهزية فريقه لمواجهة أبها، باستثناء اللاعب أوسكار، مشيراً إلى أن الفريق تنتظره مباراة صعبة أمام منافس قدم مستويات جيدة.

وقال لاج: «تنتظرنا مباراة صعبة. حللنا أبها في مباراته أمام النصر، وكان أداؤه جيداً. علينا ألا ننظر إلى مركز أبها في أسفل الترتيب، بل إلى أدائه في المباريات، وسنسعى لتحقيق الفوز».

وردّ مدرب الدرعية على سؤال بشأن ضغط المباريات وتكراره خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا، إلى جانب شكوى عدد من المدربين من ازدحام جدول المباريات، قائلاً: «الحل من وجهة نظري هو أن يكون هناك فاصل لثلاثة أيام بعد كل مباراة، حتى يتاح للاعبين الوقت الكافي للاستشفاء».

وكشف لاج عن برنامج الفريق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، موضحاً أن الدرعية سيقيم معسكراً في مقر النادي، وسيتخلله خوض مباراتين وديتين.

وأشار إلى أن عبد العزيز الفرج سينضم إلى المنتخب الأولمبي، فيما يلتحق داروين نونيز وعدد من اللاعبين الآخرين بمنتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف.

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الرياضة رياضة سعودية

الهلال يمطر التعاون... ومارتينيلي يسطع بالـ«هاتريك»

مارتينيلي يحتفل مع سافيتش بعد أحد أهدافه في المباراة (تصوير: سعد العنزي)
مارتينيلي يحتفل مع سافيتش بعد أحد أهدافه في المباراة (تصوير: سعد العنزي)
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الهلال يمطر التعاون... ومارتينيلي يسطع بالـ«هاتريك»

مارتينيلي يحتفل مع سافيتش بعد أحد أهدافه في المباراة (تصوير: سعد العنزي)
مارتينيلي يحتفل مع سافيتش بعد أحد أهدافه في المباراة (تصوير: سعد العنزي)

كشر الهلال عن أنيابه بسداسية نظيفة في مرمى التعاون ضمن الجولة الـ7 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان البرازيلي مارتينيلي بطل المواجهة بلا منازع بتسجيله «هاتريك» هو الأول له في رحلته التي انطلقت مؤخراً مع «الزعيم».

وانضم الجناح البرازيلي إلى الهلال مطلع الشهر الحالي، قادماً من آرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2030. وسجَّل مارتينيلي 3 أهداف متتالية بعدما افتتح الإنجليزي واتكينز التسجيل للهلال في الدقيقة الـ9 بتسديدة من داخل ‌منطقة الجزاء بعد ‌تمريرة من البرتغالي روبن ​نيفيز.

ووصلت ‌الكرة ⁠إلى ​قدم مارتينيلي ⁠داخل منطقة الجزاء بعد إبعاد خاطئ من دفاع التعاون ليطلق تسديدة زاحفة في مرمى البرازيلي مايلسون سانتوس حارس صاحب الأرض.

وفي الدقيقة 35 ردَّت العارضة محاولة للهلال قبل أن يجعل مارتينيلي النتيجة 3 - صفر للضيوف في الدقيقة 43 بعد تمريرة ⁠من واتكينز ليراوغ عون السلولي مدافع ‌التعاون ببراعة ويضع ‌الكرة بسهولة في مرمى سانتوس.

وبعد 5 ​دقائق من بداية الشوط ‌الثاني سجَّل هدفه الثالث بتسديدة سهلة من ‌مدى قريب بعد تمريرة عرضية من الهولندي كريسينسيو سامرفيل.

وفي الدقيقة 53 استغل واتكينز تمريرة خاطئة لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك ليكمل ثنائيته ويحرز ‌الهدف الخامس للهلال.

وقبل النهاية برُبع ساعة سجَّل البديل سلطان مندش الهدف السادس بعد ⁠تمريرة ⁠عرضية من واتكينز ليرفض الاحتفال بهدفه في مرمى فريقه السابق.

وقبل النهاية بـ4 دقائق يطلق البديل ناصر الدوسري تسديدة أرضية زاحفة من عند حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر.

وارتفع رصيد الهلال إلى 18 نقطة من 7 مباريات، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر السابق ونقطتين عن القادسية.

وشهدت هذه المباراة المشاركة الـ100 للصربي سيرجي سافيتش مع الهلال ليصبح ​ثالث لاعب أجنبي ​يصل إلى هذا الرقم مع الفريق بعد أندريه كاريو (129 مباراة) والفرنسي بافيتيمبي جوميز (106 مباريات).

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مهرجان الهجن... من سيظفر بسيوف ولي العهد في ليلة الختام الكبرى؟

المهرجان الكبير يختتم اليوم بتتويج الأبطال (الشرق الأوسط)
المهرجان الكبير يختتم اليوم بتتويج الأبطال (الشرق الأوسط)
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مهرجان الهجن... من سيظفر بسيوف ولي العهد في ليلة الختام الكبرى؟

المهرجان الكبير يختتم اليوم بتتويج الأبطال (الشرق الأوسط)
المهرجان الكبير يختتم اليوم بتتويج الأبطال (الشرق الأوسط)

تُختتم الأحد، منافسات النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن 2026، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان محافظة الطائف التاريخي لسباقات الهجن، وسط مشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة.

وشهدت النسخة الحالية من المهرجان، التي رصد لها جوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال، نجاحاً استثنائياً وحراكاً لافتاً على مدار الأيام الماضية، واشتملت على إقامة 248 شوطاً تنافست فيها نخبة مطايا الأصايل لفئات (الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول)، بالإضافة إلى استحداث «أشواط المزاين للإبل» لأول مرة في تاريخ المهرجان بمختلف ألوانها، وتخصيص أشواط نوعية للإنتاج تقتصر على المشاركين السعوديين.

وسيشهد اليوم الختامي، تتويج الفائز بكأس مهرجان ولي العهد 2026 وإسدال الستار على المنافسات بإقامة أشواط فئتي «الحيل والزمول» لمسافة 6 كيلومترات بإجمالي 20 شوطاً، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً تتنوع بين أشواط (مفتوح وعام) وبإجمالي جوائز يبلغ 1.3 مليون ريال، فيما تتجه الأنظار في الفترة المسائية نحو منافسات مثيرة ستشهد إقامة 4 أشواط كبرى على بندق مهرجان ولي العهد (زمول – عام)، بندق مهرجان ولي العهد (زمول – مفتوح)، سيف مهرجان ولي العهد (حيل – عام)، وسيف مهرجان ولي العهد (حيل - مفتوح) فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 10.9 مليون ريال، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في شوطي الحيل (العام والمفتوح) على جائزة كبرى تبلغ 1.5 مليون ريال لكل شوط، وسط ترقب كبير لتتويج أبطال النسخة الثامنة لهذا المحفل الرياضي العريق.

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سباق الهجن السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مهرجان ولي العهد: 492 مليون ريال القيمة السوقية لهجن الأشواط الختامية

منافسات المهرجان استقطبت المشجعين من جميع الجنسيات (الشرق الأوسط)
منافسات المهرجان استقطبت المشجعين من جميع الجنسيات (الشرق الأوسط)
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مهرجان ولي العهد: 492 مليون ريال القيمة السوقية لهجن الأشواط الختامية

منافسات المهرجان استقطبت المشجعين من جميع الجنسيات (الشرق الأوسط)
منافسات المهرجان استقطبت المشجعين من جميع الجنسيات (الشرق الأوسط)

تبلغ القيمة السوقية للهجن المشاركة في الأشواط الختامية للنسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن 2026، 114 مطية ما بين 270 مليوناً و492 مليون ريال، وفقاً لمختصين ومشاركين في المهرجان الذي تختتم منافساته الأحد.

وانطلق المهرجان في الثالث من سبتمبر (أيلول) الحالي على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

ويشارك في الشوط الأول عدد 35 مطية، الشوط الثاني 13 مطية، الشوط الثالث 46 مطية، والشوط الرابع والأخير 20 مطية من نخب مطايا السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكشف عبد الله الشريف، مالك الهجن السعودي والمختص في رياضة سباقات الهجن، أن بورصة أسعار الهجن المشاركة في اليوم الختامي دائماً ما تسجل أرقاماً قياسية؛ حيث تراوحت القيمة السوقية للمطية الواحدة في أشواط «الحيل» بين 3 ملايين و6 ملايين ريال، في حين بلغت القيمة السوقية للهجن المشاركة في أشواط «الزمول» ما بين 1.5 مليون ومليوني ريال للمطية الواحدة.

وأضاف الشريف: «وصول هذه المطايا إلى هذه القيم المليونية المرتفعة ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج لمنظومة متكاملة من الدعم والتدقيق، مجرد مشاركتها للمنافسة على سيف وبندق مهرجان ولي العهد للهجن بحد ذاته منجز يمنحها قيمة سوقية عالية، حيث تصل قيمة بعض المطايا لأكثر من 7 و8 ملايين ريال».

وأوضح الشريف: «الطفرة الكبيرة في القيمة السوقية تعود بالدرجة الأولى إلى الرعاية الملكية والدعم اللامحدود من ولي العهد لهذه الرياضة العريقة، الأمر الذي جذب كبار المستثمرين والملاك من مختلف دول الخليج، وحوّل سباقات الهجن إلى صناعة اقتصادية حقيقية ذات عوائد استثمارية ضخمة».

وشدد الشريف على أن المطايا التي تصل إلى أشواط الرموز الختامية تمتلك سلالات نادرة وإنجازات سبقت، وشاركت في العديد من الأشواط والمهرجانات والبطولات الكبيرة، كما أن الفارق السعري بين الحيل والزمول يرتكز على القيمة الإنتاجية؛ فالحيل يُتوقع منها إنتاج سلالات وبطولات مستقبلية تضاعف من قيمتها الاستثمارية، إلى جانب حجم الجوائز المرصودة في المهرجان والتي تجعل الاستحواذ على هذه المطايا بمثابة استثمار مضمون للملاك».

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سباق الهجن السعودية