مدرب الدرعية يقترح راحة 3 أيام بعد كل مباراة

أكد البرتغالي برونو لاج، مدرب الدرعية، جاهزية فريقه لمواجهة أبها، باستثناء اللاعب أوسكار، مشيراً إلى أن الفريق تنتظره مباراة صعبة أمام منافس قدم مستويات جيدة.

وقال لاج: «تنتظرنا مباراة صعبة. حللنا أبها في مباراته أمام النصر، وكان أداؤه جيداً. علينا ألا ننظر إلى مركز أبها في أسفل الترتيب، بل إلى أدائه في المباريات، وسنسعى لتحقيق الفوز».

وردّ مدرب الدرعية على سؤال بشأن ضغط المباريات وتكراره خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا، إلى جانب شكوى عدد من المدربين من ازدحام جدول المباريات، قائلاً: «الحل من وجهة نظري هو أن يكون هناك فاصل لثلاثة أيام بعد كل مباراة، حتى يتاح للاعبين الوقت الكافي للاستشفاء».

وكشف لاج عن برنامج الفريق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، موضحاً أن الدرعية سيقيم معسكراً في مقر النادي، وسيتخلله خوض مباراتين وديتين.

وأشار إلى أن عبد العزيز الفرج سينضم إلى المنتخب الأولمبي، فيما يلتحق داروين نونيز وعدد من اللاعبين الآخرين بمنتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف.